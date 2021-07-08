Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/svadba-1740369966.html
Треть россиян положительно относится к браку по расчету
Треть россиян положительно относится к браку по расчету - РИА Новости, 08.07.2021
Треть россиян положительно относится к браку по расчету
Треть россиян положительно относится к браку по расчету, если это добровольное решение пары, в то же время 28% граждан верят только в брак по любви, при этом... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T06:09
2021-07-08T06:09
россия
брак
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/95228/76/952287653_0:438:2000:1563_1920x0_80_0_0_6c78b9a2f6458278e849ccf88f537878.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Треть россиян положительно относится к браку по расчету, если это добровольное решение пары, в то же время 28% граждан верят только в брак по любви, при этом большинство жителей России заявило о положительном отношении к брачному контракту, говорится в исследовании банка "Открытие" и "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Около 33% россиян положительно относятся к браку по расчету, если это добровольное решение пары. На Урале так считают 38%, тогда как в Южном федеральном округе - лишь 24%. Еще 28% россиян уверены, что в брак можно вступать только по любви, причем эта доля примерно одинакова по всей территории страны, 39% заявили о нейтральном отношении к бракам по расчету", - пишут эксперты.В то же время 42% опрошенных заявили о положительном отношении к брачному контракту, поскольку он позволяет будущим мужу и жене ответственно относиться к своим финансовым обязательствам. Чаще всего такой ответ давали жители Москвы и Московской области (49%), реже всего - на Северном Кавказе (30%).Еще 47% относятся к брачным контрактам нейтрально, считая, что каждая семья имеет право сама решать, оформлять ли взаимные обязательства таким образом. Только 10% опрошенных считают, что брачный контракт не нужен, если есть настоящая любовь. Наиболее популярна такая точка зрения на Северном Кавказе (18%), наименее - на Урале (5%).Брачный контракт в настоящее время есть только у 9% респондентов, а 51% опрошенных заявили, что их семьям он не нужен, поскольку они любят друг друга. Царством романтики оказался Дальний Восток, где такой ответ дали 68% респондентов, тогда как на Урале лишь 37%, а на Северном Кавказе - 40%.При этом у 40% россиян нет брачного контракта, поскольку его не с кем заключать, - они не состоят в официальном браке.Банки проводили исследование 25-30 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20201022/pensionerka-1580994224.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/95228/76/952287653_0:250:2000:1750_1920x0_80_0_0_63484145ee05b06c2897059b8b0bb2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, брак, общество
Треть россиян положительно относится к браку по расчету
06:09 08.07.2021
 
© Fotolia / ganko Обручальные кольца
Обручальные кольца - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Fotolia / ganko

Треть россиян положительно относится к браку по расчету

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Треть россиян положительно относится к браку по расчету, если это добровольное решение пары, в то же время 28% граждан верят только в брак по любви, при этом большинство жителей России заявило о положительном отношении к брачному контракту, говорится в исследовании банка "Открытие" и "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 33% россиян положительно относятся к браку по расчету, если это добровольное решение пары. На Урале так считают 38%, тогда как в Южном федеральном округе - лишь 24%. Еще 28% россиян уверены, что в брак можно вступать только по любви, причем эта доля примерно одинакова по всей территории страны, 39% заявили о нейтральном отношении к бракам по расчету", - пишут эксперты.
В то же время 42% опрошенных заявили о положительном отношении к брачному контракту, поскольку он позволяет будущим мужу и жене ответственно относиться к своим финансовым обязательствам. Чаще всего такой ответ давали жители Москвы и Московской области (49%), реже всего - на Северном Кавказе (30%).
Еще 47% относятся к брачным контрактам нейтрально, считая, что каждая семья имеет право сама решать, оформлять ли взаимные обязательства таким образом. Только 10% опрошенных считают, что брачный контракт не нужен, если есть настоящая любовь. Наиболее популярна такая точка зрения на Северном Кавказе (18%), наименее - на Урале (5%).
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября 2020, 13:45
Пенсионерка надеялась на любовь и отдала "генералу" более миллиона рублей
Брачный контракт в настоящее время есть только у 9% респондентов, а 51% опрошенных заявили, что их семьям он не нужен, поскольку они любят друг друга. Царством романтики оказался Дальний Восток, где такой ответ дали 68% респондентов, тогда как на Урале лишь 37%, а на Северном Кавказе - 40%.
При этом у 40% россиян нет брачного контракта, поскольку его не с кем заключать, - они не состоят в официальном браке.
Банки проводили исследование 25-30 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
 
РоссиябракОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12Рогозин назвал дату запуска модуля "Наука" к МКС
08:10Спецпредставитель президента России рассказал о межсирийских переговорах
08:09Москвичей предупредили о 30-градусной жаре
08:02Глава Туркмении опробовал на Каспии новый корабль, построенный в России
07:36В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma
07:28Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России
07:15Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
07:11Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты
07:09Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач
07:06Названы самые невостребованные вакансии
07:00Постпред Крыма допустил вероятность провокации Запада в Азовском море
06:47Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов
06:28Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией
06:18Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан
06:11Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни
06:09Треть россиян положительно относится к браку по расчету
06:05Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару
06:04Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
06:02Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане
05:23Лавров рассказал, как Киев "вертит" своими кураторами в Европе
Лента новостейМолния