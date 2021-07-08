https://ria.ru/20210708/videokarta-1740399646.html
Названа главная особенность будущих видеокарт Nvidia GeForce RTX 40
Названа главная особенность будущих видеокарт Nvidia GeForce RTX 40 - РИА Новости, 08.07.2021
Названа главная особенность будущих видеокарт Nvidia GeForce RTX 40
Производительность компьютерных видеокарт Nvidia GeForce RTX 40 значительно вырастет. Об этом сообщает портал Notebookcheck. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:21
2021-07-08T11:21
2021-07-08T11:21
наука
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576635453_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_682b89748182fd4bbfbde631ef7c9376.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Производительность компьютерных видеокарт Nvidia GeForce RTX 40 значительно вырастет. Об этом сообщает портал Notebookcheck.Новое поколение ускорителей Nvidia будет основано на 5-нанометровых чипах Lovelace, которым обещают двукратный прирост вычислительной мощности по сравнению с нынешними Ampere. С последним работают актуальные видеоускорители серии RTX 30.Новое поколение видеокарт выйдет не раньше начала 2023 года. Именно тогда Nvidia выпустит и серверный чип Grace, основанный на аналогичном 5-нанометровом техпроцессе.Актуальные видеокарты Nvidia GeForce RTX 30 продолжают оставаться дорогим дефицитом, но наметилась тенденция их удешевления из-за спада интереса к майнингу. Так, базовая RTX 3060 предлагается за 70 000 рублей (рекомендованная цена — чуть больше 30 000 рублей).
https://ria.ru/20210704/videokarta-1739644675.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576635453_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_218d096ed858b0ee3516bad40853f72b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Производительность компьютерных видеокарт Nvidia GeForce RTX 40 значительно вырастет. Об этом сообщает
портал Notebookcheck.
Новое поколение ускорителей Nvidia будет основано на 5-нанометровых чипах Lovelace, которым обещают двукратный прирост вычислительной мощности по сравнению с нынешними Ampere. С последним работают актуальные видеоускорители серии RTX 30.
Новое поколение видеокарт выйдет не раньше начала 2023 года. Именно тогда Nvidia выпустит и серверный чип Grace, основанный на аналогичном 5-нанометровом техпроцессе.
Актуальные видеокарты Nvidia GeForce RTX 30 продолжают оставаться дорогим дефицитом, но наметилась тенденция их удешевления из-за спада интереса к майнингу. Так, базовая RTX 3060 предлагается за 70 000 рублей (рекомендованная цена — чуть больше 30 000 рублей).