Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/vaktsina-1740358713.html
Минздрав Аргентины назвал самую частую побочную реакцию на "Спутник V"
Минздрав Аргентины назвал самую частую побочную реакцию на "Спутник V" - РИА Новости, 08.07.2021
Минздрав Аргентины назвал самую частую побочную реакцию на "Спутник V"
Самой распространенной побочной реакцией на вакцину "Спутник V" является головная боль и повышение температуры, это следует из исследования Минздрава Аргентины. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T00:33
2021-07-08T01:07
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
аргентина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740074052_0:192:2766:1748_1920x0_80_0_0_066ba792e1a004b4af295d06992dae3d.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июл – РИА Новости. Самой распространенной побочной реакцией на вакцину "Спутник V" является головная боль и повышение температуры, это следует из исследования Минздрава Аргентины. Информация в целом совпадает с данными в инструкции по применению препарата.При введении "Спутника V" было выявлено более 38 тысяч побочных реакций, возможно, связанных с вакцинацией (или 548,73 случая на 100 тысяч введенных доз (0,5%) и 2,78 случая тяжелых реакций на препарат на 100 тысяч введенных доз). При этом всего было использовано 6 964 344 дозы российской вакцины.Так, согласно приведенной статистике, выявлено 15 278 случаев головной боли, боли в мышцах и суставах и 14 397 случаев повышения температуры с головной болью и болью в мышцах и суставах.У препарата AstraZeneca выявили 3 543 побочные реакции (132,34 на 100 тысяч введенных доз и 3,07 тяжелых реакций на 100 тысяч доз). Всего использовано 2 305 351 доз этого препарата. У Sinopharm выявлено 1270 случаев реакций (34,61 на 100 тысяч доз и 1,19 тяжелых реакций на 100 тысяч доз). При этом введено 3 531 420 доз.Всего с момента начала кампании по вакцинации выявили 45 728 реакций, которые могут связаны с прививкой. В целом использовано 12 801 115 доз разных производителей. "Из 45 728 случаев 307 реакций были тяжелыми, то есть потребовали госпитализации", - говорится в докладе. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), комментируя исследование аргентинских медиков, отметили, что оно подтверждает безопасность "Спутника V". "Случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализацию, крайне редки (всего 0,0027% случаев)", - подчеркнули в фонде.Глава Росздравнадзора Алла Самойлова ранее отмечала, что значительного количества нежелательных побочных реакций на вакцины от коронавируса в России не регистрируется, это говорит о том, что российские вакцины безопасны.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Сейчас препарат одобрен в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).В инструкции по применению "Спутника V", опубликованной Росздравнадзором, указано, что нежелательные явления, характерные для применения вакцины, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней. Чаще других проявляются кратковременные общие реакции (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью), а также местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность).Глава Росздравнадзора Алла Самойлова отмечала, что значительного количества нежелательных побочных реакций на вакцины от коронавируса в России не регистрируется, это говорит о том, что российские вакцины безопасны.
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740333063.html
https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590616868.html
россия
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740074052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6253dd760c00e89dabe4347bb52745f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, аргентина, в мире
Минздрав Аргентины назвал самую частую побочную реакцию на "Спутник V"
00:33 08.07.2021 (обновлено: 01:07 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Минздрав Аргентины зафиксировал легкие побочные эффекты у 0,5% привитых "Спутником V"

Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июл – РИА Новости. Самой распространенной побочной реакцией на вакцину "Спутник V" является головная боль и повышение температуры, это следует из исследования Минздрава Аргентины. Информация в целом совпадает с данными в инструкции по применению препарата.
При введении "Спутника V" было выявлено более 38 тысяч побочных реакций, возможно, связанных с вакцинацией (или 548,73 случая на 100 тысяч введенных доз (0,5%) и 2,78 случая тяжелых реакций на препарат на 100 тысяч введенных доз). При этом всего было использовано 6 964 344 дозы российской вакцины.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
Так, согласно приведенной статистике, выявлено 15 278 случаев головной боли, боли в мышцах и суставах и 14 397 случаев повышения температуры с головной болью и болью в мышцах и суставах.
У препарата AstraZeneca выявили 3 543 побочные реакции (132,34 на 100 тысяч введенных доз и 3,07 тяжелых реакций на 100 тысяч доз). Всего использовано 2 305 351 доз этого препарата. У Sinopharm выявлено 1270 случаев реакций (34,61 на 100 тысяч доз и 1,19 тяжелых реакций на 100 тысяч доз). При этом введено 3 531 420 доз.
Всего с момента начала кампании по вакцинации выявили 45 728 реакций, которые могут связаны с прививкой. В целом использовано 12 801 115 доз разных производителей. "Из 45 728 случаев 307 реакций были тяжелыми, то есть потребовали госпитализации", - говорится в докладе.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), комментируя исследование аргентинских медиков, отметили, что оно подтверждает безопасность "Спутника V". "Случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализацию, крайне редки (всего 0,0027% случаев)", - подчеркнули в фонде.
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
Вчера, 19:15Распространение коронавируса
Врач рассказал об исследовании "Спутника V" для подростков
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова ранее отмечала, что значительного количества нежелательных побочных реакций на вакцины от коронавируса в России не регистрируется, это говорит о том, что российские вакцины безопасны.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Сейчас препарат одобрен в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
В инструкции по применению "Спутника V", опубликованной Росздравнадзором, указано, что нежелательные явления, характерные для применения вакцины, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней. Чаще других проявляются кратковременные общие реакции (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью), а также местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность).
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова отмечала, что значительного количества нежелательных побочных реакций на вакцины от коронавируса в России не регистрируется, это говорит о том, что российские вакцины безопасны.
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 08:00Наука
Переболеть COVID-19 или привиться? Вся правда о вакцине от коронавируса
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияАргентинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12Рогозин назвал дату запуска модуля "Наука" к МКС
08:10Спецпредставитель президента России рассказал о межсирийских переговорах
08:09Москвичей предупредили о 30-градусной жаре
08:02Глава Туркмении опробовал на Каспии новый корабль, построенный в России
07:36В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma
07:28Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России
07:15Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
07:11Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты
07:09Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач
07:06Названы самые невостребованные вакансии
07:00Постпред Крыма допустил вероятность провокации Запада в Азовском море
06:47Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов
06:28Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией
06:18Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан
06:11Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни
06:09Треть россиян положительно относится к браку по расчету
06:05Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару
06:04Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
06:02Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане
05:23Лавров рассказал, как Киев "вертит" своими кураторами в Европе
Лента новостейМолния