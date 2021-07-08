https://ria.ru/20210708/vino-1740482668.html

В Минфине пообещали предотвратить перебои с поставками импортного вина

В Минфине пообещали предотвратить перебои с поставками импортного вина - РИА Новости, 08.07.2021

В Минфине пообещали предотвратить перебои с поставками импортного вина

Минфин предпримет усилия, чтобы избежать перебоев с импортной винодельческой продукцией на территории России, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T17:39

2021-07-08T17:39

2021-07-08T17:39

россия

маркус эдерер

евросоюз

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минфин предпримет усилия, чтобы избежать перебоев с импортной винодельческой продукцией на территории России, говорится в сообщении министерства.Отмечается, что в Минфине прошло совещание по вопросам регулирования оборота импортной винодельческой продукции с участием всех заинтересованных сторон: органов исполнительной власти, контроля и надзора, участников алкогольного рынка, представителей бизнес-объединений."По итогам обсуждения стороны договорились о дальнейших шагах и взаимодействии. Министерством будут предприняты усилия, которые позволят избежать перебоев с импортной винодельческой продукцией на территории России", - указывает министерство.Ранее в четверг посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что ЕС очень обеспокоен недавними поправками в российском законодательстве о виноделии и виноградарстве, которые приведут к дефициту европейских продуктов в российских магазинах и ударят по российским потребителям.Компания "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" (российская структура производителя алкогольных напитков Moet Hennessy) на прошлой неделе сообщила российским партнерам, что временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции".В минувшую пятницу были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной в России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино".

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/shampanskoe-1740406976.html

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россия, маркус эдерер, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), экономика