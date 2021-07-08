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Москвичей предупредили о 30-градусной жаре

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре - РИА Новости, 08.07.2021

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре

Столбики термометров в четверг в Москве впервые в этом месяце пересекут 30-градусную высоту, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T08:09

2021-07-08T08:09

2021-07-08T08:28

погода

москва

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Столбики термометров в четверг в Москве впервые в этом месяце пересекут 30-градусную высоту, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-восточной периферией антициклона, с центром над Калугой. Москвичей снова ждет малооблачная погода, а столбики термометров впервые в этом месяце пересекут 30-градусную высоту. То есть погода миллион на миллион, без осадков, в столице плюс 30-32, в Подмосковье - плюс 28-33", - рассказал Тишковец.Он отметил, что норма июля составляет 23,1 градуса, то есть в четверг ожидается на 8 градусов выше нормы."Ветер северо-западный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление - 756 миллиметров ртутного столба, что на 11 единиц выше нормы. Жара еще попроще переносится, потому что относительная влажность воздуха низкая - 27%, такой пустынный тип погоды", - добавил синоптик.

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/pogoda-1739413959.html

москва

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погода, москва, общество