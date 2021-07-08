https://ria.ru/20210708/vaktsina-1740519021.html

Гинцбург: использующие "Спутник V" страны считают его высокоэффективным

Гинцбург: использующие "Спутник V" страны считают его высокоэффективным - РИА Новости, 08.07.2021

Гинцбург: использующие "Спутник V" страны считают его высокоэффективным

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что министерства здравоохранения стран, где используется "Спутник V" говорят, что российская вакцина от... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T20:47

2021-07-08T20:47

2021-07-08T21:11

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

здоровье - общество

аргентина

мексика

венгрия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что министерства здравоохранения стран, где используется "Спутник V" говорят, что российская вакцина от коронавируса высокоэффективна и не обладает побочными эффектами."Это уже заключения официальные минздравов тех стран, в которых "Спутник V" широко используется. Это Аргентина, Мексика, Венгрия, которые единогласно говорят, что вакцина высокоэффективная и не обладает никакими побочными эффектами", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20210708/vaktsina-1740424476.html

аргентина

мексика

венгрия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, аргентина, мексика, венгрия, вакцинация