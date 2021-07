https://ria.ru/20210708/titanik-1732957142.html

Голливуд под водой: глубоководные аппараты "Мир" помогли снять "Титаник"

Голливуд под водой: глубоководные аппараты "Мир" помогли снять "Титаник"

Голливуд под водой: глубоководные аппараты "Мир" помогли снять "Титаник"

Легендарный фильм Джеймса Кэмерона "Титаник" мог бы и не попасть на экраны кинотеатров в 1997 году, если бы не российские глубоководные аппараты "Мир-1" и... РИА Новости, 08.07.2021

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Легендарный фильм Джеймса Кэмерона "Титаник" мог бы и не попасть на экраны кинотеатров в 1997 году, если бы не российские глубоководные аппараты "Мир-1" и "Мир-2", созданные ученым Анатолием Сагалевичем. Корреспондент проекта "Морская держава" поговорил с исследователем морских глубин о подводных съемках голливудского блокбастера, техническом оснащении аппаратов и дружбе со знаменитым режиссером.Важно сделать что-то невероятноеПо словам Анатолия Сагалевича, первый раз судно "Титаник" он снял в 1991 году в сотрудничестве с фирмой IMAX. Это был документальный фильм режиссера Стивена Лоу под названием "Титаника", который длился полтора часа."Он шел только в кинотеатрах IMAX. Но в то время IMAX был еще очень оригинальный и малоизвестный – всего в мире было порядка 120 кинотеатров. Кинодеятели Стивен Лоу и Эд Гиддингс пригласили Джима Кэмерона на премьеру, и он сразу загорелся идеей съемок художественного фильма", – рассказал ученый.В предисловии к книге Анатолия Сагалевича об исследовании погружений "Глубина", написанном Джеймсом Кэмероном, говорится, что на протяжении двух лет перед тем, как снять "Титаник", они много раз обсуждали, как бы могли использовать аппараты "Мир" для съемки документальных кадров на месте кораблекрушения. Однажды, когда режиссер размышлял, стоит ли вообще снимать "Титаник" или лучше взяться за другой проект, он получил от ученого по факсу письмо. В нем была такая фраза: "Иногда в жизни нужно сделать что-то невероятное". Тогда Сагалевич просто говорил о своей мотивации, размышляя о технических решениях и предстоящих трудностях, но для Кэмерона эти слова стали судьбоносными.Как все начиналосьКак бы фантастически это ни звучало, но познакомил советского ученого Анатолия Сагалевича с Джеймсом Кэмероном другой режиссер – Эл Гиддингс. Он был сопродюсером Кэмерона в ленте "Бездна" и тоже участвовал в экспедиции для документального фильма IMAX в 1991 году. "Джим посмотрел этот фильм и попросил, чтобы Эл Гиддингс нас познакомил, и вот в 1992 году в июне месяце они приехали в Москву. Мы с ними слетали в Калининград, посмотрели "Келдыш" и "Миры". Было много интересного, много разговоров. Я им некоторые идеи по фильму подкинул. Потом и у меня был визит, осенью 1992 года Джим пригласил меня в Лос-Анджелес", – рассказал ученый.После этого Кэмерон начал снимать другой проект – "Правдивая ложь", и дело застопорилось. Тогда Сагалевич снова прилетел в Лос-Анджелес, где они опять обсуждали технический процесс, но и в этот раз дальше разговоров дело не пошло.Здесь же он рассказывает историю о том судьбоносном письме от первого лица: "Я ему однажды послал категорический факс, о котором он до сих пор вспоминает. Написал, что пока мы еще в силе, а аппараты у нас в хорошем состоянии, нужно решать to be or not to be ("быть или не быть"). И написал такую фразу: "Вообще говоря, человек должен хотя бы один раз в жизни принять решение и сделать что-то экстраординарное". До сих пор Джим это вспоминает, он понял, что это в его адрес. И через неделю он мне позвонил домой, я как раз приехал с работы и вечером вдруг звонок, слышу – там длинные заграничные гудки. Беру – там Джим. И Джим мне говорит, любимое слово его было, когда мы погружались: "Поехали". И он мне говорит на русском: "Толя, поехали!". Я говорю: "Куда поехали?". "Поехали", – мы, значит, приняли решение о съемках фильма. Это было осенью 1994 года, а в начале 1995-го я уже вылетел в Лос-Анджелес".И вот уже в августе команда встретилась в Галифаксе и начала работать. Съемки проходили с 10 по 29 сентября. За эти 20 дней Сагалевич и Кэмерон сделали 24 погружения – оба аппарата "Мир" использовали поочередно.Съемки "Титаника"Аппараты "Мир-1" и "Мир-2" базируются на борту научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш", который стоит в порту Калининграда.