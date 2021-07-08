https://ria.ru/20210708/tekhnika-1740483494.html
В ДНР заявили об обнаружении техники украинских силовиков в поселке
В ДНР заявили об обнаружении техники украинских силовиков в поселке - РИА Новости, 08.07.2021
В ДНР заявили об обнаружении техники украинских силовиков в поселке
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении военной техники украинских силовиков в населённом пункте... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:44
2021-07-08T17:44
2021-07-08T17:44
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729705436_390:456:2978:1912_1920x0_80_0_0_8f13d5d1c28393207941f981ce58ce4e.jpg
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении военной техники украинских силовиков в населённом пункте Донбасса."Выявлено две боевые машины пехоты и один бронетранспортер... вблизи частного домостроения на улице Степной в населённом пункте Ласточкино", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
https://ria.ru/20210708/donbass-1740377689.html
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729705436_515:345:2785:2048_1920x0_80_0_0_9de483ce92be309eee475ca94b19f658.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, в мире
В ДНР заявили об обнаружении техники украинских силовиков в поселке
В ДНР заявили об обнаружении военной техники украинских силовиков в поселке в Донбассе