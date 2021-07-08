https://ria.ru/20210708/vraschenie-1740368492.html

Лавров рассказал, как Киев "вертит" своими кураторами в Европе

Лавров рассказал, как Киев "вертит" своими кураторами в Европе - РИА Новости, 08.07.2021

Лавров рассказал, как Киев "вертит" своими кураторами в Европе

Киев "вертит" своими кураторами в Европе как хочет, не выполняя минские соглашения, категорически отказывается разговаривать с Донбассом, заявил в четверг глава РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T05:23

2021-07-08T05:23

2021-07-08T07:46

донбасс

сергей лавров

европа

украина

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Киев "вертит" своими кураторами в Европе как хочет, не выполняя минские соглашения, категорически отказывается разговаривать с Донбассом, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров.Он отметил, что сейчас Запад, помимо кампании по переписыванию итогов Второй мировой войны, похожую кампанию агрессивно развернул и для того, чтобы "перевернуть с ног на голову гносеологию украинского конфликта"."К сожалению, эти устремления оправдать своих подопечных, как это происходит в данном случае с Киевом, который вертит своими западными кураторами как хочет, в Европе по крайней мере, а американцев слушается, вот эти устремления - они с нами будут надолго", - сказал министр, выступая в Дальневосточном федеральном университете.В качестве примера Лавров привел попытки подменить минские договорённости, их суть, некими новыми шагами, "которые должна делать Россия почему-то", а также отказ разговаривать с Донбассом."Киевские власти категорически не хотят это делать, все это - переписывание даже уже не истории, а международного права, потому что минские договорённости, когда они были одобрены в СБ ООН, обрели силу международного правового документа. Это надолго. Это серьезная вещь",- резюмировал Лавров.

https://ria.ru/20210707/donbass-1740332470.html

https://ria.ru/20210708/nervy-1740372519.html

донбасс

европа

украина

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донбасс, сергей лавров, европа, украина, в мире