СМИ: правительство может увеличить страховые взносы с высоких зарплат
"Известия": в России могут увеличить страховые взносы с зарплат выше 122 тысяч рублей
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Правительство обсуждает возможность повышения планки окладов, с которых в Пенсионный фонд (ПФР) отчисляются взносы по максимальному тарифу, об этом пишут "Известия" со ссылкой на два источника, близких к кабмину.
Идея об увеличении сбора страховых взносов с зарплат высокооплачиваемых сотрудников, как утверждают собеседники издания, была озвучена на заседании бюджетной комиссии в июле.
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На данный момент взносы по максимальному тарифу в 22 процента платятся с дохода в размере 1,465 миллиона рублей в год (около 122 тысяч рублей в месяц), после превышения этого порога ставка падает до 10 процентов. Предложенная донастройка системы страховых взносов позволит реализовать запрос на социальную справедливость, подчеркнул один из источников "Известий".
При этом собеседники издания отметили, что вопрос повышения лимита нельзя считать решенным, а конкретные параметры изменений остаются неизвестными. В правительстве запрос "Известий" перенаправили в Минфин, в Минтруде и ПФР от комментариев отказались.
В настоящее время общий размер страховых взносов в России составляет 30% от фонда оплаты труда: 22% - взнос в Пенсионный фонд (ПФР) и 10% "с хвоста", если зарплата сверх установленного уровня; 5,1% - в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% - в Фонд социального страхования. Кроме того, в 2020 году с 30% до 15% снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса для зарплат свыше МРОТ.
В мае Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила ввести прогрессивную шкалу страховых взносов, освободив от их уплаты самых низкооплачиваемых работников, и повысив ее с нынешних 30% до 45% фонда оплаты труда в отношении высоких зарплат, такие меры содержатся в предложениях палаты к Стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года, представленных первому зампреду ЦБ Сергею Швецову.