https://ria.ru/20210708/vrio-1740436834.html

Врио мэра Лобни станет первый замглавы администрации Сорокина

Врио мэра Лобни станет первый замглавы администрации Сорокина - РИА Новости, 08.07.2021

Врио мэра Лобни станет первый замглавы администрации Сорокина

Полномочия главы подмосковной Лобни временно будет исполнять первый заместитель главы администрации Екатерина Сорокина, сообщили РИА Новости в совете депутатов... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:10

2021-07-08T14:10

2021-07-08T14:30

лобня

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740438011_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_98f25b529e7a11156120087a5c6c7fda.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Полномочия главы подмосковной Лобни временно будет исполнять первый заместитель главы администрации Екатерина Сорокина, сообщили РИА Новости в совете депутатов городского округа Лобня."В соответствии с уставом муниципального образования полномочия главы округа временно будет исполнять первый заместитель главы администрации", - сказал собеседник агентства.На данный момент первым заместителем главы администрации городского округа Лобня является Екатерина Сорокина, сказано на официальном сайте городского округа Лобня.Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял контрольно-счетную палату города Лобня, затем он являлся руководителем администрации города. С 28 февраля 2017 года был назначен главой Лобни.

https://ria.ru/20210702/smyshlyaev-1739701144.html

лобня

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лобня, политика