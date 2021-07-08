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Названы самые опасные адреса в интернете
Названы самые опасные адреса в интернете - РИА Новости, 08.07.2021
Названы самые опасные адреса в интернете
Отличить настоящий сайт от копии, созданной мошенниками для воровства данных, можно, проанализировав адрес ресурса. Явный признак опасного сайта назвал в... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T02:09
2021-07-08T02:09
россия
технологии
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Отличить настоящий сайт от копии, созданной мошенниками для воровства данных, можно, проанализировав адрес ресурса. Явный признак опасного сайта назвал в интервью радио Sputnik эксперт по кибербезопасности Кирилл Керценбаум.Обычно ссылка на сайт должна содержать www, потом точку, потом название компании, бренда или СМИ, а потом еще одну точку за которой следует обозначение доменной зоны. В России, как правило, в конце адреса стоит или .ru, или .рф, или .com. Но если указывается сразу несколько доменных зон, то это может быть признаком мошеннического ресурса, подчеркнул Кирилл Керценбаум.Мошенники могут таким образом создавать, например, фальшивые сайты банков. Чтобы не попасть в расставленную жуликами ловушку, нужно обращать внимание на важные детали, посоветовал он."Например, есть сайт банка. В его адресе название банка и .ru в конце. Это легитимный сайт. Чтобы пользователя перевести на поддельный сайт банка, можно создать сайт с тем же адресом, но после .ru будет еще точка и что-то еще. Чаще всего пользователи смотрят только на первую часть и видят, что это вроде сайт банка и на вид сайт похож, а на самом деле это сайт из другой доменной зоны. Он может являться фальшивым", – предупредил Кирилл Керценбаум в интервью радио Sputnik.
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Новости
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россия, технологии
Названы самые опасные адреса в интернете
02:09 08.07.2021
 
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URL - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Fotolia / jamdesign

Эксперт посоветовал анализировать адрес сайта, чтобы не стать жертвой мошенников

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Отличить настоящий сайт от копии, созданной мошенниками для воровства данных, можно, проанализировав адрес ресурса. Явный признак опасного сайта назвал в интервью радио Sputnik эксперт по кибербезопасности Кирилл Керценбаум.
Обычно ссылка на сайт должна содержать www, потом точку, потом название компании, бренда или СМИ, а потом еще одну точку за которой следует обозначение доменной зоны. В России, как правило, в конце адреса стоит или .ru, или .рф, или .com. Но если указывается сразу несколько доменных зон, то это может быть признаком мошеннического ресурса, подчеркнул Кирилл Керценбаум.
"Если в ссылке мы видим несколько доменных зон в конце, то это должно внушать опасение. Две поддоменные зоны еще могут быть, а если там три, то такие конструкции чаще всего используются злоумышленниками и киберпреступниками, чтобы скрыть истинный адрес сайта", – сказал эксперт по кибербезопасности.
Мошенники могут таким образом создавать, например, фальшивые сайты банков. Чтобы не попасть в расставленную жуликами ловушку, нужно обращать внимание на важные детали, посоветовал он.
"Например, есть сайт банка. В его адресе название банка и .ru в конце. Это легитимный сайт. Чтобы пользователя перевести на поддельный сайт банка, можно создать сайт с тем же адресом, но после .ru будет еще точка и что-то еще. Чаще всего пользователи смотрят только на первую часть и видят, что это вроде сайт банка и на вид сайт похож, а на самом деле это сайт из другой доменной зоны. Он может являться фальшивым", – предупредил Кирилл Керценбаум в интервью радио Sputnik.
Спам - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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