На сегодняшний день главная задача этой техники – научные исследования в различных частях Мирового океана и глубоководные съемки. Недавно у них появилось новое назначение – подводный туризм.Для того чтобы снимать под водой, на аппараты "Мир" установили камеры Panavision, изготовленные специально для проекта. Сами устройства переделали в цилиндрические конструкции, которые вставляли в прочный корпус с иллюминатором."Пленки в кассете хватало на 20 минут, то есть на одно погружение. Камера, естественно, была за бортом аппарата вне кабины, и там она стояла в специальном поворотном гидравлическом устройстве", – рассказал Сагалевич.Также на аппарате "Мир-2" был установлен маленький телеуправляемый модуль, который входил внутрь судна "Титаник" на кабеле, а для того, чтобы глубоководные съемки имели хоть какой-то смысл, специалисты размещали на аппарате до восьми специальных ртутно-галогенно-йодистых светильников мощностью 1200 ватт каждый. Как устроен этот "Мир"?Когда у Анатолия Сагалевича спрашивают, почему Джеймс Кэмерон выбрал "Мир", он цитирует слова самого режиссера: "Потому что это лучший аппарат в мире". "Это в общем так и есть, потому что даже американцы, есть у них такой Центр развития технологий Соединенных Штатов, признали "Миры" в 1994 году лучшими в серии глубоководных аппаратов, когда-либо создававшихся в мире", – добавил ученый.В своей книге он пишет, что безопасность пребывания человека на большой глубине прежде всего обеспечивает прочный корпус. Остальные элементы и системы аппарата предназначены для доставки этого корпуса на заданную глубину, передвижения под водой и возвращения обратно на поверхность. "Во время той экспедиции мы работали на обоих "Мирах" вокруг "Титаника", безопасно координируя свои действия с большим дистанционно управляемым аппаратом "Медуза", который сверху освещал место крушения металлогалогенными лампами мощностью 10 000 ватт. Мы погрузились на место гибели "Титаника" и задействовали два дистанционно управляемых мини-аппарата, управлявшихся из "Миров". Эти маленькие роботы заходили внутрь "Титаника", чтобы изучить его каюты и общественные помещения, передавая по оптико-волоконному кабелю завораживающие кадры с изощренной деревянной резьбой и прочими остатками былого великолепия "Титаника", – писал Кэмерон в предисловии к книге "Глубина".Конструкция также включает в себя две полусферы, изготовленные способом литья и прошедшие термическую и механическую обработку. Сама сфера имеет три иллюминатора: центральный – внутренним диаметром 200 миллиметров и два боковых – диаметром 120 миллиметров. Иллюминаторы обеспечивают хороший обзор при работе под водой. В качестве источника энергии используются никель-кадмиевые аккумуляторы, а общий энергетический запас аппарата "Мир" составляет 100 киловатт в час."Во время той экспедиции мы работали на обоих "Мирах" вокруг "Титаника", безопасно координируя свои действия с большим дистанционно управляемым аппаратом "Медуза", который сверху освещал место крушения металлогалогенными лампами мощностью 10 000 ватт. Мы погрузились на место гибели "Титаника" и задействовали два дистанционно управляемых мини-аппарата, управлявшихся из "Миров". Эти маленькие роботы заходили внутрь "Титаника", чтобы изучить его каюты и общественные помещения, передавая по оптико-волоконному кабелю завораживающие кадры с изощренной деревянной резьбой и прочими остатками былого великолепия "Титаника", – писал Кэмерон в предисловии к книге "Глубина".Это не конецОфициальная премьера фильма прошла в Лос-Анджелесе в 1997 году. На нее пригласили и самого ученого как человека, принимавшего в съемках непосредственное участие. После этого Джеймс Кэмерон прилетел в Калининград, где встретился с командой, которая помогла ему воплотить в жизнь такой грандиозный проект. "Дружба продолжается. Мы с Кэмероном сняли пять фильмов, так что "Титаник" – это только один из них. Следующий фильм был "Призраки бездны", потом был фильм "Бисмарк" на глубине 1700 метров. Он снял две части по 45 минут для канала Discovery. После этого мы с ним еще снимали фильм "Пришельцы глубин", – поделился Сагалевич.Калининград – это базовый порт судна "Академик Келдыш", где живет и работает экипаж, а также часть подводников аппаратов "Мир", поэтому первое время в местных кинотеатрах "Титаник" показывали круглые сутки.

калининград

2021

