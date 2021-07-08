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В Подмосковье отремонтировали десять трансформаторных подстанций
В Подмосковье отремонтировали десять трансформаторных подстанций - РИА Новости, 08.07.2021
В Подмосковье отремонтировали десять трансформаторных подстанций
АО "Мособлэнерго" завершило ремонт десяти трансформаторных подстанций в пяти округах Московской области признанных проблемными, говорится в сообщении... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:33
2021-07-08T15:33
2021-07-08T15:33
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ступинский район
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. АО "Мособлэнерго" завершило ремонт десяти трансформаторных подстанций в пяти округах Московской области признанных проблемными, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья"АО "Мособлэнерго" за период 28 июня – 4 июля 2021 года отремонтировало десять трансформаторных подстанций в округах Подмосковья в рамках реализации совместных с министерством энергетики Московской области мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей. За неделю три подстанции отремонтированы в Люберцах, три – в Пушкино, две - в Ступинском районе и по одной - в Чехове и Щёлково", - говорится в сообщенииВсего в 2021 году запланировано реконструировать 15,3 километра воздушных и кабельных линий электропередач, заменить 984 опор , расчистить более 59 гектаров вдоль трасс линий электропередач.Министр энергетики Московской области Александр Самарин отмечает, что все проводимые и запланированные мероприятия по обновлению электросетевого комплекса проблемных округов Подмосковья позволят в дальнейшем обеспечить качественное и надежное электроснабжение жителей Подмосковья.
https://ria.ru/20210708/predprinimatelstvo-1740422815.html
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московская область (подмосковье), ступинский район, чехов, общество