Украина выдвинет жесткие условия по "Северному потоку — 2"
20:51 08.07.2021 (обновлено: 22:39 08.07.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Украина выдвинет жесткие условия по "Северному потоку — 2"
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский намерен провести серьезную дискуссию о газопроводе "Северный поток — 2" с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
"Президент едет на встречу с принципиальной позицией. <…> Там, где ценим поддержку Берлина, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции не сходятся в вопросе "Северного потока — 2", будет принципиальный разговор", — цитирует министра издание "Главред".
По его словам, Киев не изменит позицию по российскому газопроводу. Как заявил Кулеба, интересы Украины должны учесть при реализации проекта, поскольку магистраль "несет угрозу национальной безопасности" страны.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступает Киев, который опасается потерять доходы от транзита российского газа. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что условием его запуска должен стать "возврат" Крыма и Донбасса. При этом он отметил, что и сам не верит в реализацию такого сценария.
В Москве неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, который нельзя политизировать. В России напомнили, что запуск магистрали выгоден Евросоюзу и Германии.