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Саратовский чиновник посоветовал не заниматься сексом после вакцинации
Саратовский чиновник посоветовал не заниматься сексом после вакцинации - РИА Новости, 08.07.2021
Саратовский чиновник посоветовал не заниматься сексом после вакцинации
Занятие сексом, как и другие повышенные нагрузки, не рекомендуется при проведении вакцинации от коронавируса, заявил в четверг на брифинге замминистра... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T21:18
2021-07-08T21:18
2021-07-08T21:18
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
александр гинцбург
саратовская область
общество
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САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Занятие сексом, как и другие повышенные нагрузки, не рекомендуется при проведении вакцинации от коронавируса, заявил в четверг на брифинге замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер."Я думаю, и это в принципе всем известно, то, что секс - это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что если после вакцинации в первые дни нельзя заниматься спортом, значит ли это, что вакцинированным на это время противопоказан секс.Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что физические нагрузки при вакцинации от коронавирусной инфекции не противопоказаны, но не следует доводить себя занятиями до изнеможения, так как из организма уходит глюкоза, которая нужна для размножения клеток.
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738313579.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, александр гинцбург, саратовская область, общество
Саратовский чиновник посоветовал не заниматься сексом после вакцинации
Саратовский минздрав порекомендовал не заниматься сексом при вакцинации от COVID-19