"Психические больные": норвежцы высмеяли марширующих на каблуках украинок
12:18 08.07.2021 (обновлено: 13:13 08.07.2021)
© Фото : @MinistryofDefence.UA/FacebookКурсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко во время репетиции парада по случаю Дня Независимости
Читатели Verdens Gang высмеяли украинских женщин-военнослужащих за марш на каблуках
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Читатели норвежской газеты Verdens Gang прокомментировали скандал на Украине из-за женщин-военнослужащих, марширующих на каблуках.
"Поскольку эта обувь — часть официальной формы, надо полагать, их прямо в таких туфлях отправляют в окопы на востоке Украины? Если нет, хотел бы я знать, почему эта обувь вообще стала элементом их формы. И еще я бы посмотрел на соответствующие камуфляжные бикини", — написал пользователь с ником Jon Inge Teigland.
"Выглядит как хорошая первоапрельская шутка", — заявил Petter Møller.
"С обувью все в порядке, а вот форма у них уродливая", — выразил мнение Lars Hansen.
"По-моему, это так же несерьезно, как женщина-полицейская в хиджабе или парандже. Вероятно, это генералы настаивают, старые козлы. А вообще даже поддельные кроксы были бы более практичной обувью…" — отметил Pål-Eirik Fredvoll.
"В мире есть только один большой враг — психически больные люди у власти", — подытожили читатели.
Ранее в Верховной раде разгорелся скандал из-за планов Минобороны вывести 24 августа женщин-военнослужащих на парад ко Дню независимости на каблуках. Группа депутатов потребовала от главы ведомства Андрея Тарана объяснений и извинений, кроме того, ему вручили туфли. Сам министр позже поручил рассмотреть возможность закупки обуви экспериментального образца для женщин. При этом руководство военно-учебного заведения проводило опрос среди курсанток, и 99 процентов "высказались, чтобы идти в парадной форме", которая предполагает ношение обуви на каблуке.
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