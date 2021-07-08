https://ria.ru/20210708/verkhnezeysk-1740396415.html

Развитие поселка Верхнезейск находится на особом контроле главы Приамурья

Развитие поселка Верхнезейск находится на особом контроле главы Приамурья - РИА Новости, 08.07.2021

Развитие поселка Верхнезейск находится на особом контроле главы Приамурья

Развитие поселка Верхнезейск Амурской области, которое идет в рамках соглашения с РЖД о развитии населенных пунктов на БАМе, находится на особом контроле... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:07

2021-07-08T11:07

2021-07-08T11:07

юнармия

ржд

амурская область

зейский район

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июл – РИА Новости. Развитие поселка Верхнезейск Амурской области, которое идет в рамках соглашения с РЖД о развитии населенных пунктов на БАМе, находится на особом контроле губернатора региона Василия Орлова, сообщает правительство Приамурья.Орлов посетил поселок во время рабочей поездки в Зейский район, он отметил, что без качественной социальной инфраструктуры не получится обеспечить "вторую ветку БАМа полноценной рабочей силой"."Посмотрели, как исполняются поручения, данные по результатам предыдущих поездок. В частности, здесь по Верхнезейску были поручения по развитию социальной сферы: школа, детский сад, больница. Кроме того, посмотрели ряд вопросов по ЖКХ, у жителей есть вопросы по работе управляющей компании", - сказал Орлов, его цитирует правительство региона.По его словам, одна из главных проблем в поселке связана со сложной логистикой, с доставкой стройматериалов и отсутствием конкуренции среди подрядных организаций."Посмотрим, как можно сюда доставить, в том числе с помощью РЖД, строительные материалы и дорожные плиты, которыми можно здесь частично провести благоустройство внутри населенного пункта. В любом случае поселок Верхнезейск у нас на особом контроле, наша задача все запланированные мероприятия выполнить в установленный срок", - добавил Орлов.Глава Зейского района Дмитрий Василенко рассказал губернатору, что школа в Верхнезейске стала "первопроходцем" в создании объектов по нацпроекту "Образование"."В 2019 году в школе был создан центр цифровой и гуманитарной направленностей "Точка роста". На сегодняшний день в Зейском районе на базе общеобразовательных организаций открыто три таких центра, еще один готовится к запуску в новом учебном году", - сообщил Василенко.Благодаря тому, что компания РЖД выделила 7,5 миллиона рублей в 2019 году в школе модернизировали кабинеты информатики, физики, химии и математики, заменили 32 окна. Сейчас здесь готовятся к новому учебному году, заменена автоматическая пожарная система, система видеонаблюдения и электропроводка."Сейчас мы активно готовимся к новому учебному году, проводим мелкий косметический ремонт в школе и детском саду. Планируем в этом году установить в спортивном зале новый скалодром. Также с этого года у нас в школе появится популярное патриотическое движение "Юнармия". В конце месяца 24 школьника посвятят в юнармейцы. Это будут первые представители движения у нас в школе. Еще 15 ребят пополнят юнармейские ряды в сентябре", - рассказала Орлову директор Верхнезейской школы Марина Венглинская.Губернатор Приамурья поручил главе района совместно с региональным министерством образования и науки проработать вопрос по благоустройству школьного стадиона."Новый стадион должен стать не просто школьным, а работать для всех жителей поселка. В этом году необходимо провести все организационные мероприятия", - сказал Орлов.

https://ria.ru/20210707/pavodok-1740244529.html

https://ria.ru/20210705/bam-1739885420.html

амурская область

зейский район

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юнармия, ржд, амурская область, зейский район, общество