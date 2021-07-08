https://ria.ru/20210708/tyumen-1740459219.html
В Тюмени наградят сотрудниц захваченного банка
В Тюмени наградят сотрудниц захваченного банка - РИА Новости, 08.07.2021
В Тюмени наградят сотрудниц захваченного банка
Сотрудниц тюменского отделения Сбербанка, которые будучи в заложниках смогли вывести людей и вызвать полицию, наградят знаком отличия "За мужественный... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:52
2021-07-08T15:52
2021-07-08T15:53
захват отделения сбербанка в тюмени
россия
александр моор
сбербанк россии
тюменская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Сотрудниц тюменского отделения Сбербанка, которые будучи в заложниках смогли вывести людей и вызвать полицию, наградят знаком отличия "За мужественный поступок", сообщил глава региона Александр Моор.В среду утром мужчина вошел в отделение Сбербанка на Червишевском тракте, захватил заложников и потребовал деньги, утверждая, что в его сумке некий "опасный предмет". По версии следствия, 32-летний злоумышленник потребовал 15 миллионов рублей. Силовики его задержали, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ (захват заложника), мужчина арестован."Никто тогда не знал, что в рюкзаке муляж. Опасность была реальной. Первое, что требовалось – вывести из помещения людей, что и сделали менеджер Наталья Белоногова и руководитель офиса Ксения Чернецева. Девушки, сохраняя спокойствие, вызвали полицию, на протяжении часа говорили со злоумышленником и убедили выйти с деньгами на улицу", - написал губернатор на своей странице в Instagram.По его словам, благодаря действиям женщин правоохранители смогли обезвредить злоумышленника."Считаю, что смелый поступок Натальи Белоноговой и Ксении Чернецевой достоин Знака отличия Тюменской области "За мужественный поступок", - подчеркнул Моор.
https://ria.ru/20210708/arest-1740422537.html
https://ria.ru/20210707/tyumen-1740218955.html
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захват отделения сбербанка в тюмени, россия, александр моор, сбербанк россии, тюменская область, происшествия
В Тюмени наградят сотрудниц захваченного банка
15:52 08.07.2021 (обновлено: 15:53 08.07.2021)
Сотрудниц захваченного банка в Тюмени наградят знаком отличия "За мужественный поступок"