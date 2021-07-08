https://ria.ru/20210708/vaktsinatsiya-1740311324.html

Вирусная идея: на что пошли жители нижегородской деревни ради прививки

“Ла-Ла-Ройка”: как в деревне снимают мюзиклы, чтобы говорить с властью

Вирусная идея: на что пошли жители нижегородской деревни ради прививки

Деревня Ройка Нижегородской области стала известна благодаря ярким мюзиклам, снятым жителями. Люди поют о собственных проблемах — плохой дороге, отсутствии... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T08:00

2021-07-08T08:00

2021-07-08T11:39

коронавирус covid-19

дороги

врачи

медицина

дмитрий сватковский

госдума рф

кстовский район

нижегородская область

общество

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Деревня Ройка Нижегородской области стала известна благодаря ярким мюзиклам, снятым жителями. Люди поют о собственных проблемах — плохой дороге, отсутствии медпункта, невозможности организовать вакцинацию. О том, как музыкальные клипы помогли наладить диалог с чиновниками, — в материале РИА Новости.Богом забытый уголокЭто место называют "райским, но богом забытым уголком". Ройкинцы говорят, что жить тут хорошо и плохо одновременно. Из-за живописной природы из областного центра переезжают молодые семьи. Население деревни растет с каждым годом, но никакой инфраструктуры, кроме палатки с небогатым ассортиментом продуктов, нет.Привлекать внимание к трудностям ройкинцы решили необычным способом — начали снимать мюзиклы с веселыми песнями на злободневные темы.Опасная дорога"Пусть же здесь удобно будет всем, дорогу вы пустите в обход. Пусть она идет там, где не живет ройкинский народ. И всем будет хорошо!" — поют в клипе, снятом в стиле фильма "Ла-Ла Ленд".Поток фур и легковых автомобилей идет через Ройку круглосуточно. Но ни светофоров, ни ограничений скорости, ни даже тротуара здесь никогда не было. Животные то и дело попадают под колеса. Дети гуляют только под присмотром.Осенью 2020-го депутатом сельсовета выбрали Сергея Рыбакова. Первым делом он занялся вопросом о трассе — написал в администрацию Кстовского района, в Главное управление автомобильных дорог. В ответ — лишь отговорки.От задумки до реализации, по словам Рыбакова, прошло три недели. Жители написали текст песни и попросили исполнить ее профессиональных музыкантов. Клип сняли за два дня. Для этого несколько раз перекрывали проблемную дорогу на десять-двадцать минут."Это работает"Такой бурной реакции на видео никто из ройкинцев не ожидал. Мюзикл под названием "Ла-Ла Ройка" заметили даже на федеральном уровне. Ситуацию взял на контроль депутат Госдумы Дмитрий Сватковский.В строительстве объездной дороги жителям все же отказали, но поставили знаки ограничения скорости. Сейчас власти разрабатывают план освещения и обещают сделать "лежачих полицейских".Вакцинация под музыкуПосле такого успеха решили снять новый клип, посвященный отсутствию медицинского пункта и аптеки. Ближайшие — лишь в получасе езды. В съемках "Ла-Ла Ройки 2" приняли участие около ста человек.В апреле в деревне проводили вакцинацию от коронавируса — депутат договорился с соседней поликлиникой. Прививались в палатках, которые обычно используют для ярмарки. Вакцин хватило только сотне местных, а желающих было в разы больше.Впрочем, не только ройкинцев не устраивает недоступность медицины. В Кстовском районе Нижегородской области без врачей и фельдшеров обходятся около 50 тысяч человек в нескольких десятках населенных пунктов. На это обращают внимание в мюзикле."У меня четверо детей, а здесь ни медпункта, ни фельдшера, ни даже аптеки, — подчеркивает Анна Веселова. — Ближайшая амбулатория — в шести километрах, но и оттуда врач ушел. Вызвать скорую практически нереально — можно три дня прождать. У нас с мужем мамы болели коронавирусом. Обеих возили в больницу сами".Коренная жительница Алла Болтнева отмечает, что пожилым еще тяжелее.Врачебная математика"На днях мне пришло письмо из Минздрава, хотя я туда не писал, — смеется Рыбаков. — Видимо, они так на мюзикл отреагировали. В ведомстве говорят, что готовы все предоставить (медучреждение. — Прим. ред.), когда у нас увеличится население. Мол, будет две тысячи человек, тогда и разберемся".В документе (есть в распоряжении редакции) сказано, что врач Ройке не положен. Для этого, согласно нормативам, численность поселка должна быть не менее 1200 человек.РИА Новости направило в Минздрав Нижегородской области запрос. На момент публикации ответа агентство не получило.Простые вещиСейчас в Ройке строят новый коттеджный жилой комплекс — дома покупают в основном горожане. Местные надеются, что будет развиваться и инфраструктура. Тем более что в деревне уже около тысячи человек, хотя по последней переписи — 350."Но пока у нас нет даже элементарного кафе, негде устроить поминки, — жалуется Алла Болтнева. — И это я еще не говорю про территорию для отдыха".Ройкинцы уверены: добиться перемен можно сообща и даже без претензий к чиновникам. Обещают снять новые мюзиклы, чтобы сделать жизнь лучше.

https://ria.ru/20210104/derevnya-1591445656.html

кстовский район

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дороги, врачи, медицина, дмитрий сватковский, госдума рф, кстовский район, нижегородская область, общество