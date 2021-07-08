https://ria.ru/20210708/yanao-1740470975.html

Пострадавших при жесткой посадке самолета в ЯНАО доставили в село Толька

Пострадавших при жесткой посадке самолета в ЯНАО доставили в село Толька - РИА Новости, 08.07.2021

Пострадавших при жесткой посадке самолета в ЯНАО доставили в село Толька

Пострадавшие при жесткой посадке самолета в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) доставлены в село Толька и осмотрены медиками, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T16:49

2021-07-08T16:49

2021-07-08T16:49

ан-26

ми-8

ямал

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноселькупский район

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Пострадавшие при жесткой посадке самолета в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) доставлены в село Толька и осмотрены медиками, сообщили РИА Новости в четверг в департаменте гражданской защиты региона."Двух людей эвакуировали в село Толька. В Тольке пострадавших осмотрели врачи. По предварительной информации, у одного человека повреждены ноги. На данный момент принимается решение об эвакуации пострадавших в лечебное учреждение", - сказали в департаменте.Ранее в региональном главке МЧС РИА Новости рассказали, что частный двухместный самолет пропал в Красноселькупском районе Ямала, на поиски воздушного судна вылетели спасатели. Воздушное судно проводило мониторинг лесопожарной обстановки. На поиски самолета вылетели вертолет Ми-8 со спасателями и самолет Ан-26. Позже спасатели обнаружили с воздуха пропавший борт. Выяснилось, что самолет дымит. Оба пострадавших обнаружены, они находятся в сознании.

https://ria.ru/20210708/samolet-1740452994.html

ямал

красноселькупский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ан-26, ми-8, ямал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноселькупский район, происшествия