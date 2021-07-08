https://ria.ru/20210708/vaktsinatsiya-1740409843.html

Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве

Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве - РИА Новости, 08.07.2021

Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве

Москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:09

2021-07-08T12:09

2021-07-08T12:09

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."И, конечно, очень важно, что москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации. Ежедневно мы прививаем около 100 тысяч человек", - написал он.

https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740404684.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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