https://ria.ru/20210708/vaktsiny-1740388272.html
Франция призвала сказать нет вакцинам из России и Китая
Франция призвала сказать нет вакцинам из России и Китая - РИА Новости, 08.07.2021
Франция призвала сказать нет вакцинам из России и Китая
Госсекретарь при французском Министерстве иностранных дел Клеман Бон в эфире телеканала France 2 заявил, что население республики должно прививаться только теми РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:25
2021-07-08T10:25
2021-07-08T15:37
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Госсекретарь при французском Министерстве иностранных дел Клеман Бон в эфире телеканала France 2 заявил, что население республики должно прививаться только теми вакцинами, в которых власти уверены.По его словам, сегодня в Европе одобрено всего четыре препарата для профилактики COVID-19."Есть такие страны, как, например, Испания, которые предпринимали попытки авторизовать другие вакцины — российские или китайские. Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам", — добавил Бон.Политик отметил, что республика регулярно актуализирует списки государств, в которых по-разному складывается эпидемиологическая ситуация. Однако, по его словам, Париж не намерен отменять авиарейсы из других стран при ухудшении там обстановки с коронавирусом.Российскую вакцину "Спутник V" одобрили 68 государств с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По популярности она занимает второе место в мире. Эффективность препарата, разработанного в Национальном центре имени Гамалеи, составила 97,6% после анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян. Кроме того, результаты исследования опубликовали в международном медицинском журнале The Lancet, а обзор на вакцину, в котором констатируется ее качество и безопасность, на этой неделе вышел в издании Nature.
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
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в мире, коронавирус covid-19, the lancet, здоровье - общество, мид франции, европа, испания, париж
Франция призвала сказать нет вакцинам из России и Китая
10:25 08.07.2021 (обновлено: 15:37 08.07.2021)
МИД Франции призвал Евросоюз не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая