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Путин проехал по ЦКАД
Путин проехал по ЦКАД - РИА Новости, 08.07.2021
Путин проехал по ЦКАД
Президент РФ Владимир Путин проехал по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) за рулем Aurus. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:46
2021-07-08T18:46
россия
автодор
станислав кузнецов
авто
владимир путин
москва
московская область (подмосковье)
общество
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СОФРИНО (Московская обл.), 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проехал по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) за рулем Aurus.Путин в четверг принял участие в церемонии запуска движения по заключительному участку магистрали, с вводом которого проезд по трассе стал доступен на всем протяжении автодорожного кольца - по всем 336 километрам. Перед этим Путин проехался по новому участку на автомобиле. Сначала глава государства был без солнечных очков, но потом надел их - день в Подмосковье выдался солнечный.Главный специалист компании "Автодор" Станислава Кузнецова, которая находилась на пассажирском сиденье, рассказывала президенту о ходе стройки трассы и ее особенностях."Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются", - сказал Путин. Кузнецова объяснила ему, что это деформационные швы, и сложно сделать так, чтобы они не чувствовались совсем, особенно когда мостовое сооружение длинное."Это в мире везде так происходит?" - поинтересовался глава государства.Представительница "Автодора" ответила, что такая технология применяется во всем мире."Вы за этим следили, как раз за тем, чтобы все соответствовало стандартам?" - уточнил Путин."Конечно", - подтвердила Кузнецова.Президент также поинтересовался у нее, какие замечания были при строительстве. По ходу движения Путину также продемонстрировали макет моста через канал имени Москвы, который был размещен около центрального пункта управления ЦКАД.Трасса, построенная в соответствии с поручением президента, проходит по территории Подмосковья и пересекает 13 федеральных дорог. Открытие движения по кольцу позволит снизить нагрузку на существующую транспортную сеть за счет перераспределения потоков и сокращения транзитного транспорта на МКАД и других магистралях столичного региона.
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россия, автодор, станислав кузнецов, авто, владимир путин, москва, московская область (подмосковье), общество
Путин проехал по ЦКАД
18:46 08.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области
Президент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Путин проехал по Центральной кольцевой автодороге за рулем Aurus

Читать ria.ru в
СОФРИНО (Московская обл.), 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проехал по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) за рулем Aurus.
Путин в четверг принял участие в церемонии запуска движения по заключительному участку магистрали, с вводом которого проезд по трассе стал доступен на всем протяжении автодорожного кольца - по всем 336 километрам. Перед этим Путин проехался по новому участку на автомобиле. Сначала глава государства был без солнечных очков, но потом надел их - день в Подмосковье выдался солнечный.
Главный специалист компании "Автодор" Станислава Кузнецова, которая находилась на пассажирском сиденье, рассказывала президенту о ходе стройки трассы и ее особенностях.
"Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются", - сказал Путин. Кузнецова объяснила ему, что это деформационные швы, и сложно сделать так, чтобы они не чувствовались совсем, особенно когда мостовое сооружение длинное.
"Это в мире везде так происходит?" - поинтересовался глава государства.
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Представительница "Автодора" ответила, что такая технология применяется во всем мире.
"Вы за этим следили, как раз за тем, чтобы все соответствовало стандартам?" - уточнил Путин.
"Конечно", - подтвердила Кузнецова.
Президент также поинтересовался у нее, какие замечания были при строительстве. По ходу движения Путину также продемонстрировали макет моста через канал имени Москвы, который был размещен около центрального пункта управления ЦКАД.
Трасса, построенная в соответствии с поручением президента, проходит по территории Подмосковья и пересекает 13 федеральных дорог. Открытие движения по кольцу позволит снизить нагрузку на существующую транспортную сеть за счет перераспределения потоков и сокращения транзитного транспорта на МКАД и других магистралях столичного региона.
Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 17:35Инфографика
Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД)
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РоссияАвтодорСтанислав КузнецовАвтоВладимир ПутинМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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