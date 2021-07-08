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Болгарский генерал заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

Болгарский генерал заявил о подготовке НАТО к войне с Россией - РИА Новости, 08.07.2021

Болгарский генерал заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

Болгарский бригадный генерал Валентин Цанков сравнил ситуацию в Черном море с тем, что происходило на советско-германской границе перед Великой Отечественной... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T19:03

2021-07-08T19:03

2021-07-08T21:29

россия

sea breeze

черное море

нато

сша

болгария

украина

в мире

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Болгарский бригадный генерал Валентин Цанков сравнил ситуацию в Черном море с тем, что происходило на советско-германской границе перед Великой Отечественной войной, и предупредил о риске столкновения между Россией и НАТО. В интервью порталу Dir военный отметил, что Черное море стало местом прямого контакта вооруженных сил стран НАТО и России: там регулярно проводятся учения, что позволяет сторонам набираться опыта практически реальных боевых действий. Комментируя учения Североатлантического альянса Sea Breeze, Цанков обратил внимание на их беспрецедентный масштаб, однако констатировал доминирование России в регионе. Генерал отметил, что маневры Sea Breeze проходят рядом с побережьем Крыма и в них участвуют также украинские военные."Украина считает Крым своей территорией, но де-факто он принадлежит России, а после референдума о присоединении и де-юре — в соответствии с ее законами", — сказал Цанков. Он добавил, что Россия выступает против учений, так как защищает свои границы, и подчеркнул, что так бы поступила любая другая страна. Цанков назвал ключевую часть стратегии альянса по Черному морю "демонстрацией непризнания аннексии Крыма". "Это политическое решение стран — членов НАТО, и его реализация выражается в постоянном, а также усиленном присутствии кораблей стран, не имеющих выхода к Черному морю, особенно кораблей США", — добавил генерал. Таким образом Вашингтон пытается оказывать давление на Россию, уверен военачальник. В Москве воспринимают такое поведение американцев как угрозу, на которую нужно реагировать усилением собственного военного потенциала. "Отсюда и обострение отношений, эскалация напряженности и постоянная готовность нажать на курок. Человечество, обычный человек, вероятно, не осознает, насколько велик риск развязывания войны", — продолжил Цанков.По его мнению, сейчас ситуация в регионе очень похожа на обстановку в 1939-1941 годах, когда СССР и Германия имели общую границу."Это самый простой способ развязать войну", — пояснил генерал.Он также отметил, что возможное получение Киевом статуса "глобального партнера" НАТО может привести к постоянной дислокации войск альянса у российской границы."Теперь Украина — хочет она того или нет — играет роль буфера. Не нейтрального, конечно же", — пояснил Цанков.В конце июня в Черном море стартовали международные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран, включая Украину и США.Как отмечали в Минобороны России, силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей".Посольство России в США заявляло, что масштаб учений повышает риски непреднамеренных инцидентов, поэтому Москва призывает Вашингтон и его союзников отказаться от маневров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210702/ucheniya-1739645340.html

https://ria.ru/20210628/ucheniya-1738957583.html

https://ria.ru/20210526/bolgary-1734050707.html

https://ria.ru/20210221/bulgaria-1598483434.html

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черное море

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россия, sea breeze, черное море, нато, сша, болгария, украина, в мире