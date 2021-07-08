https://ria.ru/20210708/usloviya-1740519461.html

Украина выдвинет жесткие условия по "Северному потоку — 2"

Украина выдвинет жесткие условия по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 08.07.2021

Украина выдвинет жесткие условия по "Северному потоку — 2"

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен провести серьезную дискуссию о газопроводе "Северный поток — 2" с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T20:51

2021-07-08T20:51

2021-07-08T22:39

северный поток — 2

дмитрий кулеба

балтийское море

евросоюз

владимир зеленский

ангела меркель

германия

киев

украина

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский намерен провести серьезную дискуссию о газопроводе "Северный поток — 2" с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.По его словам, Киев не изменит позицию по российскому газопроводу. Как заявил Кулеба, интересы Украины должны учесть при реализации проекта, поскольку магистраль "несет угрозу национальной безопасности" страны. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступает Киев, который опасается потерять доходы от транзита российского газа. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что условием его запуска должен стать "возврат" Крыма и Донбасса. При этом он отметил, что и сам не верит в реализацию такого сценария.В Москве неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, который нельзя политизировать. В России напомнили, что запуск магистрали выгоден Евросоюзу и Германии.

https://ria.ru/20210705/potok-1739897211.html

балтийское море

германия

киев

украина

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северный поток — 2, дмитрий кулеба, балтийское море, евросоюз, владимир зеленский, ангела меркель, германия, киев, украина, в мире