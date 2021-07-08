https://ria.ru/20210708/vernik-1740438950.html

Игорь Верник попал в больницу

Игорь Верник попал в больницу - РИА Новости, 08.07.2021

Игорь Верник попал в больницу

Игорь Верник попал в больницу в Москве из-за проблем с сердцем, передает РЕН ТВ. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:22

2021-07-08T14:22

2021-07-08T14:30

культура

игорь верник

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Игорь Верник попал в больницу в Москве из-за проблем с сердцем, передает РЕН ТВ. По данным телеканала, сейчас 57-летнему актеру назначили обследования. После этого врачи подберут подходящее лечение.Народный артист России Игорь Верник служит в МХТ имени Чехова. За свою карьеру он снялся более чем в ста фильмах и сериалах, среди которых — "12", "Орел и решка", "На углу у Патриарших", "Мастер и Маргарита" и другие.

https://ria.ru/20210706/bochkin-1740156092.html

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2021

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игорь верник