Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/vrio-1740436834.html
Врио мэра Лобни станет первый замглавы администрации Сорокина
Врио мэра Лобни станет первый замглавы администрации Сорокина - РИА Новости, 08.07.2021
Врио мэра Лобни станет первый замглавы администрации Сорокина
Полномочия главы подмосковной Лобни временно будет исполнять первый заместитель главы администрации Екатерина Сорокина, сообщили РИА Новости в совете депутатов... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:10
2021-07-08T14:30
лобня
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740438011_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_98f25b529e7a11156120087a5c6c7fda.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Полномочия главы подмосковной Лобни временно будет исполнять первый заместитель главы администрации Екатерина Сорокина, сообщили РИА Новости в совете депутатов городского округа Лобня."В соответствии с уставом муниципального образования полномочия главы округа временно будет исполнять первый заместитель главы администрации", - сказал собеседник агентства.На данный момент первым заместителем главы администрации городского округа Лобня является Екатерина Сорокина, сказано на официальном сайте городского округа Лобня.Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял контрольно-счетную палату города Лобня, затем он являлся руководителем администрации города. С 28 февраля 2017 года был назначен главой Лобни.
https://ria.ru/20210702/smyshlyaev-1739701144.html
лобня
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740438011_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_35b444542634ad2815a239298ba7c52d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лобня, политика
Врио мэра Лобни станет первый замглавы администрации Сорокина
14:10 08.07.2021 (обновлено: 14:30 08.07.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Legioner2016 / Лобня
Лобня - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Legioner2016 /

Врио мэра Лобни станет первый замглавы администрации Екатерина Сорокина

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Полномочия главы подмосковной Лобни временно будет исполнять первый заместитель главы администрации Екатерина Сорокина, сообщили РИА Новости в совете депутатов городского округа Лобня.
"В соответствии с уставом муниципального образования полномочия главы округа временно будет исполнять первый заместитель главы администрации", - сказал собеседник агентства.
На данный момент первым заместителем главы администрации городского округа Лобня является Екатерина Сорокина, сказано на официальном сайте городского округа Лобня.
Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял контрольно-счетную палату города Лобня, затем он являлся руководителем администрации города. С 28 февраля 2017 года был назначен главой Лобни.
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 23:52
Источник сообщил о задержании мэра Лобни Смышляева
 
ЛобняПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Посол Сирии в Австрии рассказал о явке на выборах в Вене
08:32Организаторам концерта Арбениной в Москве грозит штраф до миллиона рублей
08:31При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли три человека
08:27В Казахстане задержали медработников за продажу паспортов вакцинации
08:26В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал
08:21"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
08:13В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость
08:12В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
08:10В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
Лента новостейМолния