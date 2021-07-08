https://ria.ru/20210708/turtsiya-1740458431.html
Эксперты рассказали, какие вопросы волнуют российских туристов в Турции
Эксперты рассказали, какие вопросы волнуют российских туристов в Турции - РИА Новости, 08.07.2021
Эксперты рассказали, какие вопросы волнуют российских туристов в Турции
Турецкая компания TSC "Служба поддержки туристов" обработала данные по обращениям гостей на отдыхе в провинциях Анталья и Мугла и выяснила, какие темы более... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:51
2021-07-08T18:51
2021-07-08T18:51
туризм
куда можно лететь
отдых на море
куда поехать
туризм
туристы
мугла (провинция)
анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Турецкая компания TSC "Служба поддержки туристов" обработала данные по обращениям гостей на отдыхе в провинциях Анталья и Мугла и выяснила, какие темы более всего интересуют отдыхающих, сообщает АТОР.По данным компании, за последние 45 дней службой поддержки было зафиксировано 3286 обращений от туристов. 83 процента диалогов были на русском языке (еще восемь – на английском и девять – на турецком).Выяснилось, что чаще всего путешественников интересует работа магазинов, ресторанов и других торговых точек рядом с отелем, а также транспорт. На втором месте по популярности запрос о правилах и ограничениях в Турции, связанных с пандемией. Замыкают тройку туристические места: музеи, памятники архитектуры – есть ли они поблизости, какой у них режим работы.Кроме того, гости спрашивали об аптеках и больницах, возможности ПЦР-тестирования, обменных пунктах и банках.Примерно пять процентов всех запросов составили жалобы на сервис, товары и услуги. Столько же звонящих интересовались пляжами: где находятся, как добраться, сколько стоит оборудование.
https://ria.ru/20210707/turtsiya-1740336022.html
мугла (провинция)
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куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, туризм, туристы, мугла (провинция), анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости.
Турецкая компания TSC "Служба поддержки туристов" обработала данные по обращениям гостей на отдыхе в провинциях Анталья и Мугла и выяснила, какие темы более всего интересуют отдыхающих, сообщает
АТОР.
По данным компании, за последние 45 дней службой поддержки было зафиксировано 3286 обращений от туристов. 83 процента диалогов были на русском языке (еще восемь – на английском и девять – на турецком).
Выяснилось, что чаще всего путешественников интересует работа магазинов, ресторанов и других торговых точек рядом с отелем, а также транспорт. На втором месте по популярности запрос о правилах и ограничениях в Турции, связанных с пандемией. Замыкают тройку туристические места: музеи, памятники архитектуры – есть ли они поблизости, какой у них режим работы.
Кроме того, гости спрашивали об аптеках и больницах, возможности ПЦР-тестирования, обменных пунктах и банках.
Примерно пять процентов всех запросов составили жалобы на сервис, товары и услуги. Столько же звонящих интересовались пляжами: где находятся, как добраться, сколько стоит оборудование.