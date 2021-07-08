https://ria.ru/20210708/tekhnika-1740483494.html

В ДНР заявили об обнаружении техники украинских силовиков в поселке

В ДНР заявили об обнаружении техники украинских силовиков в поселке - РИА Новости, 08.07.2021

В ДНР заявили об обнаружении техники украинских силовиков в поселке

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении военной техники украинских силовиков в населённом пункте... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T17:44

2021-07-08T17:44

2021-07-08T17:44

ситуация в днр и лнр

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении военной техники украинских силовиков в населённом пункте Донбасса."Выявлено две боевые машины пехоты и один бронетранспортер... вблизи частного домостроения на улице Степной в населённом пункте Ласточкино", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

https://ria.ru/20210708/donbass-1740377689.html

донбасс

донецкая народная республика

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2021

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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, в мире