https://ria.ru/20210708/vertolet-1740364249.html

Российские ученые предлагают отправить вертолет на Венеру

Российские ученые предлагают отправить вертолет на Венеру - РИА Новости, 08.07.2021

Российские ученые предлагают отправить вертолет на Венеру

Ученые Московского авиационного института предлагают отправить беспилотный вертолет на Венеру для исследования ее поверхности и вулканов, следует из тезисов... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T02:04

2021-07-08T02:04

2021-07-08T02:04

наука

россия

венера

московский авиационный институт

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ученые Московского авиационного института предлагают отправить беспилотный вертолет на Венеру для исследования ее поверхности и вулканов, следует из тезисов доклада, представленного на Королёвских чтениях по космонавтике."В результате развития авиационных технологий беспилотные летательные аппараты получают все более широкое использование. В настоящее время рассматривается их применение в составе спускаемого аппарата межпланетных станций для научно-исследовательских миссий на поверхности и внутри кальдер вулканов Венеры. Вертолёт будет иметь форму сферы", - говорится в материалах.Предполагается, что титановый аппарат будет диаметром 70 сантиметров и покрыт экранно-вакуумной теплоизоляцией. При этом для защиты блока с научной аппаратурой внутри вертолета от высокой венерианской температуры (467 градусов Цельсия) под наружным титановым корпусом ученые хотят разместить слой аэрогеля толщиной 10 сантиметров с добавлением оксида титана.В тезисах говорится, что сам блок с научной аппаратурой помещается в залитую жидким аммиаком сферу из титана диаметром 60 сантиметров. Кроме того, в верхней части вертолета устанавливаются два соосных винта диаметром 1 метр, а также парашютная система для торможения, в нижней части - четыре ножки-опоры длиной 20-40 сантиметров и буровая установка для сбора грунта.Россия планирует в ноябре 2029 года отправить к Венере автоматическую станцию "Венера-Д", состоящую из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Помимо нее российская программа исследования Венеры включает еще две миссии: в июне 2031 года - для продолжения исследования атмосферы планеты и в июне 2034 года - для доставки на Землю образцов атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.В настоящее время НАСА испытывает на Марсе вертолет Ingenuity, который уже совершил около десятка полетов.

https://ria.ru/20210615/kosmos-1737031892.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, венера, московский авиационный институт