Организаторов и участников WorldSkills Russia привьют от коронавируса
11:26 08.07.2021 (обновлено: 11:56 08.07.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Хабиров заявил, что организаторов и участников WorldSkills Russia привьют от коронавируса
УФА, 8 июл – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что к финалу национального чемпионата WorldSkills Russia-2021, который пройдет в Уфе 25-29 августа, от коронавируса вакцинируют организаторов, участников и волонтеров.
Ранее департамент государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России из-за напряженной эпидемиологической ситуации в стране перенес сроки проведения финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Уфе.
"Решение о переносе Национального финала WorldSkills Russia было сложным, учитывалось много факторов. Эпидемиологическая обстановка диктует нам свои условия, и мы не можем ее игнорировать. Новые даты проведения чемпионата - 25-29 августа. Наша задача - к этому времени вакцинировать всех участников, организаторов, волонтеров", - прокомментировал журналистам решение глава Башкирии.
Ранее Роспотребнадзор отмечал необходимость вакцинации против COVID-19 всех совершеннолетних присутствующих на площадках проведения мероприятия. Помимо этого, конкурсанты и эксперты всех возрастов должны иметь отрицательный ПЦР-тест.
Национальный чемпионат WorldSkills Russia-2021 планировали провести с 21 по 26 июля в Уфе с участием более тысячи молодых профессионалов.
Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – это самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет, способствующее профориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.