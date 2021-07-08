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Наука
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Названа главная особенность будущих видеокарт Nvidia GeForce RTX 40
Названа главная особенность будущих видеокарт Nvidia GeForce RTX 40 - РИА Новости, 08.07.2021
Названа главная особенность будущих видеокарт Nvidia GeForce RTX 40
Производительность компьютерных видеокарт Nvidia GeForce RTX 40 значительно вырастет. Об этом сообщает портал Notebookcheck. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:21
2021-07-08T11:21
наука
технологии
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Производительность компьютерных видеокарт Nvidia GeForce RTX 40 значительно вырастет. Об этом сообщает портал Notebookcheck.Новое поколение ускорителей Nvidia будет основано на 5-нанометровых чипах Lovelace, которым обещают двукратный прирост вычислительной мощности по сравнению с нынешними Ampere. С последним работают актуальные видеоускорители серии RTX 30.Новое поколение видеокарт выйдет не раньше начала 2023 года. Именно тогда Nvidia выпустит и серверный чип Grace, основанный на аналогичном 5-нанометровом техпроцессе.Актуальные видеокарты Nvidia GeForce RTX 30 продолжают оставаться дорогим дефицитом, но наметилась тенденция их удешевления из-за спада интереса к майнингу. Так, базовая RTX 3060 предлагается за 70 000 рублей (рекомендованная цена — чуть больше 30 000 рублей).
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технологии

Названа главная особенность будущих видеокарт Nvidia GeForce RTX 40

11:21 08.07.2021
 
© Фото : NvidiaИгровая видеокарта "GeForce RTX 3070"
Игровая видеокарта GeForce RTX 3070 - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Фото : Nvidia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Производительность компьютерных видеокарт Nvidia GeForce RTX 40 значительно вырастет. Об этом сообщает портал Notebookcheck.
Новое поколение ускорителей Nvidia будет основано на 5-нанометровых чипах Lovelace, которым обещают двукратный прирост вычислительной мощности по сравнению с нынешними Ampere. С последним работают актуальные видеоускорители серии RTX 30.
Новое поколение видеокарт выйдет не раньше начала 2023 года. Именно тогда Nvidia выпустит и серверный чип Grace, основанный на аналогичном 5-нанометровом техпроцессе.
Актуальные видеокарты Nvidia GeForce RTX 30 продолжают оставаться дорогим дефицитом, но наметилась тенденция их удешевления из-за спада интереса к майнингу. Так, базовая RTX 3060 предлагается за 70 000 рублей (рекомендованная цена — чуть больше 30 000 рублей).
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