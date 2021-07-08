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Минфин опроверг данные об изменениях в системе взимания страховых взносов
Минфин опроверг данные об изменениях в системе взимания страховых взносов - РИА Новости, 08.07.2021
Минфин опроверг данные об изменениях в системе взимания страховых взносов
Изменения в системе уплаты страховых взносов на данный момент не рассматриваются, сообщила пресс-служба Минфина. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:36
2021-07-08T18:10
россия
пенсионный фонд рф
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Изменения в системе уплаты страховых взносов на данный момент не рассматриваются, сообщила пресс-служба Минфина.Так ведомство прокомментировало появившуюся в "Известиях" информацию о том, что правительство обсуждает повышение планки окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются страховые взносы по максимальному тарифу в 22%.Сейчас они платятся с зарплат до 1,465 миллиона рублей в год (примерно 122 тысячи рублей в месяц), а с превышения этой планки отчисления в ПФР снижаются до десяти процентов.В мае Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила ввести прогрессивную шкалу страховых взносов, освободив от их уплаты самых низкооплачиваемых работников и повысив ее с нынешних 30% до 45% фонда оплаты труда в отношении высоких зарплат. Такие меры содержатся в предложениях палаты к Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года, представленных первому зампреду ЦБ Сергею Швецову.
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россия, пенсионный фонд рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Минфин опроверг данные об изменениях в системе взимания страховых взносов
16:36 08.07.2021 (обновлено: 18:10 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Минфин заявил, что изменения в системе взимания страховых взносов сейчас не рассматриваются

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Изменения в системе уплаты страховых взносов на данный момент не рассматриваются, сообщила пресс-служба Минфина.
Так ведомство прокомментировало появившуюся в "Известиях" информацию о том, что правительство обсуждает повышение планки окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются страховые взносы по максимальному тарифу в 22%.
Сейчас они платятся с зарплат до 1,465 миллиона рублей в год (примерно 122 тысячи рублей в месяц), а с превышения этой планки отчисления в ПФР снижаются до десяти процентов.
В мае Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила ввести прогрессивную шкалу страховых взносов, освободив от их уплаты самых низкооплачиваемых работников и повысив ее с нынешних 30% до 45% фонда оплаты труда в отношении высоких зарплат. Такие меры содержатся в предложениях палаты к Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года, представленных первому зампреду ЦБ Сергею Швецову.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 00:20
Счетная палата назвала средний размер страховой пенсии в России в 2021 году
 
РоссияПенсионный фонд РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
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