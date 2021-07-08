https://ria.ru/20210708/tinkoff-1740403463.html
Клиенты сообщили о сбоях в работе приложения "Тинькофф"
Клиенты сообщили о сбоях в работе приложения "Тинькофф" - РИА Новости, 08.07.2021
Клиенты сообщили о сбоях в работе приложения "Тинькофф"
Сбой произошел в работе мобильного приложения "Тинькофф", следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:36
2021-07-08T11:36
2021-07-08T11:36
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тинькофф. кредитные системы
технологии
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сбой произошел в работе мобильного приложения "Тинькофф", следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Клиенты банка сообщили РИА Новости, что испытывают трудности со входом в приложение. "Не удалось выполнить операцию. Повторите позже", - высвечивается сообщение при попытке зайти в личный кабинет.При этом у клиентов, которым удалось войти в систему, не отображаются данные о дебетовых и кредитных картах, а также о кредитах.Сбой произошел около 10.50 по московскому времени. По данным Downdetector, 92% пользователей мобильного банка жалуются на проблемы со входом в систему, 7% - на сбой всех сервисов, еще 1% - на невозможность перевести деньги. К 11.06 мск уже было более 900 сообщений о сбое.
https://ria.ru/20210608/sboy-1736180393.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, тинькофф. кредитные системы, технологии, происшествия
Клиенты сообщили о сбоях в работе приложения "Тинькофф"
Сайт Downdetector сообщил о сбое в работе мобильного приложения "Тинькофф"
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сбой произошел в работе мобильного приложения "Тинькофф", следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Клиенты банка сообщили РИА Новости, что испытывают трудности со входом в приложение. "Не удалось выполнить операцию. Повторите позже", - высвечивается сообщение при попытке зайти в личный кабинет.
При этом у клиентов, которым удалось войти в систему, не отображаются данные о дебетовых и кредитных картах, а также о кредитах.
Сбой произошел около 10.50 по московскому времени. По данным Downdetector, 92% пользователей мобильного банка жалуются на проблемы со входом в систему, 7% - на сбой всех сервисов, еще 1% - на невозможность перевести деньги. К 11.06 мск уже было более 900 сообщений о сбое.