https://ria.ru/20210708/videokarta-1740399646.html

Названа главная особенность будущих видеокарт Nvidia GeForce RTX 40

Названа главная особенность будущих видеокарт Nvidia GeForce RTX 40 - РИА Новости, 08.07.2021

Названа главная особенность будущих видеокарт Nvidia GeForce RTX 40

Производительность компьютерных видеокарт Nvidia GeForce RTX 40 значительно вырастет. Об этом сообщает портал Notebookcheck. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:21

2021-07-08T11:21

2021-07-08T11:21

наука

технологии

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Производительность компьютерных видеокарт Nvidia GeForce RTX 40 значительно вырастет. Об этом сообщает портал Notebookcheck.Новое поколение ускорителей Nvidia будет основано на 5-нанометровых чипах Lovelace, которым обещают двукратный прирост вычислительной мощности по сравнению с нынешними Ampere. С последним работают актуальные видеоускорители серии RTX 30.Новое поколение видеокарт выйдет не раньше начала 2023 года. Именно тогда Nvidia выпустит и серверный чип Grace, основанный на аналогичном 5-нанометровом техпроцессе.Актуальные видеокарты Nvidia GeForce RTX 30 продолжают оставаться дорогим дефицитом, но наметилась тенденция их удешевления из-за спада интереса к майнингу. Так, базовая RTX 3060 предлагается за 70 000 рублей (рекомендованная цена — чуть больше 30 000 рублей).

https://ria.ru/20210704/videokarta-1739644675.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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