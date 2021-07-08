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Болгарский генерал заявил о подготовке НАТО к войне с Россией
Болгарский генерал заявил о подготовке НАТО к войне с Россией - РИА Новости, 08.07.2021
Болгарский генерал заявил о подготовке НАТО к войне с Россией
Болгарский бригадный генерал Валентин Цанков сравнил ситуацию в Черном море с тем, что происходило на советско-германской границе перед Великой Отечественной... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T19:03
2021-07-08T21:29
россия
sea breeze
черное море
нато
сша
болгария
украина
в мире
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Болгарский бригадный генерал Валентин Цанков сравнил ситуацию в Черном море с тем, что происходило на советско-германской границе перед Великой Отечественной войной, и предупредил о риске столкновения между Россией и НАТО. В интервью порталу Dir военный отметил, что Черное море стало местом прямого контакта вооруженных сил стран НАТО и России: там регулярно проводятся учения, что позволяет сторонам набираться опыта практически реальных боевых действий. Комментируя учения Североатлантического альянса Sea Breeze, Цанков обратил внимание на их беспрецедентный масштаб, однако констатировал доминирование России в регионе. Генерал отметил, что маневры Sea Breeze проходят рядом с побережьем Крыма и в них участвуют также украинские военные."Украина считает Крым своей территорией, но де-факто он принадлежит России, а после референдума о присоединении и де-юре — в соответствии с ее законами", — сказал Цанков. Он добавил, что Россия выступает против учений, так как защищает свои границы, и подчеркнул, что так бы поступила любая другая страна. Цанков назвал ключевую часть стратегии альянса по Черному морю "демонстрацией непризнания аннексии Крыма". "Это политическое решение стран — членов НАТО, и его реализация выражается в постоянном, а также усиленном присутствии кораблей стран, не имеющих выхода к Черному морю, особенно кораблей США", — добавил генерал. Таким образом Вашингтон пытается оказывать давление на Россию, уверен военачальник. В Москве воспринимают такое поведение американцев как угрозу, на которую нужно реагировать усилением собственного военного потенциала. "Отсюда и обострение отношений, эскалация напряженности и постоянная готовность нажать на курок. Человечество, обычный человек, вероятно, не осознает, насколько велик риск развязывания войны", — продолжил Цанков.По его мнению, сейчас ситуация в регионе очень похожа на обстановку в 1939-1941 годах, когда СССР и Германия имели общую границу."Это самый простой способ развязать войну", — пояснил генерал.Он также отметил, что возможное получение Киевом статуса "глобального партнера" НАТО может привести к постоянной дислокации войск альянса у российской границы."Теперь Украина — хочет она того или нет — играет роль буфера. Не нейтрального, конечно же", — пояснил Цанков.В конце июня в Черном море стартовали международные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран, включая Украину и США.Как отмечали в Минобороны России, силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей".Посольство России в США заявляло, что масштаб учений повышает риски непреднамеренных инцидентов, поэтому Москва призывает Вашингтон и его союзников отказаться от маневров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, sea breeze, черное море, нато, сша, болгария, украина, в мире
Болгарский генерал заявил о подготовке НАТО к войне с Россией
19:03 08.07.2021 (обновлено: 21:29 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкТрап с причала Одессы на эсминец ВМС США "Росс", участвующий в первом этапе морской фазы военных учений "Sea Breeze-2021"
Трап с причала Одессы на эсминец ВМС США Росс, участвующий в первом этапе морской фазы военных учений Sea Breeze-2021 - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк

Болгарский генерал Цанков заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Болгарский бригадный генерал Валентин Цанков сравнил ситуацию в Черном море с тем, что происходило на советско-германской границе перед Великой Отечественной войной, и предупредил о риске столкновения между Россией и НАТО.
В интервью порталу Dir военный отметил, что Черное море стало местом прямого контакта вооруженных сил стран НАТО и России: там регулярно проводятся учения, что позволяет сторонам набираться опыта практически реальных боевых действий.
Комментируя учения Североатлантического альянса Sea Breeze, Цанков обратил внимание на их беспрецедентный масштаб, однако констатировал доминирование России в регионе. Генерал отметил, что маневры Sea Breeze проходят рядом с побережьем Крыма и в них участвуют также украинские военные.
"Украина считает Крым своей территорией, но де-факто он принадлежит России, а после референдума о присоединении и де-юре — в соответствии с ее законами", — сказал Цанков.
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Он добавил, что Россия выступает против учений, так как защищает свои границы, и подчеркнул, что так бы поступила любая другая страна.
Цанков назвал ключевую часть стратегии альянса по Черному морю "демонстрацией непризнания аннексии Крыма".
"Это политическое решение стран — членов НАТО, и его реализация выражается в постоянном, а также усиленном присутствии кораблей стран, не имеющих выхода к Черному морю, особенно кораблей США", — добавил генерал.
Таким образом Вашингтон пытается оказывать давление на Россию, уверен военачальник. В Москве воспринимают такое поведение американцев как угрозу, на которую нужно реагировать усилением собственного военного потенциала.
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28 июня, 19:15
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"Отсюда и обострение отношений, эскалация напряженности и постоянная готовность нажать на курок. Человечество, обычный человек, вероятно, не осознает, насколько велик риск развязывания войны", — продолжил Цанков.
По его мнению, сейчас ситуация в регионе очень похожа на обстановку в 1939-1941 годах, когда СССР и Германия имели общую границу.
"Это самый простой способ развязать войну", — пояснил генерал.
Он также отметил, что возможное получение Киевом статуса "глобального партнера" НАТО может привести к постоянной дислокации войск альянса у российской границы.
"Теперь Украина — хочет она того или нет — играет роль буфера. Не нейтрального, конечно же", — пояснил Цанков.
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В конце июня в Черном море стартовали международные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран, включая Украину и США.
Как отмечали в Минобороны России, силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей".
Посольство России в США заявляло, что масштаб учений повышает риски непреднамеренных инцидентов, поэтому Москва призывает Вашингтон и его союзников отказаться от маневров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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