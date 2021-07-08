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В Минсельхозе считают, что вино в России станет дешевле
В Минсельхозе считают, что вино в России станет дешевле - РИА Новости, 08.07.2021
В Минсельхозе считают, что вино в России станет дешевле
Спрос на отечественный виноград как сырье для винодельческой продукции способствует инвестиционной привлекательности отрасли, по мере насыщения рынка... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:02
2021-07-08T16:02
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
нагорно-карабахская республика
экономика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Спрос на отечественный виноград как сырье для винодельческой продукции способствует инвестиционной привлекательности отрасли, по мере насыщения рынка отечественным сырьем стоимость винограда и винодельческой продукции в РФ будет снижаться, заявили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.Понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ, введено с 26 июня 2020 года, когда в стране вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии - базовый документ для отрасли. Согласно исследованию рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), цены на российское вино за 2021-2022 годы могут вырасти в среднем на 15–20% - в связи с подорожанием винограда, нехваткой отечественных саженцев и увеличением стоимости импортного посадочного материала."Дополнительный импульс отрасли придает действие закона "О виноградарстве и виноделии", который дал уникальные возможности отечественным предприятиям, производящим вино из российского винограда. В совокупности с поддержкой закладки виноградников и питомников, строительства и модернизации виноделен, а также экспорта закон стимулирует создание и развитие успешных винодельческих хозяйств в нашей стране", - сказали в пресс-службе.Одно из следствий принятия закона - определенный рост стоимости винограда, обусловленный увеличением спроса на сырье: в текущих условиях, продолжили в пресс-службе, это, скорее, благоприятный фактор для притока инвестиций в отрасль и расширения производства. "По мере насыщения рынка отечественным сырьем и повышения конкуренции между производителями, ожидается снижение стоимости винограда и винодельческой продукции в России", - сообщили в пресс-службе министерства.Там также напомнили, что в прошлом году общая площадь виноградных насаждений в РФ составила 96,8 тысячи гектаров, а в текущем году планируется заложить еще порядка 5 тысяч гектаров. "Валовый сбор винограда в 2020 году составил 682 тысячи тонн против 678 тысяч тонн годом ранее. В этом году ожидается сохранение положительной динамики производства", - сказали в пресс-службе.НКР в своем исследовании отмечало, что в среднесрочной перспективе доля российских вин в продаже продолжит увеличиваться с текущих 58% в среднем на 1-2 процентных пункта ежегодно, а запрет на использование импортного виноматериала позволит контролировать соответствие количества винограда объёму винодельческой продукции и позитивно скажется на качестве российских вин.По прогнозу экспертов, капзатраты и долговая нагрузка российских винодельческих хозяйств будут повышаться не менее чем на 10-12% в год в силу необходимости расширять площади под виноградниками, но это не несет угрозы рынку, с учетом заметного, на 31,4%, снижения совокупного долга в 2020 году после роста на 7,1% в 2019 году.
https://ria.ru/20210708/shampanskoe-1740383842.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), нагорно-карабахская республика, экономика
В Минсельхозе считают, что вино в России станет дешевле
16:02 08.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдел алкогольной продукции
Отдел алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

В Минсельхозе заявили, что вино станет дешевле за счет роста производства винограда и конкуренции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Спрос на отечественный виноград как сырье для винодельческой продукции способствует инвестиционной привлекательности отрасли, по мере насыщения рынка отечественным сырьем стоимость винограда и винодельческой продукции в РФ будет снижаться, заявили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.
Понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ, введено с 26 июня 2020 года, когда в стране вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии - базовый документ для отрасли. Согласно исследованию рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), цены на российское вино за 2021-2022 годы могут вырасти в среднем на 15–20% - в связи с подорожанием винограда, нехваткой отечественных саженцев и увеличением стоимости импортного посадочного материала.
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"Дополнительный импульс отрасли придает действие закона "О виноградарстве и виноделии", который дал уникальные возможности отечественным предприятиям, производящим вино из российского винограда. В совокупности с поддержкой закладки виноградников и питомников, строительства и модернизации виноделен, а также экспорта закон стимулирует создание и развитие успешных винодельческих хозяйств в нашей стране", - сказали в пресс-службе.
Одно из следствий принятия закона - определенный рост стоимости винограда, обусловленный увеличением спроса на сырье: в текущих условиях, продолжили в пресс-службе, это, скорее, благоприятный фактор для притока инвестиций в отрасль и расширения производства. "По мере насыщения рынка отечественным сырьем и повышения конкуренции между производителями, ожидается снижение стоимости винограда и винодельческой продукции в России", - сообщили в пресс-службе министерства.
Там также напомнили, что в прошлом году общая площадь виноградных насаждений в РФ составила 96,8 тысячи гектаров, а в текущем году планируется заложить еще порядка 5 тысяч гектаров. "Валовый сбор винограда в 2020 году составил 682 тысячи тонн против 678 тысяч тонн годом ранее. В этом году ожидается сохранение положительной динамики производства", - сказали в пресс-службе.
НКР в своем исследовании отмечало, что в среднесрочной перспективе доля российских вин в продаже продолжит увеличиваться с текущих 58% в среднем на 1-2 процентных пункта ежегодно, а запрет на использование импортного виноматериала позволит контролировать соответствие количества винограда объёму винодельческой продукции и позитивно скажется на качестве российских вин.
По прогнозу экспертов, капзатраты и долговая нагрузка российских винодельческих хозяйств будут повышаться не менее чем на 10-12% в год в силу необходимости расширять площади под виноградниками, но это не несет угрозы рынку, с учетом заметного, на 31,4%, снижения совокупного долга в 2020 году после роста на 7,1% в 2019 году.
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