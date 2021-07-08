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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210708/vernik-1740438950.html
Игорь Верник попал в больницу
Игорь Верник попал в больницу - РИА Новости, 08.07.2021
Игорь Верник попал в больницу
Игорь Верник попал в больницу в Москве из-за проблем с сердцем, передает РЕН ТВ. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:22
2021-07-08T14:30
культура
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Игорь Верник попал в больницу в Москве из-за проблем с сердцем, передает РЕН ТВ. По данным телеканала, сейчас 57-летнему актеру назначили обследования. После этого врачи подберут подходящее лечение.Народный артист России Игорь Верник служит в МХТ имени Чехова. За свою карьеру он снялся более чем в ста фильмах и сериалах, среди которых — "12", "Орел и решка", "На углу у Патриарших", "Мастер и Маргарита" и другие.
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игорь верник
Игорь Верник попал в больницу
14:22 08.07.2021 (обновлено: 14:30 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Игорь Верник во время пресс-подхода в МХТ им. А.П. Чехова в связи со смертью Олега Табакова. 12 марта 2018
Актер Игорь Верник во время пресс-подхода в МХТ им. А.П. Чехова в связи со смертью Олега Табакова. 12 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актер Игорь Верник попал в больницу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Игорь Верник попал в больницу в Москве из-за проблем с сердцем, передает РЕН ТВ.
По данным телеканала, сейчас 57-летнему актеру назначили обследования. После этого врачи подберут подходящее лечение.
Народный артист России Игорь Верник служит в МХТ имени Чехова. За свою карьеру он снялся более чем в ста фильмах и сериалах, среди которых — "12", "Орел и решка", "На углу у Патриарших", "Мастер и Маргарита" и другие.
Fртист драмы Московского драматического театра им. А.С. Пушкина Игорь Бочкин, удостоенный медали ордена За заслуги перед Отечеством II степени, перед торжественной церемонией вручения государственных наград Российской Федерации и ведомственных наград министерства культуры России деятелям культуры и искусства. - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 18:51Шоубиз
В Москве госпитализировали Игоря Бочкина
 
КультураИгорь Верник
 
 
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