Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/yamal-1740506303.html
В больницах в ЯНАО создают дополнительные места для пациентов с COVID-19
В больницах в ЯНАО создают дополнительные места для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2021
В больницах в ЯНАО создают дополнительные места для пациентов с COVID-19
Дополнительные койки для больных с коронавирусом разворачивают в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T19:10
2021-07-08T19:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
ямал
ноябрьск
губкинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596574385_0:320:3047:2034_1920x0_80_0_0_1e98b94d8b3fc5fb46a6c03e8667143e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Дополнительные койки для больных с коронавирусом разворачивают в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона."В округе на данный момент развернуто 580 коек для больных коронавирусной инфекцией. В крупных межмуниципальных центрах – наибольшее их число: в Новом Уренгое - 170, в Ноябрьске - 150, в Салехардской окружной больнице - 125. Накануне дополнительные койки были развернуты в Лабытнангской, Губкинской городских больницах, Аксарковской, Тарко-Салинской, Тазовской районных больницах", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что по мере необходимости будут разворачиваться дополнительные мощности с сохранением резерва свободных коек на уровне 15%.С четверга временно приостанавливается оказание плановой стационарной медицинской помощи в больницах Лабытнанги, Губкинского и Салехарда для всех, кроме онкологических и ревматологических больных, лиц с болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. В полном объеме сохраняется медпомощь людям, находящимся на заместительной почечной терапии.Работа дневных стационаров приостанавливается в больницах Нового Уренгоя, Губкинского, Лабытнанги, Салехарда, сообщает пресс-служба.Частично ограничены плановые приемы в поликлиниках Нового Уренгоя, Салехарда и Надыма. Здесь временно приостановлено проведение профосмотров и диспансеризаций."Мы уже сейчас вынуждены переформатировать работу врачей, направлять сотрудников первичного звена в помощь тем, кто стоит на передовой борьбы с коронавирусом. Опыт, который мы получили в прошлом году, к сожалению, пригождается снова. Сейчас необходимо крайне внимательно относиться к своему здоровью, сделать прививку, соблюдать меры безопасности. Как быстро мы преодолеем вирус и вернемся к нормальной жизни, зависит от каждого из нас", - приводятся в сообщении слова директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.С 1 июля на Ямале возобновлена выдача бесплатных лекарственных наборов для лечения лиц с симптомами ОРВИ. За весь период было выдано 233 тысячи таких наборов. Они позволяют своевременно начать лечение и не допустить осложнений, уточняют власти.
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html
https://ria.ru/20210708/antitela-1740462235.html
ямал
ноябрьск
губкинский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596574385_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_63c2dbc022b5dba8db5b9362ef4a82c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, ямал, ноябрьск, губкинский, общество
В больницах в ЯНАО создают дополнительные места для пациентов с COVID-19
19:10 08.07.2021 (обновлено: 19:13 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы
Медик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В ЯНАО создают дополнительные места в больницах для пациентов с COVID-19

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Дополнительные койки для больных с коронавирусом разворачивают в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.
"В округе на данный момент развернуто 580 коек для больных коронавирусной инфекцией. В крупных межмуниципальных центрах – наибольшее их число: в Новом Уренгое - 170, в Ноябрьске - 150, в Салехардской окружной больнице - 125. Накануне дополнительные койки были развернуты в Лабытнангской, Губкинской городских больницах, Аксарковской, Тарко-Салинской, Тазовской районных больницах", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что по мере необходимости будут разворачиваться дополнительные мощности с сохранением резерва свободных коек на уровне 15%.
С четверга временно приостанавливается оказание плановой стационарной медицинской помощи в больницах Лабытнанги, Губкинского и Салехарда для всех, кроме онкологических и ревматологических больных, лиц с болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. В полном объеме сохраняется медпомощь людям, находящимся на заместительной почечной терапии.
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
18 июня, 12:41
Работа дневных стационаров приостанавливается в больницах Нового Уренгоя, Губкинского, Лабытнанги, Салехарда, сообщает пресс-служба.
Частично ограничены плановые приемы в поликлиниках Нового Уренгоя, Салехарда и Надыма. Здесь временно приостановлено проведение профосмотров и диспансеризаций.
"Мы уже сейчас вынуждены переформатировать работу врачей, направлять сотрудников первичного звена в помощь тем, кто стоит на передовой борьбы с коронавирусом. Опыт, который мы получили в прошлом году, к сожалению, пригождается снова. Сейчас необходимо крайне внимательно относиться к своему здоровью, сделать прививку, соблюдать меры безопасности. Как быстро мы преодолеем вирус и вернемся к нормальной жизни, зависит от каждого из нас", - приводятся в сообщении слова директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.
Рабочий дезинфицирует лежаки на городском пляже Алимос в пригороде Афин - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 12:26Распространение коронавируса
Четвертая волна коронавируса затронет лишь непривитых, заявил эпидемиолог
С 1 июля на Ямале возобновлена выдача бесплатных лекарственных наборов для лечения лиц с симптомами ОРВИ. За весь период было выдано 233 тысячи таких наборов. Они позволяют своевременно начать лечение и не допустить осложнений, уточняют власти.

Другие новости региона читайте здесь >>

3D-модель коронавируса
Вчера, 16:07
Коронавирус нашел способ обходить антитела
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Здоровье - ОбществоЯмалНоябрьскГубкинскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42Суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября
08:41Медведчук заявил, что готов к любому решению суда по продлению ареста
08:38Посол Сирии в Австрии рассказал о явке на выборах в Вене
08:32Организаторам концерта Арбениной в Москве грозит штраф до миллиона рублей
08:31При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли три человека
08:27В Казахстане задержали медработников за продажу паспортов вакцинации
08:26В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал
08:21"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
08:13В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость
08:12В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
08:10В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
Лента новостейМолния