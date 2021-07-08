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Индекс цен на продовольствие в мире снизился впервые за год
Индекс цен на продовольствие в мире снизился впервые за год - РИА Новости, 08.07.2021
Индекс цен на продовольствие в мире снизился впервые за год
Индекс цен на продовольственные товары в июне уменьшился на 2,5% по сравнению с маем - до 124,6 пункта, что стало первым снижением после непрерывного роста в... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:20
2021-07-08T12:20
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Индекс цен на продовольственные товары в июне уменьшился на 2,5% по сравнению с маем - до 124,6 пункта, что стало первым снижением после непрерывного роста в течение года, однако сахар и мясо продолжили дорожать, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).Уменьшение индекса связано со снижением цен на растительные масла, зерновые и, в меньшей степени, на молочную продукцию, которое перевесило рост стоимости мяса и сахара.Так, индекс цен на растительное масло упал на 9,8% к маю, или на 17,2 пункта, до 157,5 пункта. Показатель в отчетном месяце стал самым низким за последние четыре месяца. Такая динамика связана со снижением цен на пальмовое, соевое и подсолнечное масла.Индекс цен на зерновые в июне снизился на 2,6%, или на 3,5 пункта, до 129,4 пункта, причем сильнее всего подешевела кукуруза. "В Аргентине цены на кукурузу снизились в результате роста предложения за счет нового урожая, объемы которого оказались больше, чем ожидалось ранее", - поясняется в сообщении. Подешевели также ячмень и сорго.Индекс цен на молочную продукцию в июне снизился на 1%, или на 1,2 пункта, до 119,9 пункта, показатель уменьшился после непрерывного роста в течение двенадцати месяцев. Сильнее всего подешевело сливочное масло из-за сокращения мирового спроса и увеличения запасов, особенно в Европе, говорится в релизе. Организация также отмечает снижение цен на цельное сухое молоко из-за сокращения объема закупок со стороны Китая.Вместе с тем индекс цен на сахар в июне составил 107,7 пункта (рост на 0,9 пункта, или на 0,9%), рекордные с марта 2017 года. Динамика связана с задержками в уборке урожая и с обеспокоенностью из-за низкого урожая в Бразилии в связи с затянувшейся засухой. Повлияло на индекс также удорожание нефти и укрепление бразильского реала, отмечает ФАО.Индекс цен на мясную продукцию в июне поднялся на 2,1%, или на 2,2 пункта, до 109,6 пункта, что стало девятым месяцем роста подряд. Все виды мяса подорожали в основном из-за увеличения импорта в Восточную Азию, в первую очередь в Китай, объясняет организация. Другим фактором роста она называет снижение предложения в мире.
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фао, аргентина, европа, бразилия, оон, в мире
Индекс цен на продовольствие в мире снизился впервые за год
12:20 08.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовЕсть, чтобы жить: что должно быть на столе активного долгожителя
Есть, чтобы жить: что должно быть на столе активного долгожителя - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

В ФАО сообщили, что индекс цен на продовольствие в мире в июне снизился впервые за год

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Индекс цен на продовольственные товары в июне уменьшился на 2,5% по сравнению с маем - до 124,6 пункта, что стало первым снижением после непрерывного роста в течение года, однако сахар и мясо продолжили дорожать, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Уменьшение индекса связано со снижением цен на растительные масла, зерновые и, в меньшей степени, на молочную продукцию, которое перевесило рост стоимости мяса и сахара.
Так, индекс цен на растительное масло упал на 9,8% к маю, или на 17,2 пункта, до 157,5 пункта. Показатель в отчетном месяце стал самым низким за последние четыре месяца. Такая динамика связана со снижением цен на пальмовое, соевое и подсолнечное масла.
Индекс цен на зерновые в июне снизился на 2,6%, или на 3,5 пункта, до 129,4 пункта, причем сильнее всего подешевела кукуруза. "В Аргентине цены на кукурузу снизились в результате роста предложения за счет нового урожая, объемы которого оказались больше, чем ожидалось ранее", - поясняется в сообщении. Подешевели также ячмень и сорго.
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Индекс цен на молочную продукцию в июне снизился на 1%, или на 1,2 пункта, до 119,9 пункта, показатель уменьшился после непрерывного роста в течение двенадцати месяцев. Сильнее всего подешевело сливочное масло из-за сокращения мирового спроса и увеличения запасов, особенно в Европе, говорится в релизе. Организация также отмечает снижение цен на цельное сухое молоко из-за сокращения объема закупок со стороны Китая.
Вместе с тем индекс цен на сахар в июне составил 107,7 пункта (рост на 0,9 пункта, или на 0,9%), рекордные с марта 2017 года. Динамика связана с задержками в уборке урожая и с обеспокоенностью из-за низкого урожая в Бразилии в связи с затянувшейся засухой. Повлияло на индекс также удорожание нефти и укрепление бразильского реала, отмечает ФАО.
Индекс цен на мясную продукцию в июне поднялся на 2,1%, или на 2,2 пункта, до 109,6 пункта, что стало девятым месяцем роста подряд. Все виды мяса подорожали в основном из-за увеличения импорта в Восточную Азию, в первую очередь в Китай, объясняет организация. Другим фактором роста она называет снижение предложения в мире.
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