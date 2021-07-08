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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210708/transformatory-1740454634.html
В Подмосковье отремонтировали десять трансформаторных подстанций
В Подмосковье отремонтировали десять трансформаторных подстанций - РИА Новости, 08.07.2021
В Подмосковье отремонтировали десять трансформаторных подстанций
АО "Мособлэнерго" завершило ремонт десяти трансформаторных подстанций в пяти округах Московской области признанных проблемными, говорится в сообщении... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:33
2021-07-08T15:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ступинский район
чехов
общество
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. АО "Мособлэнерго" завершило ремонт десяти трансформаторных подстанций в пяти округах Московской области признанных проблемными, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья"АО "Мособлэнерго" за период 28 июня – 4 июля 2021 года отремонтировало десять трансформаторных подстанций в округах Подмосковья в рамках реализации совместных с министерством энергетики Московской области мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей. За неделю три подстанции отремонтированы в Люберцах, три – в Пушкино, две - в Ступинском районе и по одной - в Чехове и Щёлково", - говорится в сообщенииВсего в 2021 году запланировано реконструировать 15,3 километра воздушных и кабельных линий электропередач, заменить 984 опор , расчистить более 59 гектаров вдоль трасс линий электропередач.Министр энергетики Московской области Александр Самарин отмечает, что все проводимые и запланированные мероприятия по обновлению электросетевого комплекса проблемных округов Подмосковья позволят в дальнейшем обеспечить качественное и надежное электроснабжение жителей Подмосковья.
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московская область (подмосковье)
ступинский район
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московская область (подмосковье), ступинский район, чехов, общество

В Подмосковье отремонтировали десять трансформаторных подстанций

15:33 08.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТрансформаторы подстанции
Трансформаторы подстанции - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. АО "Мособлэнерго" завершило ремонт десяти трансформаторных подстанций в пяти округах Московской области признанных проблемными, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья
"АО "Мособлэнерго" за период 28 июня – 4 июля 2021 года отремонтировало десять трансформаторных подстанций в округах Подмосковья в рамках реализации совместных с министерством энергетики Московской области мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей. За неделю три подстанции отремонтированы в Люберцах, три – в Пушкино, две - в Ступинском районе и по одной - в Чехове и Щёлково", - говорится в сообщении
Всего в 2021 году запланировано реконструировать 15,3 километра воздушных и кабельных линий электропередач, заменить 984 опор , расчистить более 59 гектаров вдоль трасс линий электропередач.
Министр энергетики Московской области Александр Самарин отмечает, что все проводимые и запланированные мероприятия по обновлению электросетевого комплекса проблемных округов Подмосковья позволят в дальнейшем обеспечить качественное и надежное электроснабжение жителей Подмосковья.
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