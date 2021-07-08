https://ria.ru/20210708/yamal-1740506303.html

В больницах в ЯНАО создают дополнительные места для пациентов с COVID-19

В больницах в ЯНАО создают дополнительные места для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2021

В больницах в ЯНАО создают дополнительные места для пациентов с COVID-19

Дополнительные койки для больных с коронавирусом разворачивают в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T19:10

2021-07-08T19:10

2021-07-08T19:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

здоровье - общество

ямал

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губкинский

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Дополнительные койки для больных с коронавирусом разворачивают в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона."В округе на данный момент развернуто 580 коек для больных коронавирусной инфекцией. В крупных межмуниципальных центрах – наибольшее их число: в Новом Уренгое - 170, в Ноябрьске - 150, в Салехардской окружной больнице - 125. Накануне дополнительные койки были развернуты в Лабытнангской, Губкинской городских больницах, Аксарковской, Тарко-Салинской, Тазовской районных больницах", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что по мере необходимости будут разворачиваться дополнительные мощности с сохранением резерва свободных коек на уровне 15%.С четверга временно приостанавливается оказание плановой стационарной медицинской помощи в больницах Лабытнанги, Губкинского и Салехарда для всех, кроме онкологических и ревматологических больных, лиц с болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. В полном объеме сохраняется медпомощь людям, находящимся на заместительной почечной терапии.Работа дневных стационаров приостанавливается в больницах Нового Уренгоя, Губкинского, Лабытнанги, Салехарда, сообщает пресс-служба.Частично ограничены плановые приемы в поликлиниках Нового Уренгоя, Салехарда и Надыма. Здесь временно приостановлено проведение профосмотров и диспансеризаций."Мы уже сейчас вынуждены переформатировать работу врачей, направлять сотрудников первичного звена в помощь тем, кто стоит на передовой борьбы с коронавирусом. Опыт, который мы получили в прошлом году, к сожалению, пригождается снова. Сейчас необходимо крайне внимательно относиться к своему здоровью, сделать прививку, соблюдать меры безопасности. Как быстро мы преодолеем вирус и вернемся к нормальной жизни, зависит от каждого из нас", - приводятся в сообщении слова директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.С 1 июля на Ямале возобновлена выдача бесплатных лекарственных наборов для лечения лиц с симптомами ОРВИ. За весь период было выдано 233 тысячи таких наборов. Они позволяют своевременно начать лечение и не допустить осложнений, уточняют власти.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html

https://ria.ru/20210708/antitela-1740462235.html

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