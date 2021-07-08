https://ria.ru/20210708/turkmeniya-1740374244.html

Глава Туркмении опробовал на Каспии новый корабль, построенный в России

Глава Туркмении опробовал на Каспии новый корабль, построенный в России - РИА Новости, 08.07.2021

Глава Туркмении опробовал на Каспии новый корабль, построенный в России

Президент Гурбангулы Бердымухамедов и члены туркменского правительства совершили первую морскую прогулку по Каспию на новом туркменском корабле, построенном в... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T08:02

2021-07-08T08:02

2021-07-08T08:02

россия

гурбангулы бердымухамедов

туркмения

в мире

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АШХАБАД, 8 июл - РИА Новости. Президент Гурбангулы Бердымухамедов и члены туркменского правительства совершили первую морскую прогулку по Каспию на новом туркменском корабле, построенном в Российской Федерации, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан"."Глава государства, в ходе рабочей поездки в город Туркменбаши (бывший Красноводск), принял участие в церемонии благословения в добрый путь нового пассажирского корабля "Рахат" ("Уютный"), прибывшего в распоряжение агентства "Туркменские морские и речные пути", - говорится в сообщении газеты.Издание подчеркивает, что "построенный в республике Татарстан Российской Федерации этот высокоскоростной пассажирский корабль предназначен для туристов и путешественников, любящих морские прогулки".В сообщении также отмечается, что корабль длиной 33 метра и дальностью плавания 100 морских миль, располагает всеми удобствами для пассажиров, их комфортного плавания и отдыха.Во время морской прогулки глава государства обсудил с членами правительства вопросы дальнейшего благоустройства туркменского побережья Каспия.Прощаясь после прогулки, Бердымухамедов пожелал капитану корабля и всем членам экипажа успехов в работе.Значительная часть кораблей туркменского торгового флота построена в России на верфях Астрахани.

https://ria.ru/20210517/vaktsiny-1732715916.html

https://ria.ru/20191011/1559641805.html

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россия, гурбангулы бердымухамедов, туркмения, в мире