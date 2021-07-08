https://ria.ru/20210708/vaktsinatsiya-1740521196.html

Саратовский чиновник посоветовал не заниматься сексом после вакцинации

Саратовский чиновник посоветовал не заниматься сексом после вакцинации - РИА Новости, 08.07.2021

Саратовский чиновник посоветовал не заниматься сексом после вакцинации

Занятие сексом, как и другие повышенные нагрузки, не рекомендуется при проведении вакцинации от коронавируса, заявил в четверг на брифинге замминистра... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T21:18

2021-07-08T21:18

2021-07-08T21:18

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

александр гинцбург

саратовская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733798784_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2dbf4ca383e3a9d291b6337b1cd04000.jpg

САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Занятие сексом, как и другие повышенные нагрузки, не рекомендуется при проведении вакцинации от коронавируса, заявил в четверг на брифинге замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер."Я думаю, и это в принципе всем известно, то, что секс - это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что если после вакцинации в первые дни нельзя заниматься спортом, значит ли это, что вакцинированным на это время противопоказан секс.Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что физические нагрузки при вакцинации от коронавирусной инфекции не противопоказаны, но не следует доводить себя занятиями до изнеможения, так как из организма уходит глюкоза, которая нужна для размножения клеток.

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738313579.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, александр гинцбург, саратовская область, общество