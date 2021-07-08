https://ria.ru/20210708/yanao-1740470975.html
Пострадавших при жесткой посадке самолета в ЯНАО доставили в село Толька
Пострадавших при жесткой посадке самолета в ЯНАО доставили в село Толька - РИА Новости, 08.07.2021
Пострадавших при жесткой посадке самолета в ЯНАО доставили в село Толька
Пострадавшие при жесткой посадке самолета в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) доставлены в село Толька и осмотрены медиками, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:49
2021-07-08T16:49
2021-07-08T16:49
ан-26
ми-8
ямал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноселькупский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740455671_0:168:3343:2048_1920x0_80_0_0_ffe85053ff8a89fcfb4d9561ea83d9fa.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Пострадавшие при жесткой посадке самолета в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) доставлены в село Толька и осмотрены медиками, сообщили РИА Новости в четверг в департаменте гражданской защиты региона."Двух людей эвакуировали в село Толька. В Тольке пострадавших осмотрели врачи. По предварительной информации, у одного человека повреждены ноги. На данный момент принимается решение об эвакуации пострадавших в лечебное учреждение", - сказали в департаменте.Ранее в региональном главке МЧС РИА Новости рассказали, что частный двухместный самолет пропал в Красноселькупском районе Ямала, на поиски воздушного судна вылетели спасатели. Воздушное судно проводило мониторинг лесопожарной обстановки. На поиски самолета вылетели вертолет Ми-8 со спасателями и самолет Ан-26. Позже спасатели обнаружили с воздуха пропавший борт. Выяснилось, что самолет дымит. Оба пострадавших обнаружены, они находятся в сознании.
https://ria.ru/20210708/samolet-1740452994.html
ямал
красноселькупский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740455671_601:270:2972:2048_1920x0_80_0_0_48aebba846218d25300c12a57d06ee40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ан-26, ми-8, ямал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноселькупский район, происшествия
Пострадавших при жесткой посадке самолета в ЯНАО доставили в село Толька
Пострадавших при жесткой посадке самолета в ЯНАО доставили в село Толька