https://ria.ru/20210708/tskad-1740425799.html

Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД)

Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) - РИА Новости, 08.07.2021

Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД)

Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Новая магистраль проходит по территории Москвы и... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T17:35

2021-07-08T17:35

2021-07-08T19:38

россия

инфографика

автомобильные дороги

строительство цкад

москва

московская область (подмосковье)

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Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Новая магистраль проходит по территории Москвы и Подмосковья в 50 километрах от МКАД. Ее протяженность составляет 336,5 километра, 260 из которых — платные. Трасса позволяет разгрузить столичные дороги от транзитного транспорта. По ЦКАД добраться от М-11 "Нева" до М-7 "Волга" можно всего за 50 минут. Маршрут и ключевые характеристики Центральной кольцевой автодороги — в инфографике Ria.ru.

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москва

московская область (подмосковье)

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2021

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инфографика, россия, автомобильные дороги, строительство цкад, москва, московская область (подмосковье)