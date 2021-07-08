https://ria.ru/20210708/vaktsina-1740358713.html

Минздрав Аргентины назвал самую частую побочную реакцию на "Спутник V"

Минздрав Аргентины назвал самую частую побочную реакцию на "Спутник V" - РИА Новости, 08.07.2021

Минздрав Аргентины назвал самую частую побочную реакцию на "Спутник V"

Самой распространенной побочной реакцией на вакцину "Спутник V" является головная боль и повышение температуры, это следует из исследования Минздрава Аргентины. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T00:33

2021-07-08T00:33

2021-07-08T01:07

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

аргентина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740074052_0:192:2766:1748_1920x0_80_0_0_066ba792e1a004b4af295d06992dae3d.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июл – РИА Новости. Самой распространенной побочной реакцией на вакцину "Спутник V" является головная боль и повышение температуры, это следует из исследования Минздрава Аргентины. Информация в целом совпадает с данными в инструкции по применению препарата.При введении "Спутника V" было выявлено более 38 тысяч побочных реакций, возможно, связанных с вакцинацией (или 548,73 случая на 100 тысяч введенных доз (0,5%) и 2,78 случая тяжелых реакций на препарат на 100 тысяч введенных доз). При этом всего было использовано 6 964 344 дозы российской вакцины.Так, согласно приведенной статистике, выявлено 15 278 случаев головной боли, боли в мышцах и суставах и 14 397 случаев повышения температуры с головной болью и болью в мышцах и суставах.У препарата AstraZeneca выявили 3 543 побочные реакции (132,34 на 100 тысяч введенных доз и 3,07 тяжелых реакций на 100 тысяч доз). Всего использовано 2 305 351 доз этого препарата. У Sinopharm выявлено 1270 случаев реакций (34,61 на 100 тысяч доз и 1,19 тяжелых реакций на 100 тысяч доз). При этом введено 3 531 420 доз.Всего с момента начала кампании по вакцинации выявили 45 728 реакций, которые могут связаны с прививкой. В целом использовано 12 801 115 доз разных производителей. "Из 45 728 случаев 307 реакций были тяжелыми, то есть потребовали госпитализации", - говорится в докладе. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), комментируя исследование аргентинских медиков, отметили, что оно подтверждает безопасность "Спутника V". "Случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализацию, крайне редки (всего 0,0027% случаев)", - подчеркнули в фонде.Глава Росздравнадзора Алла Самойлова ранее отмечала, что значительного количества нежелательных побочных реакций на вакцины от коронавируса в России не регистрируется, это говорит о том, что российские вакцины безопасны.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Сейчас препарат одобрен в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).В инструкции по применению "Спутника V", опубликованной Росздравнадзором, указано, что нежелательные явления, характерные для применения вакцины, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней. Чаще других проявляются кратковременные общие реакции (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью), а также местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность).Глава Росздравнадзора Алла Самойлова отмечала, что значительного количества нежелательных побочных реакций на вакцины от коронавируса в России не регистрируется, это говорит о том, что российские вакцины безопасны.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740333063.html

https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590616868.html

россия

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, аргентина, в мире