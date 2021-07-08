Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/turkmeniya-1740374244.html
Глава Туркмении опробовал на Каспии новый корабль, построенный в России
Глава Туркмении опробовал на Каспии новый корабль, построенный в России - РИА Новости, 08.07.2021
Глава Туркмении опробовал на Каспии новый корабль, построенный в России
Президент Гурбангулы Бердымухамедов и члены туркменского правительства совершили первую морскую прогулку по Каспию на новом туркменском корабле, построенном в... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T08:02
2021-07-08T08:02
россия
гурбангулы бердымухамедов
туркмения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155680/97/1556809795_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_c499cfd3ab64ddb54bcdde570bb25ac3.jpg
АШХАБАД, 8 июл - РИА Новости. Президент Гурбангулы Бердымухамедов и члены туркменского правительства совершили первую морскую прогулку по Каспию на новом туркменском корабле, построенном в Российской Федерации, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан"."Глава государства, в ходе рабочей поездки в город Туркменбаши (бывший Красноводск), принял участие в церемонии благословения в добрый путь нового пассажирского корабля "Рахат" ("Уютный"), прибывшего в распоряжение агентства "Туркменские морские и речные пути", - говорится в сообщении газеты.Издание подчеркивает, что "построенный в республике Татарстан Российской Федерации этот высокоскоростной пассажирский корабль предназначен для туристов и путешественников, любящих морские прогулки".В сообщении также отмечается, что корабль длиной 33 метра и дальностью плавания 100 морских миль, располагает всеми удобствами для пассажиров, их комфортного плавания и отдыха.Во время морской прогулки глава государства обсудил с членами правительства вопросы дальнейшего благоустройства туркменского побережья Каспия.Прощаясь после прогулки, Бердымухамедов пожелал капитану корабля и всем членам экипажа успехов в работе.Значительная часть кораблей туркменского торгового флота построена в России на верфях Астрахани.
https://ria.ru/20210517/vaktsiny-1732715916.html
https://ria.ru/20191011/1559641805.html
россия
туркмения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155680/97/1556809795_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_b3c962c1bef7c5aa18b8cc9a560dc738.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гурбангулы бердымухамедов, туркмения, в мире
Глава Туркмении опробовал на Каспии новый корабль, построенный в России
08:02 08.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

Бердымухамедов совершил морскую прогулку по Каспию на новом корабле, построенном в России

Читать ria.ru в
АШХАБАД, 8 июл - РИА Новости. Президент Гурбангулы Бердымухамедов и члены туркменского правительства совершили первую морскую прогулку по Каспию на новом туркменском корабле, построенном в Российской Федерации, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
"Глава государства, в ходе рабочей поездки в город Туркменбаши (бывший Красноводск), принял участие в церемонии благословения в добрый путь нового пассажирского корабля "Рахат" ("Уютный"), прибывшего в распоряжение агентства "Туркменские морские и речные пути", - говорится в сообщении газеты.
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 20:52Распространение коронавируса
Президент Туркмении поблагодарил Россию за поставки вакцин от COVID-19
Издание подчеркивает, что "построенный в республике Татарстан Российской Федерации этот высокоскоростной пассажирский корабль предназначен для туристов и путешественников, любящих морские прогулки".
В сообщении также отмечается, что корабль длиной 33 метра и дальностью плавания 100 морских миль, располагает всеми удобствами для пассажиров, их комфортного плавания и отдыха.
Во время морской прогулки глава государства обсудил с членами правительства вопросы дальнейшего благоустройства туркменского побережья Каспия.
Прощаясь после прогулки, Бердымухамедов пожелал капитану корабля и всем членам экипажа успехов в работе.
Значительная часть кораблей туркменского торгового флота построена в России на верфях Астрахани.
Флаги России и Туркменистана в руках участников театрализованного представления - РИА Новости, 1920, 11.10.2019
11 октября 2019, 00:13
Межгосударственные отношения России и Туркмении
 
РоссияГурбангулы БердымухамедовТуркменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32Организаторам концерта Арбениной в Москве грозит штраф до миллиона рублей
08:31При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли три человека
08:27В Казахстане задержали медработников за продажу паспортов вакцинации
08:26В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал
08:21"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
08:13В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость
08:12В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
08:10В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
Лента новостейМолния