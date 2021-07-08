https://ria.ru/20210708/ukraina-1740418928.html

Глава МИД Венгрии назвал свой народ самым коренным на Украине

Глава МИД Венгрии назвал свой народ самым коренным на Украине - РИА Новости, 08.07.2021

Глава МИД Венгрии назвал свой народ самым коренным на Украине

Принятый на Украине закон о коренных народах не способствует улучшению ситуации с венгерским меньшинством, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:48

2021-07-08T12:48

2021-07-08T13:16

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мид венгрии

петер сийярто

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Принятый на Украине закон о коренных народах не способствует улучшению ситуации с венгерским меньшинством, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью "Известиям".По мнению министра, именно его народ можно считать самым коренным на территории Украины."Я не могу представить на Украине более коренного народа, чем венгры. Это, конечно, некоторое преувеличение, но тем не менее эти люди живут на этой территории на протяжении веков. Там даже есть люди, которые, не покидая одного города, могли быть гражданами аж пяти стран — СССР, Украины, Чехословакии, Словакии, Венгрии. Менялась принадлежность территории, но не проживающий на ней народ", — подчеркнул Сийярто.Ранее Верховная рада приняла закон "О коренных народах Украины", в перечень которых, в частности, не включены русские. При этом в тексте отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Документ должен подписать Владимир Зеленский, который и был его инициатором.Проект встретил критику как в России, так и на Украине. Так, глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал его клоунадой. А украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" планирует обратиться в Конституционный суд страны. Владимир Путин, в свою очередь, напомнил, что русские испокон веков жили на территории Украины и решение объявить их "некоренными" продиктовано недружественной позицией, которую заняли в Киеве. Ранее российский лидер подчеркивал, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.

https://ria.ru/20210703/narody-1739769390.html

https://ria.ru/20210305/ukraina-1600010685.html

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россия, мид венгрии, петер сийярто, верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, словакия, киев, в мире