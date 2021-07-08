https://ria.ru/20210708/vaktsinatsiya-1740311324.html
Вирусная идея: на что пошли жители нижегородской деревни ради прививки
“Ла-Ла-Ройка”: как в деревне снимают мюзиклы, чтобы говорить с властью
Вирусная идея: на что пошли жители нижегородской деревни ради прививки
Деревня Ройка Нижегородской области стала известна благодаря ярким мюзиклам, снятым жителями. Люди поют о собственных проблемах — плохой дороге, отсутствии... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T08:00
2021-07-08T08:00
2021-07-08T11:39
коронавирус covid-19
дороги
врачи
медицина
дмитрий сватковский
госдума рф
кстовский район
нижегородская область
общество
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Деревня Ройка Нижегородской области стала известна благодаря ярким мюзиклам, снятым жителями. Люди поют о собственных проблемах — плохой дороге, отсутствии медпункта, невозможности организовать вакцинацию. О том, как музыкальные клипы помогли наладить диалог с чиновниками, — в материале РИА Новости.Богом забытый уголокЭто место называют "райским, но богом забытым уголком". Ройкинцы говорят, что жить тут хорошо и плохо одновременно. Из-за живописной природы из областного центра переезжают молодые семьи. Население деревни растет с каждым годом, но никакой инфраструктуры, кроме палатки с небогатым ассортиментом продуктов, нет.Привлекать внимание к трудностям ройкинцы решили необычным способом — начали снимать мюзиклы с веселыми песнями на злободневные темы.Опасная дорога"Пусть же здесь удобно будет всем, дорогу вы пустите в обход. Пусть она идет там, где не живет ройкинский народ. И всем будет хорошо!" — поют в клипе, снятом в стиле фильма "Ла-Ла Ленд".Поток фур и легковых автомобилей идет через Ройку круглосуточно. Но ни светофоров, ни ограничений скорости, ни даже тротуара здесь никогда не было. Животные то и дело попадают под колеса. Дети гуляют только под присмотром.Осенью 2020-го депутатом сельсовета выбрали Сергея Рыбакова. Первым делом он занялся вопросом о трассе — написал в администрацию Кстовского района, в Главное управление автомобильных дорог. В ответ — лишь отговорки.От задумки до реализации, по словам Рыбакова, прошло три недели. Жители написали текст песни и попросили исполнить ее профессиональных музыкантов. Клип сняли за два дня. Для этого несколько раз перекрывали проблемную дорогу на десять-двадцать минут."Это работает"Такой бурной реакции на видео никто из ройкинцев не ожидал. Мюзикл под названием "Ла-Ла Ройка" заметили даже на федеральном уровне. Ситуацию взял на контроль депутат Госдумы Дмитрий Сватковский.В строительстве объездной дороги жителям все же отказали, но поставили знаки ограничения скорости. Сейчас власти разрабатывают план освещения и обещают сделать "лежачих полицейских".Вакцинация под музыкуПосле такого успеха решили снять новый клип, посвященный отсутствию медицинского пункта и аптеки. Ближайшие — лишь в получасе езды. В съемках "Ла-Ла Ройки 2" приняли участие около ста человек.В апреле в деревне проводили вакцинацию от коронавируса — депутат договорился с соседней поликлиникой. Прививались в палатках, которые обычно используют для ярмарки. Вакцин хватило только сотне местных, а желающих было в разы больше.Впрочем, не только ройкинцев не устраивает недоступность медицины. В Кстовском районе Нижегородской области без врачей и фельдшеров обходятся около 50 тысяч человек в нескольких десятках населенных пунктов. На это обращают внимание в мюзикле."У меня четверо детей, а здесь ни медпункта, ни фельдшера, ни даже аптеки, — подчеркивает Анна Веселова. — Ближайшая амбулатория — в шести километрах, но и оттуда врач ушел. Вызвать скорую практически нереально — можно три дня прождать. У нас с мужем мамы болели коронавирусом. Обеих возили в больницу сами".Коренная жительница Алла Болтнева отмечает, что пожилым еще тяжелее.Врачебная математика"На днях мне пришло письмо из Минздрава, хотя я туда не писал, — смеется Рыбаков. — Видимо, они так на мюзикл отреагировали. В ведомстве говорят, что готовы все предоставить (медучреждение. — Прим. ред.), когда у нас увеличится население. Мол, будет две тысячи человек, тогда и разберемся".В документе (есть в распоряжении редакции) сказано, что врач Ройке не положен. Для этого, согласно нормативам, численность поселка должна быть не менее 1200 человек.РИА Новости направило в Минздрав Нижегородской области запрос. На момент публикации ответа агентство не получило.Простые вещиСейчас в Ройке строят новый коттеджный жилой комплекс — дома покупают в основном горожане. Местные надеются, что будет развиваться и инфраструктура. Тем более что в деревне уже около тысячи человек, хотя по последней переписи — 350."Но пока у нас нет даже элементарного кафе, негде устроить поминки, — жалуется Алла Болтнева. — И это я еще не говорю про территорию для отдыха".Ройкинцы уверены: добиться перемен можно сообща и даже без претензий к чиновникам. Обещают снять новые мюзиклы, чтобы сделать жизнь лучше.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, дороги, врачи, медицина, дмитрий сватковский, госдума рф, кстовский район, нижегородская область, общество
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Деревня Ройка Нижегородской области стала известна благодаря ярким мюзиклам, снятым жителями. Люди поют о собственных проблемах — плохой дороге, отсутствии медпункта, невозможности организовать вакцинацию. О том, как музыкальные клипы помогли наладить диалог с чиновниками, — в материале РИА Новости.
