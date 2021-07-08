https://ria.ru/20210708/teatr-1740495118.html

Театр опроверг информацию о трансгендере в спектакле по Чехову

Театр опроверг информацию о трансгендере в спектакле по Чехову - РИА Новости, 08.07.2021

Театр опроверг информацию о трансгендере в спектакле по Чехову

Роль Раневской в спектакле "Вишневый сад" режиссера Микиты Ильинчика в Театре на Малой Бронной репетирует актриса Марина Орел, а не трансгендер Наталья... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T18:23

2021-07-08T18:23

2021-07-08T18:23

культура

константин богомолов

театр на малой бронной

москва

антон чехов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155707/90/1557079068_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_01dde79566850a5962a9c600ceb7c43b.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Роль Раневской в спектакле "Вишневый сад" режиссера Микиты Ильинчика в Театре на Малой Бронной репетирует актриса Марина Орел, а не трансгендер Наталья Максимова, которой могли предложить там сыграть, сообщила директор театра Елена Мироненко.Ранее в театре сообщали о том, что эту роль могут отдать Максимовой. В связи с этим журналист Дмитрий Киселев в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" обратился к Союзу театральных деятелей (СТД) с предложением отреагировать на ситуацию. В ответ председатель СТД Александр Калягин опубликовал открытое письмо в "МК", в котором заявил, что союз может "дать только совет учредителю". На это Киселев в своем Telegram-канале поинтересовался, "где этот совет в отношении (режиссера театра Константина) Богомолова?". Ответа Калягина пока не последовало."Роль Раневской репетирует замечательная актриса нашего театра Марина Орел... Но молодой режиссер рассказал, что также он хочет попробовать Наталью Максимову, с которой знаком, дружит и видит в ее эмоциональной и нервной природе возможность воплотить героиню пьесы. Наташа – непрофессиональная актриса, но одаренный режиссер хочет попробовать. Так как Микита руководствуется в этом замысле именно своим ощущением способностей Натальи, почему бы не дать ему это право попробовать?" - написала Мироненко у себя в Facebook.Директор театра добавила, что Орел в роли Раневской обещает стать "большим театральным событием"."А сможет или не сможет идея Микиты со вторым составом в лице непрофессиональной, но неординарной Натальи воплотиться в жизнь, будет зависеть и от его мастерства, и от способности исполнительницы быть убедительной, и от решения худрука по факту показа, как это всегда происходит в нашем театре", - отметила Мироненко.Ранее худрук театра Константин Богомолов сообщил на сборе труппы, что Ильинчик выпустит спектакль "Вишневый сад" на большой сцене театра в первой половине нового сезона.

https://radiosputnik.ria.ru/20210703/solomin-1739731424.html

https://ria.ru/20210618/boyakov-1737599018.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, константин богомолов, театр на малой бронной, москва, антон чехов