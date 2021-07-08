https://ria.ru/20210708/windows-1740412088.html

В Microsoft обнародовали важное правило перехода на Windows 11

В Microsoft обнародовали важное правило перехода на Windows 11 - РИА Новости, 08.07.2021

В Microsoft обнародовали важное правило перехода на Windows 11

Корпорация Microsoft позволит пользователям, которым не понравится новая операционная система, вернуться на Windows 10. Об этом со ссылкой на компанию сообщает... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:20

2021-07-08T12:20

2021-07-08T12:20

наука

windows

microsoft corporation

технологии

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Корпорация Microsoft позволит пользователям, которым не понравится новая операционная система, вернуться на Windows 10. Об этом со ссылкой на компанию сообщает PCworld.Разработчики Windows 11 дадут 10 дней после установки ОС, чтобы пользователь смог для себя оценить ее удобство. Если операционка не понравится, то он сможет безболезненно откатиться на предыдущую Windows 10 через раздел "Восстановление системы".Но даже после этого срока у пользователей не отнимут возможность вернуться на "десятку". Сама процедура будет проходить через полный бэкап системы и полноценной установки Windows.Прекращение поддержки нынешней Windows 10 анонсировано на 2025 год — после система перестанет получать большие апдейты, но Microsoft продолжит выпускать патчи безопасности.

https://ria.ru/20210628/windows-1738623802.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, microsoft corporation, технологии