Лавров рассказал, как Киев "вертит" своими кураторами в Европе
05:23 08.07.2021 (обновлено: 07:46 08.07.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом
Лавров: Киев "вертит" своими кураторами в Европе как хочет, не выполняя минские соглашения
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Киев "вертит" своими кураторами в Европе как хочет, не выполняя минские соглашения, категорически отказывается разговаривать с Донбассом, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров.
Он отметил, что сейчас Запад, помимо кампании по переписыванию итогов Второй мировой войны, похожую кампанию агрессивно развернул и для того, чтобы "перевернуть с ног на голову гносеологию украинского конфликта".
"К сожалению, эти устремления оправдать своих подопечных, как это происходит в данном случае с Киевом, который вертит своими западными кураторами как хочет, в Европе по крайней мере, а американцев слушается, вот эти устремления - они с нами будут надолго", - сказал министр, выступая в Дальневосточном федеральном университете.
В качестве примера Лавров привел попытки подменить минские договорённости, их суть, некими новыми шагами, "которые должна делать Россия почему-то", а также отказ разговаривать с Донбассом.
"Киевские власти категорически не хотят это делать, все это - переписывание даже уже не истории, а международного права, потому что минские договорённости, когда они были одобрены в СБ ООН, обрели силу международного правового документа. Это надолго. Это серьезная вещь",- резюмировал Лавров.