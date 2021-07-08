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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/vaktsiny-1740388272.html
Франция призвала сказать нет вакцинам из России и Китая
Франция призвала сказать нет вакцинам из России и Китая - РИА Новости, 08.07.2021
Франция призвала сказать нет вакцинам из России и Китая
Госсекретарь при французском Министерстве иностранных дел Клеман Бон в эфире телеканала France 2 заявил, что население республики должно прививаться только теми РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:25
2021-07-08T15:37
в мире
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
the lancet
здоровье - общество
мид франции‎
европа
испания
париж
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Госсекретарь при французском Министерстве иностранных дел Клеман Бон в эфире телеканала France 2 заявил, что население республики должно прививаться только теми вакцинами, в которых власти уверены.По его словам, сегодня в Европе одобрено всего четыре препарата для профилактики COVID-19."Есть такие страны, как, например, Испания, которые предпринимали попытки авторизовать другие вакцины — российские или китайские. Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам", — добавил Бон.Политик отметил, что республика регулярно актуализирует списки государств, в которых по-разному складывается эпидемиологическая ситуация. Однако, по его словам, Париж не намерен отменять авиарейсы из других стран при ухудшении там обстановки с коронавирусом.Российскую вакцину "Спутник V" одобрили 68 государств с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По популярности она занимает второе место в мире. Эффективность препарата, разработанного в Национальном центре имени Гамалеи, составила 97,6% после анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян. Кроме того, результаты исследования опубликовали в международном медицинском журнале The Lancet, а обзор на вакцину, в котором констатируется ее качество и безопасность, на этой неделе вышел в издании Nature.
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в мире, коронавирус covid-19, the lancet, здоровье - общество, мид франции‎, европа, испания, париж
Франция призвала сказать нет вакцинам из России и Китая
10:25 08.07.2021 (обновлено: 15:37 08.07.2021)
 
© AP Photo / Olivier ChassignoleКабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция
Кабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© AP Photo / Olivier Chassignole

МИД Франции призвал Евросоюз не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл РИА Новости. Госсекретарь при французском Министерстве иностранных дел Клеман Бон в эфире телеканала France 2 заявил, что население республики должно прививаться только теми вакцинами, в которых власти уверены.
По его словам, сегодня в Европе одобрено всего четыре препарата для профилактики COVID-19.
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"Есть такие страны, как, например, Испания, которые предпринимали попытки авторизовать другие вакцины — российские или китайские. Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам", — добавил Бон.
Политик отметил, что республика регулярно актуализирует списки государств, в которых по-разному складывается эпидемиологическая ситуация. Однако, по его словам, Париж не намерен отменять авиарейсы из других стран при ухудшении там обстановки с коронавирусом.
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Российскую вакцину "Спутник V" одобрили 68 государств с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По популярности она занимает второе место в мире.
Эффективность препарата, разработанного в Национальном центре имени Гамалеи, составила 97,6% после анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян. Кроме того, результаты исследования опубликовали в международном медицинском журнале The Lancet, а обзор на вакцину, в котором констатируется ее качество и безопасность, на этой неделе вышел в издании Nature.
 
Распространение коронавирусаВ миреКоронавирус COVID-19The LancetЗдоровье - ОбществоМИД Франции‎ЕвропаИспанияПариж
 
 
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