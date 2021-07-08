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Венгрия выдала России бизнесмена Чертока, обвиняемого в крупных хищениях
Венгрия выдала России бизнесмена Чертока, обвиняемого в крупных хищениях - РИА Новости, 08.07.2021
Венгрия выдала России бизнесмена Чертока, обвиняемого в крупных хищениях
Венгрия экстрадировала в Россию бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве более чем на 79 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:39
2021-07-08T14:39
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
интерпол
генеральная прокуратура рф
венгрия
происшествия
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Венгрия экстрадировала в Россию бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве более чем на 79 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Венгрии экстрадируют в Россию гражданина РФ Дмитрия Чертока", - говорится в сообщении.По версии следствия, в декабре 2014 года Черток обманом приобрел право на чужое имущество. Будучи бенефициаром ЗАО "Внуково Техникс", с соучастниками он изготовил поддельные договоры между ЗАО "Внуково Техникс" и ЗАО "Внуковская инвестиционная компания". На их основании в распоряжение ЗАО "Внуково Техникс" поступила специальная техника (противооблединительные машины, установка воздушного запуска, ассенизационная машина, погрузчики) якобы в качестве погашения задолженности. Данная техника впоследствии была продана.Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере Черток скрылся от уголовного преследования, покинул Россию и был объявлен в международный розыск. В июле 2019 года он был задержан в Венгрии.В четверг в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Черток будет доставлен в Москву.
https://ria.ru/20210629/belgiya-1739054413.html
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол, генеральная прокуратура рф, венгрия, происшествия, в мире
Венгрия выдала России бизнесмена Чертока, обвиняемого в крупных хищениях
14:39 08.07.2021
 
© Flickr / katdoddФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Flickr / katdodd

Венгрия выдала России бизнесмена Чертока, обвиняемого в хищении почти 80 миллионов рублей

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Венгрия экстрадировала в Россию бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве более чем на 79 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Венгрии экстрадируют в Россию гражданина РФ Дмитрия Чертока", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в декабре 2014 года Черток обманом приобрел право на чужое имущество. Будучи бенефициаром ЗАО "Внуково Техникс", с соучастниками он изготовил поддельные договоры между ЗАО "Внуково Техникс" и ЗАО "Внуковская инвестиционная компания". На их основании в распоряжение ЗАО "Внуково Техникс" поступила специальная техника (противооблединительные машины, установка воздушного запуска, ассенизационная машина, погрузчики) якобы в качестве погашения задолженности. Данная техника впоследствии была продана.
"В результате противоправных действий Чертока и его сообщников ЗАО "Внуковская инвестиционная компания" причинен ущерб в сумме более 79 миллионов рублей", - уточняется в релизе.
Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере Черток скрылся от уголовного преследования, покинул Россию и был объявлен в международный розыск. В июле 2019 года он был задержан в Венгрии.
В четверг в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Черток будет доставлен в Москву.
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