https://ria.ru/20210708/tskad-1740425799.html
Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД)
Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) - РИА Новости, 08.07.2021
Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД)
Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Новая магистраль проходит по территории Москвы и... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:35
2021-07-08T17:35
2021-07-08T19:38
россия
инфографика
автомобильные дороги
строительство цкад
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740476941_0:0:2881:1620_1920x0_80_0_0_75013de68901c4757a2866519af9380b.png
Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Новая магистраль проходит по территории Москвы и Подмосковья в 50 километрах от МКАД. Ее протяженность составляет 336,5 километра, 260 из которых — платные. Трасса позволяет разгрузить столичные дороги от транзитного транспорта. По ЦКАД добраться от М-11 "Нева" до М-7 "Волга" можно всего за 50 минут. Маршрут и ключевые характеристики Центральной кольцевой автодороги — в инфографике Ria.ru.
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740476941_350:0:2510:1620_1920x0_80_0_0_b4918c640f6ac2aee825c90ddb4c8270.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфографика, россия, автомобильные дороги, строительство цкад, москва, московская область (подмосковье)