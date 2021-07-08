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Против бывшего замглавы ФСИН Максименко завели второе дело о взятке
Против бывшего замглавы ФСИН Максименко завели второе дело о взятке - РИА Новости, 08.07.2021
Против бывшего замглавы ФСИН Максименко завели второе дело о взятке
Следствие возбудило в отношении бывшего замдиректора ФСИН России Валерия Максименко второе уголовное дело о взятке, сообщила РИА Новости в четверг его адвокат... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:40
2021-07-08T12:40
россия
валерий максименко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московская область (подмосковье)
одинцовский район
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Следствие возбудило в отношении бывшего замдиректора ФСИН России Валерия Максименко второе уголовное дело о взятке, сообщила РИА Новости в четверг его адвокат Кадрия Хамзина."Вчера нам рассказал следователь, якобы в виде взятки ему кто-то дом снимал в Одинцовском районе Подмосковья. Он там никогда не жил", - сказала собеседница агентства.При этом она отказалась уточнить, кто именно, по версии следствия, оплачивал аренду. Адвокат добавила лишь, что по первому эпизоду до сих пор не прошло ни одной очной ставки.Комментариями следствия РИА Новости не располагает.Максименко в конце ноября был задержан по делу о злоупотреблении полномочиями в период его работы в должности замдиректора ФСИН. Сейчас он заключен в СИЗО.По версии следствия, в 2018 году чиновник незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России.При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения, полагает следствие.В итоге по его вине оказалась не исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей, не введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 миллионов рублей, полагает следствие.Максименко работал заместителем директора с 2016 года. Был снят с должности в марте 2020-го, за несколько месяцев до задержания.
https://ria.ru/20210114/arest-1593008537.html
https://ria.ru/20180511/1520345635.html
россия
московская область (подмосковье)
одинцовский район
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россия, валерий максименко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московская область (подмосковье), одинцовский район, происшествия
Против бывшего замглавы ФСИН Максименко завели второе дело о взятке
12:40 08.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями
Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в фотобанк

Против бывшего замглавы ФСИН Максименко завели второе уголовное дело о взятке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Следствие возбудило в отношении бывшего замдиректора ФСИН России Валерия Максименко второе уголовное дело о взятке, сообщила РИА Новости в четверг его адвокат Кадрия Хамзина.
"Вчера нам рассказал следователь, якобы в виде взятки ему кто-то дом снимал в Одинцовском районе Подмосковья. Он там никогда не жил", - сказала собеседница агентства.
Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 13:24
СК попросил продлить арест экс-замглавы ФСИН Максименко
При этом она отказалась уточнить, кто именно, по версии следствия, оплачивал аренду. Адвокат добавила лишь, что по первому эпизоду до сих пор не прошло ни одной очной ставки.
Комментариями следствия РИА Новости не располагает.
Максименко в конце ноября был задержан по делу о злоупотреблении полномочиями в период его работы в должности замдиректора ФСИН. Сейчас он заключен в СИЗО.
По версии следствия, в 2018 году чиновник незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России.
При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения, полагает следствие.
В итоге по его вине оказалась не исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей, не введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 миллионов рублей, полагает следствие.
Максименко работал заместителем директора с 2016 года. Был снят с должности в марте 2020-го, за несколько месяцев до задержания.
Суд. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.05.2018
11 мая 2018, 09:52
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РоссияВалерий МаксименкоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Московская область (Подмосковье)Одинцовский районПроисшествия
 
 
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