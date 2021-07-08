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Наука
https://ria.ru/20210708/teleskop-1740361092.html
Россия получит уникальный телескоп в 2022 году
Россия получит уникальный телескоп в 2022 году - РИА Новости, 08.07.2021
Россия получит уникальный телескоп в 2022 году
Уникальный телескоп, строящийся в Алтайском оптико-лазерном центре, который позволит получать высокоточные изображения зарубежных и российских спутников, будет... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T01:06
2021-07-08T05:17
наука
роскосмос
алтайский край
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уникальный телескоп, строящийся в Алтайском оптико-лазерном центре, который позволит получать высокоточные изображения зарубежных и российских спутников, будет введен в эксплуатацию в следующем году, рассказали РИА Новости в Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (входит в госкорпорацию "Роскосмос")."Введение в эксплуатацию второй наземной оптико-лазерной системы с телескопом информационным (диаметр главного зеркала 3,12 метра) намечено на 2022 год. В настоящее время готовится к монтажу сам телескоп", - сообщили представители предприятия."Телескоп позволит проводить оценку состояния конструктивных элементов аварийных космических аппаратов, а также оценивать их ориентацию", - добавили в корпорации.Это вторая очередь строительства Алтайского центра. В центре с 2004 года уже введен в строй другой лазерный дальномер, который работает вместе с 60 сантиметровым телескопом.Изначально планировалось ввести второй телескоп в строй в 2012 году, но затем работы постоянно сдвигались.Новый телескоп предназначен для системы контроля околоземного космического пространства. Он позволит получать детальные изображения космических аппаратов, что позволит, например, определять, какая аппаратура стоит на зарубежных спутниках, а также помогать в расследовании аварий космических аппаратов, например, когда не раскрылась солнечная батарея. Телескоп будет способен с высокой точностью обнаружить космический мусор, угрожающий отечественным спутникам.Алтайский оптико-лазерный центр имени Титова расположен в Змеиногорском районе Алтайского края. Его местоположение выбрано по наличию лучших условий наблюдения – 160 ясных ночей в году, а с полуясными условиями наблюдения – 240 ночей. Центр входит в систему контроля космического пространства Минобороны РФ.
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роскосмос, алтайский край
Россия получит уникальный телескоп в 2022 году
01:06 08.07.2021 (обновлено: 05:17 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Россия в 2022 году получит уникальный телескоп, способный следить за зарубежными спутниками

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уникальный телескоп, строящийся в Алтайском оптико-лазерном центре, который позволит получать высокоточные изображения зарубежных и российских спутников, будет введен в эксплуатацию в следующем году, рассказали РИА Новости в Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (входит в госкорпорацию "Роскосмос").
"Введение в эксплуатацию второй наземной оптико-лазерной системы с телескопом информационным (диаметр главного зеркала 3,12 метра) намечено на 2022 год. В настоящее время готовится к монтажу сам телескоп", - сообщили представители предприятия.
"Телескоп позволит проводить оценку состояния конструктивных элементов аварийных космических аппаратов, а также оценивать их ориентацию", - добавили в корпорации.
Это вторая очередь строительства Алтайского центра. В центре с 2004 года уже введен в строй другой лазерный дальномер, который работает вместе с 60 сантиметровым телескопом.
Изначально планировалось ввести второй телескоп в строй в 2012 году, но затем работы постоянно сдвигались.
Кавказ, Специальная Астрофизическая Обсерватория (САО)
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Новый телескоп предназначен для системы контроля околоземного космического пространства. Он позволит получать детальные изображения космических аппаратов, что позволит, например, определять, какая аппаратура стоит на зарубежных спутниках, а также помогать в расследовании аварий космических аппаратов, например, когда не раскрылась солнечная батарея. Телескоп будет способен с высокой точностью обнаружить космический мусор, угрожающий отечественным спутникам.
Алтайский оптико-лазерный центр имени Титова расположен в Змеиногорском районе Алтайского края. Его местоположение выбрано по наличию лучших условий наблюдения – 160 ясных ночей в году, а с полуясными условиями наблюдения – 240 ночей. Центр входит в систему контроля космического пространства Минобороны РФ.
 
НаукаРоскосмосАлтайский край
 
 
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