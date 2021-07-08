https://ria.ru/20210708/vinodelie-1740396321.html

Посол ЕС оценил новый российский закон о виноделии

Посол ЕС оценил новый российский закон о виноделии - РИА Новости, 08.07.2021

Посол ЕС оценил новый российский закон о виноделии

Евросоюз очень обеспокоен недавними поправками в российском законодательстве о виноделии и виноградарстве, который приведет к дефициту европейских продуктов в... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:06

2021-07-08T11:06

2021-07-08T13:33

маркус эдерер

экономика

россия

брюссель

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Евросоюз очень обеспокоен недавними поправками в российском законодательстве о виноделии и виноградарстве, который приведет к дефициту европейских продуктов в российских магазинах и ударит по российским потребителям, заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер."Европейский союз очень обеспокоен недавними поправками в нормативно-правовое регулирование виноделия в РФ. Я как посол Евросоюза в РФ считаю, что это произошло в контексте недобросовестного эмбарго против Евросоюза", - заявил посол в ходе брифинга.Он отметил, что российские ограничительные меры приводят к дефициту европейских продуктов в российских магазинах, они обходятся российским потребителям в цифру "не менее 445 миллиардов рублей в год".Он пояснил, что российские импортеры прекратили ввозить товары, защищенные географическими обозначениями, потому что они не соответствуют новому закону и не могут реализовываться в России по текущим декларациям соответствия."Это создаст дефицит в российских магазинах", - подчеркнул посол.По его мнению, это было сделано "без консультаций с российскими импортерами, не говоря о европейских производителях".Он добавил, что Евросоюз продолжит работать по этой мере вместе с европейскими производителями не только шампанского, но и других продуктов, так как целый ряд продуктов попал под эти меры."Мы хотели бы найти выход из ситуации. В целом существует минимальный переходный период, который не был обеспечен в случае с этим законом", - добавил он.В минувшую пятницу были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной в России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино".В понедельник комитете вин Шампани (Comité Champagne) в своем заявлении назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Францией и Россией по вопросам защиты апелласьонов, которые велись более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза мобилизовать усилия для того, чтобы добиться пересмотра этого закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию.

https://ria.ru/20210707/vino-1740270592.html

https://ria.ru/20210708/shampanskoe-1740383842.html

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маркус эдерер, экономика, россия, брюссель, евросоюз, в мире