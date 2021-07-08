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Опубликована запись переговоров пилота упавшего Ан-26 с диспетчером
Опубликована запись переговоров пилота упавшего Ан-26 с диспетчером - РИА Новости, 09.07.2021
Опубликована запись переговоров пилота упавшего Ан-26 с диспетчером
Появилась запись переговоров пилота разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 с диспетчером перед крушением. Аудио опубликовал РЕН ТВ. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-08T18:28
2021-07-09T06:55
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Появилась запись переговоров пилота разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 с диспетчером перед крушением. Аудио опубликовал РЕН ТВ.Разговор проходил в плановом режиме, летчик не сообщал о нештатных ситуациях. Диспетчер советовала экипажу "не снижаться в море", на что пилот ответил согласием. Позже диспетчер доложила об условиях на аэродроме, летчик информацию принял. "26085, эшелон перехода 80, давление 757, контрольная высота 2417, полоса сухая (…) по курсу посадки возможен пролет птиц", — сказала она. Затем экипаж пошел на снижение."Палана вышка, 26085, от основного перехода давление 757 установил, снижаюсь на привод 1200", — доложил он. "Работайте по схеме один альфа, с высоты 800. Доложите", — сказала диспетчер."Один альфа, о 800 доложу, 26085", — заявил капитан воздушного судна. Через некоторое время диспетчер спросила, на какое время запланирована посадка, но ответа не последовало. Она повторила вопрос еще четыре раза, но пилот так и не отозвался.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник в девяти километрах от пункта назначения — поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, среди которых ребенок. Все они, по предварительным данным, погибли. Поисковые работы продолжаются, известно об обнаружении останков 19 тел.Следствие рассматривает три версии: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело. В регионе объявили трехдневный траур.Родственники погибших получат по два миллиона рублей страховых выплат, миллион — по линии авиакомпании и еще 500 тысяч — от властей.
https://ria.ru/20210708/kamchatka-1740381305.html
https://ria.ru/20210707/ekipazh-1740223152.html
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия
Опубликована запись переговоров пилота упавшего Ан-26 с диспетчером
18:28 08.07.2021 (обновлено: 06:55 09.07.2021)
 

Опубликована запись последних переговоров пилота разбившегося на Камчатке Ан-26 с диспетчером

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Появилась запись переговоров пилота разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 с диспетчером перед крушением. Аудио опубликовал РЕН ТВ.
Разговор проходил в плановом режиме, летчик не сообщал о нештатных ситуациях. Диспетчер советовала экипажу "не снижаться в море", на что пилот ответил согласием.
Позже диспетчер доложила об условиях на аэродроме, летчик информацию принял.
"26085, эшелон перехода 80, давление 757, контрольная высота 2417, полоса сухая (…) по курсу посадки возможен пролет птиц", — сказала она.
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Затем экипаж пошел на снижение.
"Палана вышка, 26085, от основного перехода давление 757 установил, снижаюсь на привод 1200", — доложил он.
"Работайте по схеме один альфа, с высоты 800. Доложите", — сказала диспетчер.
"Один альфа, о 800 доложу, 26085", — заявил капитан воздушного судна.
Через некоторое время диспетчер спросила, на какое время запланирована посадка, но ответа не последовало. Она повторила вопрос еще четыре раза, но пилот так и не отозвался.
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Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник в девяти километрах от пункта назначения — поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, среди которых ребенок. Все они, по предварительным данным, погибли. Поисковые работы продолжаются, известно об обнаружении останков 19 тел.
Следствие рассматривает три версии: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело. В регионе объявили трехдневный траур.
Родственники погибших получат по два миллиона рублей страховых выплат, миллион — по линии авиакомпании и еще 500 тысяч — от властей.
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Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26ПаланаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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