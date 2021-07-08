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Жителю Кубани грозит пожизненный срок за убийство родителей
Жителю Кубани грозит пожизненный срок за убийство родителей - РИА Новости, 08.07.2021
Жителю Кубани грозит пожизненный срок за убийство родителей
Житель Кубани, признавшийся в убийстве обоих родителей, краже и угоне их автомобиля, остаток своей жизни может провести за решёткой, сообщают СУСК и прокуратура РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:15
2021-07-08T14:15
краснодарский краевой суд
новороссийск
краснодарский край
крымский район
происшествия
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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Житель Кубани, признавшийся в убийстве обоих родителей, краже и угоне их автомобиля, остаток своей жизни может провести за решёткой, сообщают СУСК и прокуратура Краснодарского края.По информации ведомств, житель Крымского района Кубани обвиняется в хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, убийстве родителей, краже и угоне их автомобиля. По данным правоохранителей, у обвиняемого был конфликт с отцом из-за того, что родитель упрекал сына в том, что тот нигде не работает, злоупотребляет выпивкой и ведёт аморальный образ жизни. По версии обвинения, именно поэтому мужчина решил убить отца, для чего выкрал из сейфа его карабин и патроны к нему."Находясь в помещении бытовки, он из указанного оружия выстрелил в голову отцу. Поняв, что его 57-летняя мать является свидетелем и прибежит на звуки выстрела, сын, решил убить и мать. Дождавшись её появления в бытовке, он с близкой дистанции произвел в неё два выстрела. Увидев, что мать после произведенных в нее выстрелов продолжала стоять на земле, подавала признаки жизни, повалил её на рядом стоящую в помещении бытовки кровать и нанес ружьем в голову не менее трех ударов", - говорится в сообщении.Там же уточняется, что после этого мужчина похитил у родителей деньги и мобильные телефоны, угнал родительский автомобиль и скрылся, однако вскоре он был задержан в Новороссийске."Вину в совершении преступлений обвиняемый признал… Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. Санкция за наиболее тяжкое из преступлений (убийство двух лиц – ред.)… предусматривает наказание от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы с возможностью назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210524/sud-1733699123.html
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краснодарский краевой суд, новороссийск, краснодарский край, крымский район, происшествия
Жителю Кубани грозит пожизненный срок за убийство родителей
14:15 08.07.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Фото : СК РФ

Жителю Кубани грозит пожизненный срок за убийство родителей, кражу и угон их автомобиля

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Житель Кубани, признавшийся в убийстве обоих родителей, краже и угоне их автомобиля, остаток своей жизни может провести за решёткой, сообщают СУСК и прокуратура Краснодарского края.
По информации ведомств, житель Крымского района Кубани обвиняется в хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, убийстве родителей, краже и угоне их автомобиля. По данным правоохранителей, у обвиняемого был конфликт с отцом из-за того, что родитель упрекал сына в том, что тот нигде не работает, злоупотребляет выпивкой и ведёт аморальный образ жизни. По версии обвинения, именно поэтому мужчина решил убить отца, для чего выкрал из сейфа его карабин и патроны к нему.
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"Находясь в помещении бытовки, он из указанного оружия выстрелил в голову отцу. Поняв, что его 57-летняя мать является свидетелем и прибежит на звуки выстрела, сын, решил убить и мать. Дождавшись её появления в бытовке, он с близкой дистанции произвел в неё два выстрела. Увидев, что мать после произведенных в нее выстрелов продолжала стоять на земле, подавала признаки жизни, повалил её на рядом стоящую в помещении бытовки кровать и нанес ружьем в голову не менее трех ударов", - говорится в сообщении.
Там же уточняется, что после этого мужчина похитил у родителей деньги и мобильные телефоны, угнал родительский автомобиль и скрылся, однако вскоре он был задержан в Новороссийске.
"Вину в совершении преступлений обвиняемый признал… Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. Санкция за наиболее тяжкое из преступлений (убийство двух лиц – ред.)… предусматривает наказание от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы с возможностью назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы", - говорится в сообщении.
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Краснодарский краевой судНовороссийскКраснодарский крайКрымский районПроисшествия
 
 
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