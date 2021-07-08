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WorldSkills
https://ria.ru/20210708/worldskills-1740401142.html
Организаторов и участников WorldSkills Russia привьют от коронавируса
Организаторов и участников WorldSkills Russia привьют от коронавируса - РИА Новости, 08.07.2021
Организаторов и участников WorldSkills Russia привьют от коронавируса
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что к финалу национального чемпионата WorldSkills Russia-2021, который пройдет в Уфе 25-29 августа, от коронавируса... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:26
2021-07-08T11:56
worldskills
россия
радий хабиров
worldskills russia
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
уфа
общество
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УФА, 8 июл – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что к финалу национального чемпионата WorldSkills Russia-2021, который пройдет в Уфе 25-29 августа, от коронавируса вакцинируют организаторов, участников и волонтеров.Ранее департамент государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России из-за напряженной эпидемиологической ситуации в стране перенес сроки проведения финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Уфе."Решение о переносе Национального финала WorldSkills Russia было сложным, учитывалось много факторов. Эпидемиологическая обстановка диктует нам свои условия, и мы не можем ее игнорировать. Новые даты проведения чемпионата - 25-29 августа. Наша задача - к этому времени вакцинировать всех участников, организаторов, волонтеров", - прокомментировал журналистам решение глава Башкирии.Ранее Роспотребнадзор отмечал необходимость вакцинации против COVID-19 всех совершеннолетних присутствующих на площадках проведения мероприятия. Помимо этого, конкурсанты и эксперты всех возрастов должны иметь отрицательный ПЦР-тест.Национальный чемпионат WorldSkills Russia-2021 планировали провести с 21 по 26 июля в Уфе с участием более тысячи молодых профессионалов.Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – это самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет, способствующее профориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.
https://ria.ru/20210706/worldskills-1740037210.html
https://na.ria.ru/20210601/sorevnovaniya-1735039677.html
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россия, радий хабиров, worldskills russia, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), уфа, общество
Организаторов и участников WorldSkills Russia привьют от коронавируса
11:26 08.07.2021 (обновлено: 11:56 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Хабиров заявил, что организаторов и участников WorldSkills Russia привьют от коронавируса

Читать ria.ru в
УФА, 8 июл – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что к финалу национального чемпионата WorldSkills Russia-2021, который пройдет в Уфе 25-29 августа, от коронавируса вакцинируют организаторов, участников и волонтеров.
Ранее департамент государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России из-за напряженной эпидемиологической ситуации в стране перенес сроки проведения финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Уфе.
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Финал чемпионата WorldSkills Russia в Уфе перенесли на более поздний срок
"Решение о переносе Национального финала WorldSkills Russia было сложным, учитывалось много факторов. Эпидемиологическая обстановка диктует нам свои условия, и мы не можем ее игнорировать. Новые даты проведения чемпионата - 25-29 августа. Наша задача - к этому времени вакцинировать всех участников, организаторов, волонтеров", - прокомментировал журналистам решение глава Башкирии.
Ранее Роспотребнадзор отмечал необходимость вакцинации против COVID-19 всех совершеннолетних присутствующих на площадках проведения мероприятия. Помимо этого, конкурсанты и эксперты всех возрастов должны иметь отрицательный ПЦР-тест.
Национальный чемпионат WorldSkills Russia-2021 планировали провести с 21 по 26 июля в Уфе с участием более тысячи молодых профессионалов.
Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – это самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет, способствующее профориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.
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Московские студенты стали лучшими реставраторами на чемпионате WorldSkills
 
WorldSkillsРоссияРадий ХабировWorldSkills RussiaФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)УфаОбщество
 
 
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