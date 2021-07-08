https://ria.ru/20210708/zaderzhanie-1740498984.html

В СК Белоруссии подтвердили задержание главреда оппозиционной газеты

В СК Белоруссии подтвердили задержание главреда оппозиционной газеты - РИА Новости, 08.07.2021

В СК Белоруссии подтвердили задержание главреда оппозиционной газеты

Главный редактор белорусской оппозиционной газеты "Наша Нива" Егор Мартинович задержан, изучается информация о причастности его и еще троих граждан к совершению РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T18:36

2021-07-08T18:36

2021-07-08T18:36

протесты в белоруссии

следственный комитет белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Главный редактор белорусской оппозиционной газеты "Наша Нива" Егор Мартинович задержан, изучается информация о причастности его и еще троих граждан к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщила в четверг официальный представитель управления СК Белоруссии по Минску Екатерина Гарлинская.По ее данным, управление продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков на территории Минска после президентских выборов в 2020 году."Следователями исследуется информация о причастности четырех граждан, в том числе Егора Мартиновича, к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок… В настоящее время с участием задержанных проводятся следственные действия", – приводит Sputnik Беларусь слова Гарлинской.Она также рассказала, что в ходе допроса Мартинович сообщил о плохом самочувствии. "Следователем вызвана бригада скорой медицинской помощи. После оказания медпомощи жалоб от него не поступило, и следственные действия продолжились", - добавила Гарлинская.Ранее в четверг в Белоруссии был заблокирован доступ к сайту газеты "Наша Нива". Мининформ уточнил, что решение о блокировке ресурса принято на основании уведомления Генпрокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено законом.Как сообщала "Наша Нива" в своем Telegram-канале, в четверг прошли обыски в редакции издания, бухгалтерии, а также дома у Мартиновича и еще нескольких сотрудников. Газета утверждает, что обыски проводили сотрудники различных управлений органов внутренних дел, а допросы проходят в СК. "Наша Нива" также сообщала, что обыски и допросы ее сотрудников связаны с двумя статьями Уголовного кодекса, в том числе – "массовые беспорядки". Позже газета проинформировала, что Мартинович проходит подозреваемым по части 1 статьи 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти), он задержан на 72 часа.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах на первоначальном этапе они были сопряжены с беспорядками. Для пресечения несанкционированных акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740429514.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/belorussiya-1602439831.html

https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740401511.html

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