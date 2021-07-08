Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/vinodelie-1740396321.html
Посол ЕС оценил новый российский закон о виноделии
Посол ЕС оценил новый российский закон о виноделии - РИА Новости, 08.07.2021
Посол ЕС оценил новый российский закон о виноделии
Евросоюз очень обеспокоен недавними поправками в российском законодательстве о виноделии и виноградарстве, который приведет к дефициту европейских продуктов в... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:06
2021-07-08T13:33
маркус эдерер
экономика
россия
брюссель
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569526167_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_1aaa1d08927c5e71d664116222e4e552.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Евросоюз очень обеспокоен недавними поправками в российском законодательстве о виноделии и виноградарстве, который приведет к дефициту европейских продуктов в российских магазинах и ударит по российским потребителям, заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер."Европейский союз очень обеспокоен недавними поправками в нормативно-правовое регулирование виноделия в РФ. Я как посол Евросоюза в РФ считаю, что это произошло в контексте недобросовестного эмбарго против Евросоюза", - заявил посол в ходе брифинга.Он отметил, что российские ограничительные меры приводят к дефициту европейских продуктов в российских магазинах, они обходятся российским потребителям в цифру "не менее 445 миллиардов рублей в год".Он пояснил, что российские импортеры прекратили ввозить товары, защищенные географическими обозначениями, потому что они не соответствуют новому закону и не могут реализовываться в России по текущим декларациям соответствия."Это создаст дефицит в российских магазинах", - подчеркнул посол.По его мнению, это было сделано "без консультаций с российскими импортерами, не говоря о европейских производителях".Он добавил, что Евросоюз продолжит работать по этой мере вместе с европейскими производителями не только шампанского, но и других продуктов, так как целый ряд продуктов попал под эти меры."Мы хотели бы найти выход из ситуации. В целом существует минимальный переходный период, который не был обеспечен в случае с этим законом", - добавил он.В минувшую пятницу были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной в России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино".В понедельник комитете вин Шампани (Comité Champagne) в своем заявлении назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Францией и Россией по вопросам защиты апелласьонов, которые велись более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза мобилизовать усилия для того, чтобы добиться пересмотра этого закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию.
https://ria.ru/20210707/vino-1740270592.html
https://ria.ru/20210708/shampanskoe-1740383842.html
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569526167_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_f2b922619c771196cac7e5f978eba9be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
маркус эдерер, экономика, россия, брюссель, евросоюз, в мире
Посол ЕС оценил новый российский закон о виноделии
11:06 08.07.2021 (обновлено: 13:33 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТорговый зал в алкогольном магазине в Чите
Торговый зал в алкогольном магазине в Чите - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк

Посол ЕС считает, что новый российский закон о виноделии ударит по потребителям

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Евросоюз очень обеспокоен недавними поправками в российском законодательстве о виноделии и виноградарстве, который приведет к дефициту европейских продуктов в российских магазинах и ударит по российским потребителям, заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.
"Европейский союз очень обеспокоен недавними поправками в нормативно-правовое регулирование виноделия в РФ. Я как посол Евросоюза в РФ считаю, что это произошло в контексте недобросовестного эмбарго против Евросоюза", - заявил посол в ходе брифинга.
Шампанское - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 14:56
В Минсельхозе прокомментировали изменения в законе о виноделии
Он отметил, что российские ограничительные меры приводят к дефициту европейских продуктов в российских магазинах, они обходятся российским потребителям в цифру "не менее 445 миллиардов рублей в год".
"Каждый российский гражданин, в том числе - участник этого брифинга, от этого страдает. Поэтому я бы назвал поправки в закон о виноделии очередным выстрелом в ногу российского потребителя",- заявил Эдерер.
Он пояснил, что российские импортеры прекратили ввозить товары, защищенные географическими обозначениями, потому что они не соответствуют новому закону и не могут реализовываться в России по текущим декларациям соответствия.
"Это создаст дефицит в российских магазинах", - подчеркнул посол.
По его мнению, это было сделано "без консультаций с российскими импортерами, не говоря о европейских производителях".
Он добавил, что Евросоюз продолжит работать по этой мере вместе с европейскими производителями не только шампанского, но и других продуктов, так как целый ряд продуктов попал под эти меры.
"Мы проанализируем эти шаги в связи с обязательствами России в ВТО, и мы оставляем за собой право предпринять необходимые шаги, чтобы исправить ситуацию", - заверил Эдерер.
"Мы хотели бы найти выход из ситуации. В целом существует минимальный переходный период, который не был обеспечен в случае с этим законом", - добавил он.
В минувшую пятницу были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной в России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино".
В понедельник комитете вин Шампани (Comité Champagne) в своем заявлении назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Францией и Россией по вопросам защиты апелласьонов, которые велись более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза мобилизовать усилия для того, чтобы добиться пересмотра этого закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию.
Бокалы с шампанским - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 09:58
Авторы поправок в закон о винах объяснили термин "российское шампанское"
 
Маркус ЭдерерЭкономикаРоссияБрюссельЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Посол Сирии в Австрии рассказал о явке на выборах в Вене
08:32Организаторам концерта Арбениной в Москве грозит штраф до миллиона рублей
08:31При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли три человека
08:27В Казахстане задержали медработников за продажу паспортов вакцинации
08:26В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал
08:21"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
08:13В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость
08:12В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
08:10В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
Лента новостейМолния