Богом забытый уголок
Это место называют "райским, но богом забытым уголком". Ройкинцы говорят, что жить тут хорошо и плохо одновременно. Из-за живописной природы из областного центра переезжают молодые семьи. Население деревни растет с каждым годом, но никакой инфраструктуры, кроме палатки с небогатым ассортиментом продуктов, нет.
Привлекать внимание к трудностям ройкинцы решили необычным способом — начали снимать мюзиклы с веселыми песнями на злободневные темы.
Опасная дорога
"Пусть же здесь удобно будет всем, дорогу вы пустите в обход. Пусть она идет там, где не живет ройкинский народ. И всем будет хорошо!" — поют в клипе, снятом в стиле фильма "Ла-Ла Ленд".
Поток фур и легковых автомобилей идет через Ройку круглосуточно. Но ни светофоров, ни ограничений скорости, ни даже тротуара здесь никогда не было. Животные то и дело попадают под колеса. Дети гуляют только под присмотром.
"Я ребенка боюсь выпустить за калитку, — рассказывает местная жительница Юлия Курушина. — Это же ненормально — они должны играть, развиваться".
Осенью 2020-го депутатом сельсовета выбрали Сергея Рыбакова. Первым делом он занялся вопросом о трассе — написал в администрацию Кстовского района, в Главное управление автомобильных дорог. В ответ — лишь отговорки.
"У меня едва не опустились руки, — вспоминает Рыбаков. — Понимал, что на другие письма будет такая же реакция. Мы с другом как раз пересмотрели фильм "Ла-Ла Ленд", который начинается сценой в пробке. И появилась мысль снять что-то подобное про нашу дорогу".
От задумки до реализации, по словам Рыбакова, прошло три недели. Жители написали текст песни и попросили исполнить ее профессиональных музыкантов. Клип сняли за два дня. Для этого несколько раз перекрывали проблемную дорогу на десять-двадцать минут.
"Это работает"
Такой бурной реакции на видео никто из ройкинцев не ожидал. Мюзикл под названием "Ла-Ла Ройка" заметили даже на федеральном уровне. Ситуацию взял на контроль депутат Госдумы Дмитрий Сватковский
.
В строительстве объездной дороги жителям все же отказали, но поставили знаки ограничения скорости. Сейчас власти разрабатывают план освещения и обещают сделать "лежачих полицейских".
"Изначально никто не верил в мюзикл, воспринимали идею со смехом, — говорит жительница деревни Анна Веселова. — Но когда увидели отклик, поняли: это работает и можно все уладить без конфликтов".
Вакцинация под музыку
После такого успеха решили снять новый клип, посвященный отсутствию медицинского пункта и аптеки. Ближайшие — лишь в получасе езды. В съемках "Ла-Ла Ройки 2" приняли участие около ста человек.
В апреле в деревне проводили вакцинацию
от коронавируса — депутат договорился с соседней поликлиникой. Прививались в палатках, которые обычно используют для ярмарки. Вакцин хватило только сотне местных, а желающих было в разы больше.
Впрочем, не только ройкинцев не устраивает недоступность медицины. В Кстовском районе Нижегородской области
без врачей и фельдшеров обходятся около 50 тысяч человек в нескольких десятках населенных пунктов. На это обращают внимание в мюзикле.
"У меня четверо детей, а здесь ни медпункта, ни фельдшера, ни даже аптеки, — подчеркивает Анна Веселова. — Ближайшая амбулатория — в шести километрах, но и оттуда врач ушел. Вызвать скорую практически нереально — можно три дня прождать. У нас с мужем мамы болели коронавирусом
. Обеих возили в больницу сами".
Коренная жительница Алла Болтнева отмечает, что пожилым еще тяжелее.
"У нас семья большая. Кроме меня, мужа и детей, с нами живут мои бабушка и дедушка, — рассказывает Болтнева. — У них и давление, и диабет, и суставы болят. Когда в домашней аптечке что-то неожиданно заканчивается, экстренно ищем машину или соседей просим заехать в аптеку. Неудобно. А иногда даже страшно, что не успеешь помочь".
Врачебная математика
"На днях мне пришло письмо из Минздрава
, хотя я туда не писал, — смеется Рыбаков. — Видимо, они так на мюзикл отреагировали. В ведомстве говорят, что готовы все предоставить (медучреждение. — Прим. ред.), когда у нас увеличится население. Мол, будет две тысячи человек, тогда и разберемся".
В документе (есть в распоряжении редакции) сказано, что врач Ройке не положен. Для этого, согласно нормативам, численность поселка должна быть не менее 1200 человек.
"В населенных пунктах, где жителей от ста до трехсот, организуют фельдшерско-акушерские пункты, если расстояние до ближайшей медицинской организации превышает шесть километров", — указывают чиновники.
РИА Новости направило в Минздрав Нижегородской области запрос. На момент публикации ответа агентство не получило.
Простые вещи
Сейчас в Ройке строят новый коттеджный жилой комплекс — дома покупают в основном горожане. Местные надеются, что будет развиваться и инфраструктура. Тем более что в деревне уже около тысячи человек, хотя по последней переписи — 350.
"Но пока у нас нет даже элементарного кафе, негде устроить поминки, — жалуется Алла Болтнева. — И это я еще не говорю про территорию для отдыха".
Ройкинцы уверены: добиться перемен можно сообща и даже без претензий к чиновникам. Обещают снять новые мюзиклы, чтобы сделать жизнь лучше.