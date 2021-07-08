Глава Туркмении опробовал на Каспии новый корабль, построенный в России
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Бердымухамедов совершил морскую прогулку по Каспию на новом корабле, построенном в России
АШХАБАД, 8 июл - РИА Новости. Президент Гурбангулы Бердымухамедов и члены туркменского правительства совершили первую морскую прогулку по Каспию на новом туркменском корабле, построенном в Российской Федерации, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
"Глава государства, в ходе рабочей поездки в город Туркменбаши (бывший Красноводск), принял участие в церемонии благословения в добрый путь нового пассажирского корабля "Рахат" ("Уютный"), прибывшего в распоряжение агентства "Туркменские морские и речные пути", - говорится в сообщении газеты.
Издание подчеркивает, что "построенный в республике Татарстан Российской Федерации этот высокоскоростной пассажирский корабль предназначен для туристов и путешественников, любящих морские прогулки".
В сообщении также отмечается, что корабль длиной 33 метра и дальностью плавания 100 морских миль, располагает всеми удобствами для пассажиров, их комфортного плавания и отдыха.
Во время морской прогулки глава государства обсудил с членами правительства вопросы дальнейшего благоустройства туркменского побережья Каспия.
Прощаясь после прогулки, Бердымухамедов пожелал капитану корабля и всем членам экипажа успехов в работе.
Значительная часть кораблей туркменского торгового флота построена в России на верфях Астрахани.
11 октября 2019, 00:13Межгосударственные отношения России и Туркмении