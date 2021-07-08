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Эксперт назвал условия возникновения суперштамма коронавируса в России
Эксперт назвал условия возникновения суперштамма коронавируса в России - РИА Новости, 08.07.2021
Эксперт назвал условия возникновения суперштамма коронавируса в России
Суперштамм коронавируса может появиться в любой стране. Как избежать такого развития событий, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T04:15
2021-07-08T04:16
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Суперштамм коронавируса может появиться в любой стране. Как избежать такого развития событий, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.По его словам, спастись от появления новых разновидностей коронавируса можно только энергичной борьбой против тех форм, которые уже существуют. Появление суперштамма, то есть новой мутации SARS-CoV-2, которая будет настолько отличаться от предыдущих, что потребует новых методов лечения и профилактики, можно предотвратить с помощью вакцинации, уверен Николай Дурманов. Таким образом можно ограничить условия для возникновения новых мутаций и предотвратить новые всплески заболевания, отметил он. "Новые волны COVID связаны с новыми мутантными формами коронавируса. Например, сейчас много шума наделал "индийский штамм", или штамм "дельта", и его более продвинутый вариант "дельта плюс". Появление новой мутантной формы означает, что вирус немного изменился и стал более заразным и, что самое главное, вакцины против прежних вариантов вируса и антитела, которые образовались у переболевших, на новые варианты будут по-прежнему действовать, но уже слабей", – пояснил Николай Дурманов. По его словам, теоретически можно предположить, что когда-нибудь появится штамм, против которого понадобятся новые вакцины, и работа над их созданием уже идет. "Новые вакцины уже усиленно делаются и у нас, и в других странах, как бы авансом", – заключил Николай Дурманов в интервью радио Sputnik.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай дурманов, общество
Эксперт назвал условия возникновения суперштамма коронавируса в России
04:15 08.07.2021 (обновлено: 04:16 08.07.2021)
 
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Девушка в защитной маске - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Эксперт предупредил о риске появления суперштамма коронавируса

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Суперштамм коронавируса может появиться в любой стране. Как избежать такого развития событий, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.
По его словам, спастись от появления новых разновидностей коронавируса можно только энергичной борьбой против тех форм, которые уже существуют. Появление суперштамма, то есть новой мутации SARS-CoV-2, которая будет настолько отличаться от предыдущих, что потребует новых методов лечения и профилактики, можно предотвратить с помощью вакцинации, уверен Николай Дурманов.
"Возникновение новых мутантных форм зависит от количества заболевших людей. Вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется. Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация сейчас теми вакцинами, что есть", – сказал эксперт.
Таким образом можно ограничить условия для возникновения новых мутаций и предотвратить новые всплески заболевания, отметил он.
"Новые волны COVID связаны с новыми мутантными формами коронавируса. Например, сейчас много шума наделал "индийский штамм", или штамм "дельта", и его более продвинутый вариант "дельта плюс". Появление новой мутантной формы означает, что вирус немного изменился и стал более заразным и, что самое главное, вакцины против прежних вариантов вируса и антитела, которые образовались у переболевших, на новые варианты будут по-прежнему действовать, но уже слабей", – пояснил Николай Дурманов.
По его словам, теоретически можно предположить, что когда-нибудь появится штамм, против которого понадобятся новые вакцины, и работа над их созданием уже идет.
"Новые вакцины уже усиленно делаются и у нас, и в других странах, как бы авансом", – заключил Николай Дурманов в интервью радио Sputnik.
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