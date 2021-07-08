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Наука
https://ria.ru/20210708/vertolet-1740364249.html
Российские ученые предлагают отправить вертолет на Венеру
Российские ученые предлагают отправить вертолет на Венеру - РИА Новости, 08.07.2021
Российские ученые предлагают отправить вертолет на Венеру
Ученые Московского авиационного института предлагают отправить беспилотный вертолет на Венеру для исследования ее поверхности и вулканов, следует из тезисов... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T02:04
2021-07-08T02:04
наука
россия
венера
московский авиационный институт
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ученые Московского авиационного института предлагают отправить беспилотный вертолет на Венеру для исследования ее поверхности и вулканов, следует из тезисов доклада, представленного на Королёвских чтениях по космонавтике."В результате развития авиационных технологий беспилотные летательные аппараты получают все более широкое использование. В настоящее время рассматривается их применение в составе спускаемого аппарата межпланетных станций для научно-исследовательских миссий на поверхности и внутри кальдер вулканов Венеры. Вертолёт будет иметь форму сферы", - говорится в материалах.Предполагается, что титановый аппарат будет диаметром 70 сантиметров и покрыт экранно-вакуумной теплоизоляцией. При этом для защиты блока с научной аппаратурой внутри вертолета от высокой венерианской температуры (467 градусов Цельсия) под наружным титановым корпусом ученые хотят разместить слой аэрогеля толщиной 10 сантиметров с добавлением оксида титана.В тезисах говорится, что сам блок с научной аппаратурой помещается в залитую жидким аммиаком сферу из титана диаметром 60 сантиметров. Кроме того, в верхней части вертолета устанавливаются два соосных винта диаметром 1 метр, а также парашютная система для торможения, в нижней части - четыре ножки-опоры длиной 20-40 сантиметров и буровая установка для сбора грунта.Россия планирует в ноябре 2029 года отправить к Венере автоматическую станцию "Венера-Д", состоящую из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Помимо нее российская программа исследования Венеры включает еще две миссии: в июне 2031 года - для продолжения исследования атмосферы планеты и в июне 2034 года - для доставки на Землю образцов атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.В настоящее время НАСА испытывает на Марсе вертолет Ingenuity, который уже совершил около десятка полетов.
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россия, венера, московский авиационный институт
Российские ученые предлагают отправить вертолет на Венеру
02:04 08.07.2021
 
© NASA / Johns Hopkins APL/Naval Research Laboratory/Guillermo Stenborg and Brendan GallagherИзображение Венеры и светящейся полоски в ее атмосфере, сделанное прибором WISPR солнечного зонда NASA Parker в июле 2020 года. Темная область в центре изображения - Земля Афродиты, самый большой горный регион на поверхности Венеры. Яркие полосы вызваны заряженными частицами солнечного ветра, отраженными частицами космической пыли и частицами материала космического корабля
Изображение Венеры и светящейся полоски в ее атмосфере, сделанное прибором WISPR солнечного зонда NASA Parker в июле 2020 года. Темная область в центре изображения - Земля Афродиты, самый большой горный регион на поверхности Венеры. Яркие полосы вызваны заряженными частицами солнечного ветра, отраженными частицами космической пыли и частицами материала космического корабля - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© NASA / Johns Hopkins APL/Naval Research Laboratory/Guillermo Stenborg and Brendan Gallagher

Российские ученые предлагают отправить вертолет на Венеру

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ученые Московского авиационного института предлагают отправить беспилотный вертолет на Венеру для исследования ее поверхности и вулканов, следует из тезисов доклада, представленного на Королёвских чтениях по космонавтике.
"В результате развития авиационных технологий беспилотные летательные аппараты получают все более широкое использование. В настоящее время рассматривается их применение в составе спускаемого аппарата межпланетных станций для научно-исследовательских миссий на поверхности и внутри кальдер вулканов Венеры. Вертолёт будет иметь форму сферы", - говорится в материалах.
Предполагается, что титановый аппарат будет диаметром 70 сантиметров и покрыт экранно-вакуумной теплоизоляцией. При этом для защиты блока с научной аппаратурой внутри вертолета от высокой венерианской температуры (467 градусов Цельсия) под наружным титановым корпусом ученые хотят разместить слой аэрогеля толщиной 10 сантиметров с добавлением оксида титана.
В тезисах говорится, что сам блок с научной аппаратурой помещается в залитую жидким аммиаком сферу из титана диаметром 60 сантиметров. Кроме того, в верхней части вертолета устанавливаются два соосных винта диаметром 1 метр, а также парашютная система для торможения, в нижней части - четыре ножки-опоры длиной 20-40 сантиметров и буровая установка для сбора грунта.
Солнце и планета Земля - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 10:24Наука
Российский ядерный буксир "Зевс" займется поиском жизни во Вселенной
Россия планирует в ноябре 2029 года отправить к Венере автоматическую станцию "Венера-Д", состоящую из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Помимо нее российская программа исследования Венеры включает еще две миссии: в июне 2031 года - для продолжения исследования атмосферы планеты и в июне 2034 года - для доставки на Землю образцов атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.
В настоящее время НАСА испытывает на Марсе вертолет Ingenuity, который уже совершил около десятка полетов.
 
НаукаРоссияВенераМосковский авиационный институт
 
 
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