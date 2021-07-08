https://ria.ru/20210708/ukraina-1740411397.html

"Психические больные": норвежцы высмеяли марширующих на каблуках украинок

"Психические больные": норвежцы высмеяли марширующих на каблуках украинок - РИА Новости, 08.07.2021

"Психические больные": норвежцы высмеяли марширующих на каблуках украинок

Читатели норвежской газеты Verdens Gang прокомментировали скандал на Украине из-за женщин-военнослужащих, марширующих на каблуках. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:18

2021-07-08T12:18

2021-07-08T13:13

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Читатели норвежской газеты Verdens Gang прокомментировали скандал на Украине из-за женщин-военнослужащих, марширующих на каблуках."Поскольку эта обувь — часть официальной формы, надо полагать, их прямо в таких туфлях отправляют в окопы на востоке Украины? Если нет, хотел бы я знать, почему эта обувь вообще стала элементом их формы. И еще я бы посмотрел на соответствующие камуфляжные бикини", — написал пользователь с ником Jon Inge Teigland."Выглядит как хорошая первоапрельская шутка", — заявил Petter Møller."С обувью все в порядке, а вот форма у них уродливая", — выразил мнение Lars Hansen."По-моему, это так же несерьезно, как женщина-полицейская в хиджабе или парандже. Вероятно, это генералы настаивают, старые козлы. А вообще даже поддельные кроксы были бы более практичной обувью…" — отметил Pål-Eirik Fredvoll.Ранее в Верховной раде разгорелся скандал из-за планов Минобороны вывести 24 августа женщин-военнослужащих на парад ко Дню независимости на каблуках. Группа депутатов потребовала от главы ведомства Андрея Тарана объяснений и извинений, кроме того, ему вручили туфли. Сам министр позже поручил рассмотреть возможность закупки обуви экспериментального образца для женщин. При этом руководство военно-учебного заведения проводило опрос среди курсанток, и 99 процентов "высказались, чтобы идти в парадной форме", которая предполагает ношение обуви на каблуке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210708/isterika-1740365084.html

https://ria.ru/20210616/armiya-1737239796.html

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верховная рада украины, норвегия, украина, в мире