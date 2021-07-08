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Врио мэра Лобни станет первый замглавы администрации Сорокина
Врио мэра Лобни станет первый замглавы администрации Сорокина - РИА Новости, 08.07.2021
Врио мэра Лобни станет первый замглавы администрации Сорокина
Полномочия главы подмосковной Лобни временно будет исполнять первый заместитель главы администрации Екатерина Сорокина, сообщили РИА Новости в совете депутатов... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:10
2021-07-08T14:10
2021-07-08T14:30
лобня
политика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Полномочия главы подмосковной Лобни временно будет исполнять первый заместитель главы администрации Екатерина Сорокина, сообщили РИА Новости в совете депутатов городского округа Лобня."В соответствии с уставом муниципального образования полномочия главы округа временно будет исполнять первый заместитель главы администрации", - сказал собеседник агентства.На данный момент первым заместителем главы администрации городского округа Лобня является Екатерина Сорокина, сказано на официальном сайте городского округа Лобня.Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял контрольно-счетную палату города Лобня, затем он являлся руководителем администрации города. С 28 февраля 2017 года был назначен главой Лобни.
https://ria.ru/20210702/smyshlyaev-1739701144.html
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лобня, политика
Врио мэра Лобни станет первый замглавы администрации Сорокина
14:10 08.07.2021 (обновлено: 14:30 08.07.2021)
Врио мэра Лобни станет первый замглавы администрации Екатерина Сорокина
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Полномочия главы подмосковной Лобни временно будет исполнять первый заместитель главы администрации Екатерина Сорокина, сообщили РИА Новости в совете депутатов городского округа Лобня
.
"В соответствии с уставом муниципального образования полномочия главы округа временно будет исполнять первый заместитель главы администрации", - сказал собеседник агентства.
На данный момент первым заместителем главы администрации городского округа Лобня является Екатерина Сорокина, сказано на официальном сайте городского округа Лобня.
Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял контрольно-счетную палату города Лобня, затем он являлся руководителем администрации города. С 28 февраля 2017 года был назначен главой Лобни.