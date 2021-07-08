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"Психические больные": норвежцы высмеяли марширующих на каблуках украинок
"Психические больные": норвежцы высмеяли марширующих на каблуках украинок - РИА Новости, 08.07.2021
"Психические больные": норвежцы высмеяли марширующих на каблуках украинок
Читатели норвежской газеты Verdens Gang прокомментировали скандал на Украине из-за женщин-военнослужащих, марширующих на каблуках. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:18
2021-07-08T13:13
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Читатели норвежской газеты Verdens Gang прокомментировали скандал на Украине из-за женщин-военнослужащих, марширующих на каблуках."Поскольку эта обувь — часть официальной формы, надо полагать, их прямо в таких туфлях отправляют в окопы на востоке Украины? Если нет, хотел бы я знать, почему эта обувь вообще стала элементом их формы. И еще я бы посмотрел на соответствующие камуфляжные бикини", — написал пользователь с ником Jon Inge Teigland."Выглядит как хорошая первоапрельская шутка", — заявил Petter Møller."С обувью все в порядке, а вот форма у них уродливая", — выразил мнение Lars Hansen."По-моему, это так же несерьезно, как женщина-полицейская в хиджабе или парандже. Вероятно, это генералы настаивают, старые козлы. А вообще даже поддельные кроксы были бы более практичной обувью…" — отметил Pål-Eirik Fredvoll.Ранее в Верховной раде разгорелся скандал из-за планов Минобороны вывести 24 августа женщин-военнослужащих на парад ко Дню независимости на каблуках. Группа депутатов потребовала от главы ведомства Андрея Тарана объяснений и извинений, кроме того, ему вручили туфли. Сам министр позже поручил рассмотреть возможность закупки обуви экспериментального образца для женщин. При этом руководство военно-учебного заведения проводило опрос среди курсанток, и 99 процентов "высказались, чтобы идти в парадной форме", которая предполагает ношение обуви на каблуке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210708/isterika-1740365084.html
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верховная рада украины, норвегия, украина, в мире
"Психические больные": норвежцы высмеяли марширующих на каблуках украинок
12:18 08.07.2021 (обновлено: 13:13 08.07.2021)
 
© Фото : @MinistryofDefence.UA/FacebookКурсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко во время репетиции парада по случаю Дня Независимости
Курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко во время репетиции парада по случаю Дня Независимости - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Фото : @MinistryofDefence.UA/Facebook

Читатели Verdens Gang высмеяли украинских женщин-военнослужащих за марш на каблуках

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл РИА Новости. Читатели норвежской газеты Verdens Gang прокомментировали скандал на Украине из-за женщин-военнослужащих, марширующих на каблуках.
"Поскольку эта обувь — часть официальной формы, надо полагать, их прямо в таких туфлях отправляют в окопы на востоке Украины? Если нет, хотел бы я знать, почему эта обувь вообще стала элементом их формы. И еще я бы посмотрел на соответствующие камуфляжные бикини", — написал пользователь с ником Jon Inge Teigland.
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"Выглядит как хорошая первоапрельская шутка", — заявил Petter Møller.
"С обувью все в порядке, а вот форма у них уродливая", — выразил мнение Lars Hansen.
"По-моему, это так же несерьезно, как женщина-полицейская в хиджабе или парандже. Вероятно, это генералы настаивают, старые козлы. А вообще даже поддельные кроксы были бы более практичной обувью…" — отметил Pål-Eirik Fredvoll.
"В мире есть только один большой враг — психически больные люди у власти", — подытожили читатели.
Ранее в Верховной раде разгорелся скандал из-за планов Минобороны вывести 24 августа женщин-военнослужащих на парад ко Дню независимости на каблуках. Группа депутатов потребовала от главы ведомства Андрея Тарана объяснений и извинений, кроме того, ему вручили туфли. Сам министр позже поручил рассмотреть возможность закупки обуви экспериментального образца для женщин. При этом руководство военно-учебного заведения проводило опрос среди курсанток, и 99 процентов "высказались, чтобы идти в парадной форме", которая предполагает ношение обуви на каблуке.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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