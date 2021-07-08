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Пострадавших при жесткой посадке самолета в ЯНАО доставили в село Толька
Пострадавших при жесткой посадке самолета в ЯНАО доставили в село Толька - РИА Новости, 08.07.2021
Пострадавших при жесткой посадке самолета в ЯНАО доставили в село Толька
Пострадавшие при жесткой посадке самолета в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) доставлены в село Толька и осмотрены медиками, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:49
2021-07-08T16:49
ан-26
ми-8
ямал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноселькупский район
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Пострадавшие при жесткой посадке самолета в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) доставлены в село Толька и осмотрены медиками, сообщили РИА Новости в четверг в департаменте гражданской защиты региона."Двух людей эвакуировали в село Толька. В Тольке пострадавших осмотрели врачи. По предварительной информации, у одного человека повреждены ноги. На данный момент принимается решение об эвакуации пострадавших в лечебное учреждение", - сказали в департаменте.Ранее в региональном главке МЧС РИА Новости рассказали, что частный двухместный самолет пропал в Красноселькупском районе Ямала, на поиски воздушного судна вылетели спасатели. Воздушное судно проводило мониторинг лесопожарной обстановки. На поиски самолета вылетели вертолет Ми-8 со спасателями и самолет Ан-26. Позже спасатели обнаружили с воздуха пропавший борт. Выяснилось, что самолет дымит. Оба пострадавших обнаружены, они находятся в сознании.
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ямал
красноселькупский район
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ан-26, ми-8, ямал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноселькупский район, происшествия
Пострадавших при жесткой посадке самолета в ЯНАО доставили в село Толька
16:49 08.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРавнина в Ямало-Ненецком автономном округе
Равнина в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пострадавших при жесткой посадке самолета в ЯНАО доставили в село Толька

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Пострадавшие при жесткой посадке самолета в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) доставлены в село Толька и осмотрены медиками, сообщили РИА Новости в четверг в департаменте гражданской защиты региона.
"Двух людей эвакуировали в село Толька. В Тольке пострадавших осмотрели врачи. По предварительной информации, у одного человека повреждены ноги. На данный момент принимается решение об эвакуации пострадавших в лечебное учреждение", - сказали в департаменте.
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 15:26
Спасатели обнаружили пропавший на Ямале самолет
Ранее в региональном главке МЧС РИА Новости рассказали, что частный двухместный самолет пропал в Красноселькупском районе Ямала, на поиски воздушного судна вылетели спасатели. Воздушное судно проводило мониторинг лесопожарной обстановки. На поиски самолета вылетели вертолет Ми-8 со спасателями и самолет Ан-26. Позже спасатели обнаружили с воздуха пропавший борт. Выяснилось, что самолет дымит. Оба пострадавших обнаружены, они находятся в сознании.
 
Ан-26Ми-8ЯмалМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноселькупский районПроисшествия
 
 
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