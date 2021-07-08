"Коммунисты России" довнесли в ЦИК необходимые для выборов документы
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин на предвыборном съезде партии в Москве
"Коммунисты России" исправили недочеты и довнесли в ЦИК необходимые для выборов документы
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. "Коммунисты России" внесли все необходимые исправления и доставили в ЦИК нужные документы для регистрации федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Ранее ЦИК обнаружила в документах, которые представила партия для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, ряд недостатков.
"Сыграл человеческий фактор. Мы полностью разделяем позицию ЦИК по этому вопросу. Некоторые несоответствия действительно были, поэтому мы в сжатые сроки смогли их исправить", – сообщил РИА Новости зампред ЦК партии Сергей Малинкович.
В пресс-службе партии подтвердили, что документы приняли, но окончательное решение по списку будет оглашено через семь дней.
"Заверение списка продлится семь дней. Со своей стороны, мы предоставили все необходимые документы и внесли все правки, которые были озвучены в ЦИК", - сообщили в пресс-службе.
В списке кандидатов "Коммунистов России" - 400 человек во главе с председателем ЦК партии Максимом Сурайкиным, его заместителями Русланом Хугаевым, Ильей Ульяновым, Малинковичем и Ярославом Сидоровым.