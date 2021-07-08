https://ria.ru/20210708/tramp-1740479769.html

Трамп выставил счет Секретной службе за аренду номеров в гольф-клубе

Трамп выставил счет Секретной службе за аренду номеров в гольф-клубе - РИА Новости, 08.07.2021

Трамп выставил счет Секретной службе за аренду номеров в гольф-клубе

Бывший президент США Дональд Трамп выставил счет в 10 тысяч долларов Секретной службе в качестве платы за аренду номеров для собственных охранников в... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T17:29

2021-07-08T17:29

2021-07-08T17:29

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выставил счет в 10 тысяч долларов Секретной службе в качестве платы за аренду номеров для собственных охранников в гольф-клубе Трампа в Бедминстере в штате Нью-Джерси, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отчеты о расходах.Согласно данным, с того момента как Трамп покинул пост президента Соединенных Штатов, налогоплательщики успели заплатить более 50 тысяч долларов за аренду номеров, которые использовали агенты Секретной службы для обеспечения защиты экс-лидера.Все президенты США имеют право на пожизненную охрану Секретной службы. Однако решение Трампа выставить счет службе за аренду - довольно необычная практика. Как сообщает издание, будучи вице-президентом, Джо Байден также выставлял агентам Секретной службы счет за аренду помещений на его территории, однако став президентом Штатов, он отказался от этой практики.Эксперты по правовым вопросам заявили, что не существует законов, запрещающих предприятиям Трампа взимать с Секретной службы арендную плату за размещение ни во время, ни после пребывания на посту лидера страны.Ранее издание сообщало, что Трамп выставил Секретной службе счет на сумму более 40 тысяч долларов за размещение собственной службы безопасности, которая охраняет его в Мар-а-Лаго с тех пор, как он покинул офис президента в январе.

https://ria.ru/20210707/tramp-1740321430.html

https://ria.ru/20210627/tramp-1738773308.html

нью-джерси

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дональд трамп, джо байден, нью-джерси, сша, в мире