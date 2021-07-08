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Трамп выставил счет Секретной службе за аренду номеров в гольф-клубе
Трамп выставил счет Секретной службе за аренду номеров в гольф-клубе - РИА Новости, 08.07.2021
Трамп выставил счет Секретной службе за аренду номеров в гольф-клубе
Бывший президент США Дональд Трамп выставил счет в 10 тысяч долларов Секретной службе в качестве платы за аренду номеров для собственных охранников в... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:29
2021-07-08T17:29
дональд трамп
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выставил счет в 10 тысяч долларов Секретной службе в качестве платы за аренду номеров для собственных охранников в гольф-клубе Трампа в Бедминстере в штате Нью-Джерси, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отчеты о расходах.Согласно данным, с того момента как Трамп покинул пост президента Соединенных Штатов, налогоплательщики успели заплатить более 50 тысяч долларов за аренду номеров, которые использовали агенты Секретной службы для обеспечения защиты экс-лидера.Все президенты США имеют право на пожизненную охрану Секретной службы. Однако решение Трампа выставить счет службе за аренду - довольно необычная практика. Как сообщает издание, будучи вице-президентом, Джо Байден также выставлял агентам Секретной службы счет за аренду помещений на его территории, однако став президентом Штатов, он отказался от этой практики.Эксперты по правовым вопросам заявили, что не существует законов, запрещающих предприятиям Трампа взимать с Секретной службы арендную плату за размещение ни во время, ни после пребывания на посту лидера страны.Ранее издание сообщало, что Трамп выставил Секретной службе счет на сумму более 40 тысяч долларов за размещение собственной службы безопасности, которая охраняет его в Мар-а-Лаго с тех пор, как он покинул офис президента в январе.
https://ria.ru/20210707/tramp-1740321430.html
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дональд трамп, джо байден, нью-джерси, сша, в мире
Трамп выставил счет Секретной службе за аренду номеров в гольф-клубе
17:29 08.07.2021
 
© AP Photo / Seth WenigСандра Гал из Германии во время тренировочного раунда Чемпионата США по гольфу в Национальном гольф-клубе Трампа в Бедминстере, Нью-Джерси, США. 12 июля 2017
Сандра Гал из Германии во время тренировочного раунда Чемпионата США по гольфу в Национальном гольф-клубе Трампа в Бедминстере, Нью-Джерси, США. 12 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© AP Photo / Seth Wenig

Трамп выставил счет Секретной службе за аренду номеров для охраны в своем гольф-клубе

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выставил счет в 10 тысяч долларов Секретной службе в качестве платы за аренду номеров для собственных охранников в гольф-клубе Трампа в Бедминстере в штате Нью-Джерси, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отчеты о расходах.
Согласно данным, с того момента как Трамп покинул пост президента Соединенных Штатов, налогоплательщики успели заплатить более 50 тысяч долларов за аренду номеров, которые использовали агенты Секретной службы для обеспечения защиты экс-лидера.
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Все президенты США имеют право на пожизненную охрану Секретной службы. Однако решение Трампа выставить счет службе за аренду - довольно необычная практика. Как сообщает издание, будучи вице-президентом, Джо Байден также выставлял агентам Секретной службы счет за аренду помещений на его территории, однако став президентом Штатов, он отказался от этой практики.
Эксперты по правовым вопросам заявили, что не существует законов, запрещающих предприятиям Трампа взимать с Секретной службы арендную плату за размещение ни во время, ни после пребывания на посту лидера страны.
Ранее издание сообщало, что Трамп выставил Секретной службе счет на сумму более 40 тысяч долларов за размещение собственной службы безопасности, которая охраняет его в Мар-а-Лаго с тех пор, как он покинул офис президента в январе.
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