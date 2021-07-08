Песков назвал дискриминацию вакцин по политическим причинам неприемлемой
13:24 08.07.2021 (обновлено: 14:39 08.07.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Песков назвал дискриминацию вакцин по политическим и лоббистским причинам неприемлемой
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Дискриминация вакцин и их производителей неприемлема для демократического общества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал инициативу Брюсселя, который предложил Минздраву подумать о возможности интеграции России в европейскую систему COVID-сертификатов, подтверждающих эпидемиологический статус человека. В то же время госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон ранее призвал власти Евросоюза не давать одобрения вакцинам от COVID-19, сделанным в России и Китае.
"На самом деле, понятно, что могут быть разные позиции, понятно, что до сих пор Европейское агентство не признало наш "Спутник". Работа в этом направлении продолжается. Да, работа кропотливая, сложная", — сказал Песков.
На вопрос, будет ли Россия со своей стороны принимать сертификаты о прививках других стран, он ответил, что все "зависит от деталей" и Москва готова их обсуждать.
"Безусловно, мы выступаем против политизации этой области, против того, чтобы там действовали какие-то лоббисты, и против недобросовестной конкуренции", — подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, власти убеждены, что российскую вакцину признают в Европе, если этот вопрос будут решать без "предубеждений политического или лоббистского характера".
Пока разработка Центра имени Гамалеи — "Спутник V" — находится на экспертизе Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Насколько затянется этот процесс, неизвестно.
COVID-сертификаты выдают после прививок препаратами, одобренными на территории ЕС. Их также могут получить переболевшие, либо сдавшие отрицательный ПЦР-тест. Обладателей такого документа обещали освободить от обязанности сдавать анализы и соблюдать карантин в путешествиях. Единого механизма признания COVID-"паспортов" из разных стран пока нет.