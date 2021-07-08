https://ria.ru/20210708/vengriya-1740441480.html

Венгрия выдала России бизнесмена Чертока, обвиняемого в крупных хищениях

Венгрия выдала России бизнесмена Чертока, обвиняемого в крупных хищениях - РИА Новости, 08.07.2021

Венгрия выдала России бизнесмена Чертока, обвиняемого в крупных хищениях

Венгрия экстрадировала в Россию бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве более чем на 79 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:39

2021-07-08T14:39

2021-07-08T14:39

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

интерпол

генеральная прокуратура рф

венгрия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Венгрия экстрадировала в Россию бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве более чем на 79 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Венгрии экстрадируют в Россию гражданина РФ Дмитрия Чертока", - говорится в сообщении.По версии следствия, в декабре 2014 года Черток обманом приобрел право на чужое имущество. Будучи бенефициаром ЗАО "Внуково Техникс", с соучастниками он изготовил поддельные договоры между ЗАО "Внуково Техникс" и ЗАО "Внуковская инвестиционная компания". На их основании в распоряжение ЗАО "Внуково Техникс" поступила специальная техника (противооблединительные машины, установка воздушного запуска, ассенизационная машина, погрузчики) якобы в качестве погашения задолженности. Данная техника впоследствии была продана.Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере Черток скрылся от уголовного преследования, покинул Россию и был объявлен в международный розыск. В июле 2019 года он был задержан в Венгрии.В четверг в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Черток будет доставлен в Москву.

https://ria.ru/20210629/belgiya-1739054413.html

https://ria.ru/20210428/kipr-1730307134.html

россия

венгрия

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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол, генеральная прокуратура рф, венгрия, происшествия, в мире