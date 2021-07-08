https://ria.ru/20210708/svadba-1740369966.html

Треть россиян положительно относится к браку по расчету

Треть россиян положительно относится к браку по расчету - РИА Новости, 08.07.2021

Треть россиян положительно относится к браку по расчету

Треть россиян положительно относится к браку по расчету, если это добровольное решение пары, в то же время 28% граждан верят только в брак по любви, при этом... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T06:09

2021-07-08T06:09

2021-07-08T06:09

россия

брак

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Треть россиян положительно относится к браку по расчету, если это добровольное решение пары, в то же время 28% граждан верят только в брак по любви, при этом большинство жителей России заявило о положительном отношении к брачному контракту, говорится в исследовании банка "Открытие" и "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Около 33% россиян положительно относятся к браку по расчету, если это добровольное решение пары. На Урале так считают 38%, тогда как в Южном федеральном округе - лишь 24%. Еще 28% россиян уверены, что в брак можно вступать только по любви, причем эта доля примерно одинакова по всей территории страны, 39% заявили о нейтральном отношении к бракам по расчету", - пишут эксперты.В то же время 42% опрошенных заявили о положительном отношении к брачному контракту, поскольку он позволяет будущим мужу и жене ответственно относиться к своим финансовым обязательствам. Чаще всего такой ответ давали жители Москвы и Московской области (49%), реже всего - на Северном Кавказе (30%).Еще 47% относятся к брачным контрактам нейтрально, считая, что каждая семья имеет право сама решать, оформлять ли взаимные обязательства таким образом. Только 10% опрошенных считают, что брачный контракт не нужен, если есть настоящая любовь. Наиболее популярна такая точка зрения на Северном Кавказе (18%), наименее - на Урале (5%).Брачный контракт в настоящее время есть только у 9% респондентов, а 51% опрошенных заявили, что их семьям он не нужен, поскольку они любят друг друга. Царством романтики оказался Дальний Восток, где такой ответ дали 68% респондентов, тогда как на Урале лишь 37%, а на Северном Кавказе - 40%.При этом у 40% россиян нет брачного контракта, поскольку его не с кем заключать, - они не состоят в официальном браке.Банки проводили исследование 25-30 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20201022/pensionerka-1580994224.html

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россия, брак, общество