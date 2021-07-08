https://ria.ru/20210708/tskad-1740501334.html

Путин проехал по ЦКАД

Путин проехал по ЦКАД - РИА Новости, 08.07.2021

Путин проехал по ЦКАД

Президент РФ Владимир Путин проехал по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) за рулем Aurus. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T18:46

2021-07-08T18:46

2021-07-08T18:46

россия

автодор

станислав кузнецов

авто

владимир путин

москва

московская область (подмосковье)

общество

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СОФРИНО (Московская обл.), 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проехал по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) за рулем Aurus.Путин в четверг принял участие в церемонии запуска движения по заключительному участку магистрали, с вводом которого проезд по трассе стал доступен на всем протяжении автодорожного кольца - по всем 336 километрам. Перед этим Путин проехался по новому участку на автомобиле. Сначала глава государства был без солнечных очков, но потом надел их - день в Подмосковье выдался солнечный.Главный специалист компании "Автодор" Станислава Кузнецова, которая находилась на пассажирском сиденье, рассказывала президенту о ходе стройки трассы и ее особенностях."Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются", - сказал Путин. Кузнецова объяснила ему, что это деформационные швы, и сложно сделать так, чтобы они не чувствовались совсем, особенно когда мостовое сооружение длинное."Это в мире везде так происходит?" - поинтересовался глава государства.Представительница "Автодора" ответила, что такая технология применяется во всем мире."Вы за этим следили, как раз за тем, чтобы все соответствовало стандартам?" - уточнил Путин."Конечно", - подтвердила Кузнецова.Президент также поинтересовался у нее, какие замечания были при строительстве. По ходу движения Путину также продемонстрировали макет моста через канал имени Москвы, который был размещен около центрального пункта управления ЦКАД.Трасса, построенная в соответствии с поручением президента, проходит по территории Подмосковья и пересекает 13 федеральных дорог. Открытие движения по кольцу позволит снизить нагрузку на существующую транспортную сеть за счет перераспределения потоков и сокращения транзитного транспорта на МКАД и других магистралях столичного региона.

https://ria.ru/20210708/mkad-1740486243.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, автодор, станислав кузнецов, авто, владимир путин, москва, московская область (подмосковье), общество