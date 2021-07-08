https://ria.ru/20210708/svadba-1740369966.html
Треть россиян положительно относится к браку по расчету
Треть россиян положительно относится к браку по расчету - РИА Новости, 08.07.2021
Треть россиян положительно относится к браку по расчету
Треть россиян положительно относится к браку по расчету, если это добровольное решение пары, в то же время 28% граждан верят только в брак по любви, при этом... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T06:09
2021-07-08T06:09
2021-07-08T06:09
россия
брак
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/95228/76/952287653_0:438:2000:1563_1920x0_80_0_0_6c78b9a2f6458278e849ccf88f537878.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Треть россиян положительно относится к браку по расчету, если это добровольное решение пары, в то же время 28% граждан верят только в брак по любви, при этом большинство жителей России заявило о положительном отношении к брачному контракту, говорится в исследовании банка "Открытие" и "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Около 33% россиян положительно относятся к браку по расчету, если это добровольное решение пары. На Урале так считают 38%, тогда как в Южном федеральном округе - лишь 24%. Еще 28% россиян уверены, что в брак можно вступать только по любви, причем эта доля примерно одинакова по всей территории страны, 39% заявили о нейтральном отношении к бракам по расчету", - пишут эксперты.В то же время 42% опрошенных заявили о положительном отношении к брачному контракту, поскольку он позволяет будущим мужу и жене ответственно относиться к своим финансовым обязательствам. Чаще всего такой ответ давали жители Москвы и Московской области (49%), реже всего - на Северном Кавказе (30%).Еще 47% относятся к брачным контрактам нейтрально, считая, что каждая семья имеет право сама решать, оформлять ли взаимные обязательства таким образом. Только 10% опрошенных считают, что брачный контракт не нужен, если есть настоящая любовь. Наиболее популярна такая точка зрения на Северном Кавказе (18%), наименее - на Урале (5%).Брачный контракт в настоящее время есть только у 9% респондентов, а 51% опрошенных заявили, что их семьям он не нужен, поскольку они любят друг друга. Царством романтики оказался Дальний Восток, где такой ответ дали 68% респондентов, тогда как на Урале лишь 37%, а на Северном Кавказе - 40%.При этом у 40% россиян нет брачного контракта, поскольку его не с кем заключать, - они не состоят в официальном браке.Банки проводили исследование 25-30 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20201022/pensionerka-1580994224.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/95228/76/952287653_0:250:2000:1750_1920x0_80_0_0_63484145ee05b06c2897059b8b0bb2fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брак, общество
Треть россиян положительно относится к браку по расчету
Треть россиян положительно относится к браку по расчету
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Треть россиян положительно относится к браку по расчету, если это добровольное решение пары, в то же время 28% граждан верят только в брак по любви, при этом большинство жителей России заявило о положительном отношении к брачному контракту, говорится в исследовании банка "Открытие" и "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 33% россиян положительно относятся к браку по расчету, если это добровольное решение пары. На Урале так считают 38%, тогда как в Южном федеральном округе - лишь 24%. Еще 28% россиян уверены, что в брак можно вступать только по любви, причем эта доля примерно одинакова по всей территории страны, 39% заявили о нейтральном отношении к бракам по расчету", - пишут эксперты.
В то же время 42% опрошенных заявили о положительном отношении к брачному контракту, поскольку он позволяет будущим мужу и жене ответственно относиться к своим финансовым обязательствам. Чаще всего такой ответ давали жители Москвы
и Московской области
(49%), реже всего - на Северном Кавказе
(30%).
Еще 47% относятся к брачным контрактам нейтрально, считая, что каждая семья имеет право сама решать, оформлять ли взаимные обязательства таким образом. Только 10% опрошенных считают, что брачный контракт не нужен, если есть настоящая любовь. Наиболее популярна такая точка зрения на Северном Кавказе (18%), наименее - на Урале (5%).
Брачный контракт в настоящее время есть только у 9% респондентов, а 51% опрошенных заявили, что их семьям он не нужен, поскольку они любят друг друга. Царством романтики оказался Дальний Восток
, где такой ответ дали 68% респондентов, тогда как на Урале лишь 37%, а на Северном Кавказе - 40%.
При этом у 40% россиян нет брачного контракта, поскольку его не с кем заключать, - они не состоят в официальном браке.
Банки проводили исследование 25-30 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.