https://ria.ru/20210708/vaktsinatsiya-1740409843.html
Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве
Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве - РИА Новости, 08.07.2021
Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве
Москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:09
2021-07-08T12:09
2021-07-08T12:09
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."И, конечно, очень важно, что москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации. Ежедневно мы прививаем около 100 тысяч человек", - написал он.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва
Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве
Собянин заявил, что в Москве ежедневно прививают от коронавируса около 100 тысяч человек