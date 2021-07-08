https://ria.ru/20210708/uvolnenie-1740478237.html
Владимирский губернатор уволил заместителя из-за подложных документов
Владимирский губернатор уволил заместителя из-за подложных документов - РИА Новости, 08.07.2021
Владимирский губернатор уволил заместителя из-за подложных документов
Губернатор Владимирской области освободил от должности своего заместителя Романа Годунина, подозреваемого по делу об аферах при строительстве дороги, основанием РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:17
2021-07-08T17:17
2021-07-08T17:17
россия
владимир сипягин
владимирская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155537/89/1555378970_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_e9d763360ff5ae2e1534c6c6dac39da6.jpg
РЯЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Владимирской области освободил от должности своего заместителя Романа Годунина, подозреваемого по делу об аферах при строительстве дороги, основанием для увольнения послужили подложные документы, предоставленные при трудоустройстве, сообщает администрация региона.В конце мая Следственный комитет РФ сообщил, что в отношении Годунина возбуждено уголовное дело. Он подозревается в "подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещённого в соответствии с антимонопольным законодательством, повлекшем извлечение дохода в особо крупном размере". Дело связано с проведением торгов на строительно-монтажные работы на Рпенском проезде во Владимире на 2 миллиарда рублей. Позднее департамент безопасности Владимирской области сообщил, что губернатором Владимиром Сипягиным еще в апреле была инициирована проверка в отношении Годунина."Глава региона подписал указ об освобождении Романа Годунина от занимаемой государственной должности заместителя губернатора Владимирской области и прекращении с ним 8 июля 2021 года трудового договора в связи с представлением работодателю подложных документов при поступлении на государственную службу", - говорится в сообщении на сайте администрации региона.
https://ria.ru/20210525/godunin-1733906125.html
россия
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155537/89/1555378970_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_ee3a97e9d126b27efd3beefc493fa70d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир сипягин, владимирская область, политика
Владимирский губернатор уволил заместителя из-за подложных документов
Глава Владимирской области Сипягин уволил своего заместителя из-за подложных документов