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Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД)
Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) - РИА Новости, 08.07.2021
Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД)
Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Новая магистраль проходит по территории Москвы и... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:35
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россия
инфографика
автомобильные дороги
строительство цкад
москва
московская область (подмосковье)
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Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Новая магистраль проходит по территории Москвы и Подмосковья в 50 километрах от МКАД. Ее протяженность составляет 336,5 километра, 260 из которых — платные. Трасса позволяет разгрузить столичные дороги от транзитного транспорта. По ЦКАД добраться от М-11 "Нева" до М-7 "Волга" можно всего за 50 минут. Маршрут и ключевые характеристики Центральной кольцевой автодороги — в инфографике Ria.ru.
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инфографика, россия, автомобильные дороги, строительство цкад, москва, московская область (подмосковье)

Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД)

17:35 08.07.2021 (обновлено: 19:38 08.07.2021)
 
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Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Новая магистраль проходит по территории Москвы и Подмосковья в 50 километрах от МКАД. Ее протяженность составляет 336,5 километра, 260 из которых — платные. Трасса позволяет разгрузить столичные дороги от транзитного транспорта. По ЦКАД добраться от М-11 "Нева" до М-7 "Волга" можно всего за 50 минут. Маршрут и ключевые характеристики Центральной кольцевой автодороги — в инфографике Ria.ru.
Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) mob newЦентральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) desk
 
ИнфографикаРоссияАвтомобильные дорогиСтроительство ЦКАДМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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