https://ria.ru/20210708/worldskills-1740401142.html

Организаторов и участников WorldSkills Russia привьют от коронавируса

Организаторов и участников WorldSkills Russia привьют от коронавируса - РИА Новости, 08.07.2021

Организаторов и участников WorldSkills Russia привьют от коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что к финалу национального чемпионата WorldSkills Russia-2021, который пройдет в Уфе 25-29 августа, от коронавируса... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:26

2021-07-08T11:26

2021-07-08T11:56

worldskills

россия

радий хабиров

worldskills russia

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

уфа

общество

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УФА, 8 июл – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что к финалу национального чемпионата WorldSkills Russia-2021, который пройдет в Уфе 25-29 августа, от коронавируса вакцинируют организаторов, участников и волонтеров.Ранее департамент государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России из-за напряженной эпидемиологической ситуации в стране перенес сроки проведения финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Уфе."Решение о переносе Национального финала WorldSkills Russia было сложным, учитывалось много факторов. Эпидемиологическая обстановка диктует нам свои условия, и мы не можем ее игнорировать. Новые даты проведения чемпионата - 25-29 августа. Наша задача - к этому времени вакцинировать всех участников, организаторов, волонтеров", - прокомментировал журналистам решение глава Башкирии.Ранее Роспотребнадзор отмечал необходимость вакцинации против COVID-19 всех совершеннолетних присутствующих на площадках проведения мероприятия. Помимо этого, конкурсанты и эксперты всех возрастов должны иметь отрицательный ПЦР-тест.Национальный чемпионат WorldSkills Russia-2021 планировали провести с 21 по 26 июля в Уфе с участием более тысячи молодых профессионалов.Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – это самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет, способствующее профориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.

https://ria.ru/20210706/worldskills-1740037210.html

https://na.ria.ru/20210601/sorevnovaniya-1735039677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, радий хабиров, worldskills russia, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), уфа, общество