https://ria.ru/20210708/vaktsina-1740519021.html
Гинцбург: использующие "Спутник V" страны считают его высокоэффективным
Гинцбург: использующие "Спутник V" страны считают его высокоэффективным - РИА Новости, 08.07.2021
Гинцбург: использующие "Спутник V" страны считают его высокоэффективным
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что министерства здравоохранения стран, где используется "Спутник V" говорят, что российская вакцина от... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T20:47
2021-07-08T20:47
2021-07-08T21:11
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
здоровье - общество
аргентина
мексика
венгрия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что министерства здравоохранения стран, где используется "Спутник V" говорят, что российская вакцина от коронавируса высокоэффективна и не обладает побочными эффектами."Это уже заключения официальные минздравов тех стран, в которых "Спутник V" широко используется. Это Аргентина, Мексика, Венгрия, которые единогласно говорят, что вакцина высокоэффективная и не обладает никакими побочными эффектами", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, аргентина, мексика, венгрия, вакцинация
Гинцбург: использующие "Спутник V" страны считают его высокоэффективным
20:47 08.07.2021 (обновлено: 21:11 08.07.2021)
Гинцбург: минздравы стран, использующие "Спутник V", заявили, что вакцина высокоэффективна