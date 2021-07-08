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Театр опроверг информацию о трансгендере в спектакле по Чехову
Театр опроверг информацию о трансгендере в спектакле по Чехову - РИА Новости, 08.07.2021
Театр опроверг информацию о трансгендере в спектакле по Чехову
Роль Раневской в спектакле "Вишневый сад" режиссера Микиты Ильинчика в Театре на Малой Бронной репетирует актриса Марина Орел, а не трансгендер Наталья... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:23
2021-07-08T18:23
культура
константин богомолов
театр на малой бронной
москва
антон чехов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Роль Раневской в спектакле "Вишневый сад" режиссера Микиты Ильинчика в Театре на Малой Бронной репетирует актриса Марина Орел, а не трансгендер Наталья Максимова, которой могли предложить там сыграть, сообщила директор театра Елена Мироненко.Ранее в театре сообщали о том, что эту роль могут отдать Максимовой. В связи с этим журналист Дмитрий Киселев в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" обратился к Союзу театральных деятелей (СТД) с предложением отреагировать на ситуацию. В ответ председатель СТД Александр Калягин опубликовал открытое письмо в "МК", в котором заявил, что союз может "дать только совет учредителю". На это Киселев в своем Telegram-канале поинтересовался, "где этот совет в отношении (режиссера театра Константина) Богомолова?". Ответа Калягина пока не последовало."Роль Раневской репетирует замечательная актриса нашего театра Марина Орел... Но молодой режиссер рассказал, что также он хочет попробовать Наталью Максимову, с которой знаком, дружит и видит в ее эмоциональной и нервной природе возможность воплотить героиню пьесы. Наташа – непрофессиональная актриса, но одаренный режиссер хочет попробовать. Так как Микита руководствуется в этом замысле именно своим ощущением способностей Натальи, почему бы не дать ему это право попробовать?" - написала Мироненко у себя в Facebook.Директор театра добавила, что Орел в роли Раневской обещает стать "большим театральным событием"."А сможет или не сможет идея Микиты со вторым составом в лице непрофессиональной, но неординарной Натальи воплотиться в жизнь, будет зависеть и от его мастерства, и от способности исполнительницы быть убедительной, и от решения худрука по факту показа, как это всегда происходит в нашем театре", - отметила Мироненко.Ранее худрук театра Константин Богомолов сообщил на сборе труппы, что Ильинчик выпустит спектакль "Вишневый сад" на большой сцене театра в первой половине нового сезона.
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культура, константин богомолов, театр на малой бронной, москва, антон чехов
Театр опроверг информацию о трансгендере в спектакле по Чехову
18:23 08.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов
Художественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Театр на Малой Бронной заявил, что роль в скандальном спектакле по Чехову репетирует женщина

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Роль Раневской в спектакле "Вишневый сад" режиссера Микиты Ильинчика в Театре на Малой Бронной репетирует актриса Марина Орел, а не трансгендер Наталья Максимова, которой могли предложить там сыграть, сообщила директор театра Елена Мироненко.
Ранее в театре сообщали о том, что эту роль могут отдать Максимовой. В связи с этим журналист Дмитрий Киселев в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" обратился к Союзу театральных деятелей (СТД) с предложением отреагировать на ситуацию. В ответ председатель СТД Александр Калягин опубликовал открытое письмо в "МК", в котором заявил, что союз может "дать только совет учредителю". На это Киселев в своем Telegram-канале поинтересовался, "где этот совет в отношении (режиссера театра Константина) Богомолова?". Ответа Калягина пока не последовало.
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"Роль Раневской репетирует замечательная актриса нашего театра Марина Орел... Но молодой режиссер рассказал, что также он хочет попробовать Наталью Максимову, с которой знаком, дружит и видит в ее эмоциональной и нервной природе возможность воплотить героиню пьесы. Наташа – непрофессиональная актриса, но одаренный режиссер хочет попробовать. Так как Микита руководствуется в этом замысле именно своим ощущением способностей Натальи, почему бы не дать ему это право попробовать?" - написала Мироненко у себя в Facebook.
Директор театра добавила, что Орел в роли Раневской обещает стать "большим театральным событием".
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"А сможет или не сможет идея Микиты со вторым составом в лице непрофессиональной, но неординарной Натальи воплотиться в жизнь, будет зависеть и от его мастерства, и от способности исполнительницы быть убедительной, и от решения худрука по факту показа, как это всегда происходит в нашем театре", - отметила Мироненко.
Ранее худрук театра Константин Богомолов сообщил на сборе труппы, что Ильинчик выпустит спектакль "Вишневый сад" на большой сцене театра в первой половине нового сезона.
 
КультураКонстантин БогомоловТеатр на Малой БроннойМоскваАнтон Чехов
 
 
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